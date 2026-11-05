MariaDB ingressa na era agêntica com uma plataforma pronta para agentes e uma nova marca ousada

MariaDB plc, a Plataforma Unificada de Banco de Dados Aberto para a Empresa Agêntica, anunciou hoje a Plataforma Empresarial MariaDB 2027, uma versão que oferece um aumento de 56% na taxa de transferência máxima¹, maior resiliência para implantações em diversas regiões e formas mais rápidas de criar e executar agentes de IA. O que começou como um banco de dados operacional de código aberto agora abrange transações de missão crítica, análises em tempo real, velocidade em memória, ferramentas de IA e escalabilidade em várias regiões em uma plataforma unificada. A nova identidade da marca, revelada junto com o lançamento, mostra a direção que a empresa vem tomando, ao impulsionar a empresa orientada por IA com a plataforma de banco de dados mais confiável do mundo.

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Cada agente de IA em produção aposta na veracidade dos dados que recebe. Na maioria das empresas, estes dados estão espalhados por diversos bancos de dados operacionais, um depósito de dados, repositórios vetoriais, mecanismos de ETL e caches, e cada integração entre eles adiciona latência, atraso de sincronização e mais um ponto de falha. A pressão está prestes a se multiplicar.A IDC a prevê que, até 2027, o uso de agentes pelas empresas do G2000 [as 2.000 maiores empresas do mundo] irá aumentar dez vezes, com a carga de tokens e chamadas de API crescendo mil vezes². A previsão também indica que, até 2027, as empresas que não conseguirem estabelecer bases de dados de alta qualidade e preparadas para IA irão sofrer uma perda de produtividade de 15%³. A Plataforma Empresarial 2027 foi desenvolvida para suportar esta carga e para os aplicativos que as empresas já utilizam, permitindo que adicionem agentes sem acrescentar outra camada frágil à sua infraestrutura.

“A corrida da IA ??não será vencida pelo modelo mais inteligente. Será vencida pelas empresas que unificarem a infraestrutura subjacente a seus agentes”, disse Rohit de Souza, Diretor Executivo da MariaDB plc. "Cada sistema que você adiciona para IA cria uma nova camada de complexidade, e camadas se rompem. Os agentes precisam de uma base sólida que não se desloque, para que você possa rastrear cada ação que realizam. É por isso que desenvolvemos a partir do núcleo transacional que já executa os sistemas mais cruciais de nossos clientes. A MariaDB evoluiu muito além de ser apenas um banco de dados. Somos a plataforma sobre a qual a empresa agêntica está construída."

O que há dentro da Plataforma Empresarial 2027?

Os fornecedores com foco em análise trabalham de trás para frente, abordando as transações, a carga de trabalho mais difícil de implementar corretamente. A MariaDB se desenvolve a partir de um núcleo transacional que já executa sistemas de missão crítica em todos os setores, de serviços financeiros e telecomunicações a varejo e setor público, de modo que cada nova funcionalidade herda esta confiabilidade. Formada sobre código aberto selecionado, a plataforma mantém seu código aberto enquanto a MariaDB verifica os colaboradores, avalia as versões e distribui compilações robustas, oferecendo às empresas a transparência do código aberto com um fornecedor responsável. Cada parte da Plataforma Empresarial MariaDB 2027 tem por base esta fundação para satisfazer as demandas que os aplicativos modernos e os agentes de IA impõem às empresas.

Crie agentes com mais rapidez: A Recuperação por IA fundamenta os agentes em documentos e dados operacionais em tempo real mediante um serviço gerenciado, transformando perguntas em linguagem natural em SQL apenas para leitura. Os plugins de IA trazem a experiencia do MariaDB para agentes de codificação como Claude Code e Codex, garantindo que os desenvolvedores obtenham código correto desde o início.

A Recuperação por IA fundamenta os agentes em documentos e dados operacionais em tempo real mediante um serviço gerenciado, transformando perguntas em linguagem natural em SQL apenas para leitura. Os plugins de IA trazem a experiencia do MariaDB para agentes de codificação como Claude Code e Codex, garantindo que os desenvolvedores obtenham código correto desde o início. Execute os agentes com mais rapidez: A Memória do Agente fornece aos agentes um armazenamento durável em memória, compartilhado entre sessões, permitindo que agentes de longa duração retomem de onde pararam. O Cache Semântico retorna respostas armazenadas para perguntas já feitas em palavras diferentes, reduzindo os tempos de resposta e os custos de tokens.

A Memória do Agente fornece aos agentes um armazenamento durável em memória, compartilhado entre sessões, permitindo que agentes de longa duração retomem de onde pararam. O Cache Semântico retorna respostas armazenadas para perguntas já feitas em palavras diferentes, reduzindo os tempos de resposta e os custos de tokens. Trabalhe a partir de uma camada de dados unificada: A MariaDB Exa executa análises em tempo real em dados operacionais ativos sem a necessidade de canais complexos. A busca vetorial, integrada nativamente ao mecanismo principal, agora oferece até 30% mais consultas por segundo do que a última versão principal, permitindo que aplicativos de IA obtenham resultados relevantes com mais rapidez.

A MariaDB Exa executa análises em tempo real em dados operacionais ativos sem a necessidade de canais complexos. A busca vetorial, integrada nativamente ao mecanismo principal, agora oferece até 30% mais consultas por segundo do que a última versão principal, permitindo que aplicativos de IA obtenham resultados relevantes com mais rapidez. Escale sem reconstruir: Esta versão oferece um aumento de 56% na taxa de transferência máxima em comparação com a última versão principal, conforme demonstrado em testes de terceiros, enquanto o agrupamento Raft, e a detecção e resolução de conflitos adicionam escalabilidade e resiliência para implantações em várias regiões.

