Fintech Unavanti é nova associada da ABCD

Prestes a completar dez anos de atuação, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) fortalece seu quadro de associadas com a filiação da Unavanti. Operando há mais de duas décadas, a fintech conta com um portfólio diversificado de soluções financeiras voltadas principalmente ao mercado PJ, apoiando companhias de diferentes portes e segmentos, de acordo com suas necessidades de movimentação, crédito, gestão financeira e estruturação de operações.

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Com mais de duas mil empresas atendidas e cerca de R$ 20 bilhões em recursos liberados, a Unavanti tem entre suas principais ofertas a conta digital PJ, antecipação de recebíveis, cobrança registrada, capital de giro, nota comercial, CDC (Crédito Direto ao Consumidor) para veículos e CDC para máquinas e equipamentos.

“Nossa proposta é oferecer soluções personalizadas de acordo com o perfil e o momento de cada empresa, combinando produtos transacionais, de crédito e de estruturação financeira para apoiar o crescimento e a sustentabilidade dos negócios”, afirma Heitor Meneguette, CEO da Unavanti.

Ainda para este ano, a fintech prevê o lançamento de máquina de cartões, com antecipação automática de recebíveis, API de Pagamentos e DDA (Débito Direto Autorizado). “Com esses lançamentos, reforçamos nossa estratégia de ampliar o portfólio, integrar diferentes soluções em uma única experiência e oferecer cada vez mais tecnologia, praticidade e eficiência para os clientes”, completa o executivo.

Sobre a entrada na ABCD, Meneguette destaca que a iniciativa está alinhada à proposta de “acompanhar a evolução do mercado, antecipar as necessidades dos clientes e transformar tecnologia em soluções que simplifiquem o dia a dia das empresas”.

Na visão de Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, a chegada de mais uma empresa à associação fortalece a representatividade do setor nos debates que promovem a evolução do setor de crédito digital no país.

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Mais informações sobre as fintechs que integram a ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.