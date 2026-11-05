O evento acadêmico NCRM NICHE, da GN Corporation, comemora o 21º aniversário do NCRM.

A XXI edição do Fujio Cup Quiz (FCQ) no NCRM NICHE 2026, organizada pela GN Corporation, do Japão, e pelo Centro Nichi-In de Medicina Regenerativa (NCRM), foi vencida por Sameer Kumar Reddy e Chava Aravind Kumar, da Kamineni Academy of Medical Sciences and Research Centre, em Hyderabad, Índia. Ganga Anand Desai e Amith Mathew, do Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, em Chennai, Índia, ficaram em segundo lugar.

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O NCRM NICHE é realizado anualmente no mês de outubro desde 2006, há 21 anos. Em 2026, no evento de aquisição ativa de conhecimento Fujio Cup Quiz, participaram 80 equipes de instituições de biotecnologia, medicina, veterinária, odontologia e ciências da saúde afins. Dessas, quatro chegaram à final. A conceituada Academia Kamineni de Ciências Médicas, situada em Hyderabad, Índia, foi laureada com a prestigiada Fujio Cup. Durante o evento de aquisição passiva de conhecimento, o Prof. Muralidhar Hegde, do Houston Methodist Research Institute, no Texas (EUA), discorreu sobre as linhagens celulares SH-SY5Y e sua importância no desdobramento incorreto de proteínas. Já o Dr. Sanjeev Srinivas, do Darshan Eye Care, em Chennai (Índia), abordou as terapias baseadas em células para doenças da superfície ocular. O Prof. Jagannatha Rao, da KL Deemed to be University, o Dr. Parikumar, do Light Eye Hospital, a Dra. Namitha Bhuvaneswari, da Faculdade de Medicina Meenakshi, e a Dra. Rita Hepsi Rani, da Faculdade de Medicina Governamental de Thoothukudi, atuaram como moderadores. Foi reconhecida a contribuição do Dr. Srinivas K. Rao, do Darshan Eye Care, na pesquisa sobre abordagens regenerativas da córnea.

O evento internacional de medicina regenerativa, o NCRM NICHE, organizado pela GNCorp ininterruptamente nos últimos 21 anos, em parceria acadêmica com a Sociedade Alemã de Pesquisa com Células-Tronco (GSZ) e o Programa de Treinamento em Medicina Regenerativa (TPRM), Universidade de Toronto, tem, até onde sabemos, o único evento de aquisição ativa de conhecimento (AKG) do mundo, o FCQ, juntamente com palestras plenárias de aquisição passiva de conhecimento (PKG) e o Conclave Interdisciplinar (IDC), com as seguintes características:

As colaborações iniciadas pelo NCRM NICHE ajudaram a GNCorp a desenvolver e difundir diversas soluções na área da saúde::

A GN Corp está aberta a colaborar com instituições alinhadas a essa visão para coorganizar o NCRM NICHE e o FCQ, além de estabelecer parcerias com a JSRM.

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Samuel JK Abraham, info@gncorporation.com