Esta versão oferece um aumento de 56% na taxa de transferência máxima em comparação com a última versão principal, conforme demonstrado em testes de terceiros, enquanto o agrupamento Raft, e a detecção e resolução de conflitos adicionam escalabilidade e resiliência para implantações em várias regiões. Mantenha a segurança e o controle: Um conjunto unificado de controles de acesso baseados em funções abrange todas as cargas de trabalho. O recurso "Traga Sua Própria Nuvem" permite que as empresas mantenham os dados onde preferirem, e o padrão FIPS 140-3 garante que empresas federais e outras entidades regulamentadas possam atender a seus requisitos de criptografia.

"O banco de dados se tornou, discretamente, o problema mais difícil na IA empresarial", disse Devin Pratt, Diretor de Pesquisa de Sistemas de Banco de Dados para Inteligência Empresarial da IDC. "A maioria das empresas não irá reconstruir sua infraestrutura de dados para adotar agentes. Elas irão adicionar agentes aos sistemas que já executam os negócios, o que torna o núcleo transacional e sua capacidade de fornecer análises, recuperação e memória a partir dos mesmos dados ativos o ponto de partida prático para cargas de trabalho agênticas."

"A maioria das plataformas se centram nos agentes a partir da perspectiva da análise de dados, o que significa trabalhar de trás para frente nas transações, a carga de trabalho mais difícil de acertar", disse Sanjeev Mohan, Analista Principal da SanjMo. "Construir a partir de um núcleo transacional comprovado é o caminho mais sustentável, pois os agentes precisam de uma base que não se desloque sob seus pés. As empresas que conquistarem os agentes serão aquelas que conseguirem consolidar a dispersão de dados em uma base na qual os agentes possam realmente confiar."

Uma nova identidade à altura do que a MariaDB criou

A Plataforma Empresarial 2027 é o resultado de dois anos de investimento estratégico e engenharia, e suas capacidades vão muito além das de um banco de dados tradicional. A nova identidade visual do MariaDB reflete esta mudança, com um logotipo redesenhado e um sistema visual mais ousado em torno de uma nova paleta de cores vibrantes. O lançamento ocorre hoje em uma plataforma redesenhada mariadb.com. Novos logotipos e diretrizes de marca do MariaDB estão disponíveis no kit de mídia do MariaDB em mariadb.com/about-us/logos.

"Uma marca deve transmitir os valores da empresa antes mesmo de você ler uma palavra, e a nossa contava uma história antiga", disse Tracy Strauss, Diretora de Marketing da MariaDB plc. "Nossa nova identidade mostra uma empresa que é aberta por natureza, unificada em todas as áreas de trabalho e construída para a empresa agêntica. Ela é vibrante e confiante de propósito, pois é isso que nos tornamos."

Disponibilidade

A plataforma MariaDB Enterprise 2027 já está disponível para o público em geral. A plataforma inclui a MariaDB Enterprise Server 12.3, a MariaDB Exa, a MariaDB GridGain, a MariaDB MaxScale, a MariaDB Enterprise Manager e a MariaDB Enterprise Kubernetes Operator. Ela pode ser executada em infraestruturas locais, em qualquer nuvem ou como um serviço gerenciado no MariaDB Cloud. A MariaDB AI Retrieval estará disponível em versão prévia pública no MariaDB Cloud ainda este mês.

Para ver a plataforma em ação, se inscreva no webinar "Projetada para a Era Agêntica: Apresentando a Plataforma Empresarial MariaDB 2027" que irá ocorrer em 18 de novembro de 2026.

Recursos adicionais

Sobre a MariaDB

A MariaDB é a Plataforma de Banco de Dados Aberta e Unificada para Empresas Agênticas. As organizações a utilizam para executar transações, análises e IA nos mesmos dados em tempo real, em vez de interconectar sistemas. A MariaDB opera na base dos sistemas dos quais o mundo depende diariamente, desde reservas de passagens aéreas e pagamentos móveis até serviços bancários essenciais, serviços governamentais e redes que mantêm pessoas conectadas. Sua plataforma aberta funciona localmente ou em qualquer nuvem, sem depender de fornecedor, permitindo que as organizações mantenham controle total sobre seus dados e custos, com uma única empresa responsável por cada componente. A MariaDB é a plataforma de confiança de milhares de empresas e milhões de desenvolvedores em todo o mundo, incluindo Deutsche Bank, DBS, Nokia, Red Hat, Samsung e Virgin Media O2. Saiba mais em mariadb.com.

¹ McKnight Consulting Group, "Referência de TPC-C de Alta Concorrência”, outubro de 2026. HammerDB TPROC-C (derivado de TPC-C, não um resultado oficial do TPC-C), teste de escalabilidade do mecanismo em memória, MariaDB Enterprise Server 12.3.3-0 x 11.8.3-1 no Google Cloud. Patrocinado pela MariaDB. Configuração completa no relatório publicado aqui.

² IDC, IDC FutureScape: Previsões para o Setor de TI Mundial em 2026, Doc #US53858725, outubro de 2025.

³ IDC, IDC FutureScape: Previsões Mundiais de Inteligência Artificial Agêntica para 2026, Doc #US53860925, outubro de 2025.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261103440961/pt/

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