Nomus oferece implantação de ERP sem custo em novembro

A Nomus realiza, de 3 a 30 de novembro de 2026, a campanha Black November, que oferece a implantação Lean Essencial sem custo adicional para novos clientes que contratarem seu ERP industrial. O projeto combina treinamentos gravados e 24 horas de reuniões online com um analista para orientar a organização dos processos e a utilização do sistema.

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A iniciativa ocorre em um cenário no qual investimento e capacitação continuam entre os desafios da digitalização industrial. Na Pintec Semestral 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 78,6% das empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas que adotaram tecnologias digitais avançadas apontaram custos elevados como dificuldade. A falta de pessoal qualificado foi mencionada por 54,2% do mesmo grupo. Os indicadores abrangem diferentes tecnologias, não apenas sistemas de gestão.



O que está incluído na implantação



O escopo essencial contempla planejamento do projeto, cadastros gerais, vendas e faturamento, gestão financeira, compras e recebimentos, controle da produção, controle de estoque e painéis de indicadores. A metodologia intercala estudo, atividades práticas e orientação individualizada, com cronograma para conduzir o aprendizado.

O regulamento prevê que as 24 horas de acompanhamento sejam utilizadas nos seis primeiros meses do projeto, com agendamento de pelo menos quatro reuniões por mês. A participação envolve disponibilidade da equipe para estudar os materiais, executar as atividades e realizar as configurações orientadas pelo analista.

A gratuidade se restringe à implantação do escopo essencial. A assinatura do software permanece paga, e serviços de implantação de funcionalidades adicionais são avaliados e cobrados separadamente, conforme a proposta.

Integração conecta o pedido ao resultado financeiro



O Nomus ERP Industrial foi desenvolvido para pequenas e médias indústrias e reúne recursos administrativos e produtivos. Entre as funcionalidades estão pedidos de venda, compras, estoque, planejamento da produção, apuração de custos e gestão financeira. A disponibilidade de recursos no sistema, porém, é diferente do escopo de implantação contemplado pela campanha.

Na rotina da fábrica, essa conexão permite relacionar o pedido vendido às necessidades de materiais e à produção, acompanhar entradas e saídas do estoque e integrar o faturamento às contas a receber. Assim, informações que seriam consultadas em controles separados passam a compor uma mesma estrutura de gestão.

“Integrar a gestão permite construir uma rotina com menos informações desencontradas”, escreve Thiago Leão, engenheiro mecânico industrial e diretor comercial da Nomus, no artigo que apresenta a campanha.

O texto destaca situações como pedidos difíceis de acompanhar, diferenças entre o estoque registrado e o disponível e demora para reunir informações de custos. A orientação é avaliar a implantação a partir dessas ocorrências concretas, identificando quais dados faltam e quais áreas precisam participar da mudança.

Preparação da gestão para 2027



Outro ponto abordado pela campanha é a preparação para a próxima etapa da Reforma Tributária do consumo. O cronograma de transição, divulgado pela Receita Federal, prevê para 2027 a cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e a extinção do PIS e da Cofins.

Na apresentação da iniciativa, a Nomus relaciona esse cenário à organização de cadastros, processos e informações, em alinhamento com a equipe fiscal e a contabilidade.



Condições de participação



A Black November abrange contratações mensais, anuais, bianuais e trianuais do Nomus ERP Industrial por novos clientes. O Nomus Start Industrial não participa, pois já oferece implantação gratuita.

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A condição é válida até 30 de novembro de 2026, conforme o regulamento da campanha.