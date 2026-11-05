Expande promove evento híbrido sobre 5x2 e reforma tributária

A consultoria Expande realizará, no dia 6 de novembro, em Ivoti (RS), o evento híbrido “O Brasil que virá: cenário econômico, escala 5x2 e Reforma Tributária no pós?eleição”, que reunirá especialistas em finanças, direito tributário e trabalhista para orientar empresários sobre os impactos previstos para 2027.

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O encontro acontecerá no Blumenhaus (Rua Maranhão, 2108 – Cidade Nova) com início às 8h, seguido de coffee break, e as palestras terão início às 8h30. A programação será transmitida simultaneamente ao vivo para participantes de todo o país. A agenda está estruturada em três pilares – mercado de capitais, adequação tributária e relações trabalhistas – e contará com os seguintes palestrantes:

Gabriel Linhares Fortkamp de Araujo : planejador financeiro CFP® (JB3 Capital e SPM Investimentos), abordará proteção e perpetuação de patrimônio frente às oscilações macroeconômicas.

: planejador financeiro CFP® (JB3 Capital e SPM Investimentos), abordará proteção e perpetuação de patrimônio frente às oscilações macroeconômicas. Bruno Werner Manfron : advogado e consultor tributário, sócio da ZA Advogados, apresentará etapas práticas de adaptação às novas regras fiscais, mapeando riscos e oportunidades.

: advogado e consultor tributário, sócio da ZA Advogados, apresentará etapas práticas de adaptação às novas regras fiscais, mapeando riscos e oportunidades. Daniela Hoffmann : advogada especialista em Direito do Trabalho (Leipnitz Oliveira Hoffmann Advogados), focará na consultoria preventiva e nas repercussões corporativas da jornada 5x2.

: advogada especialista em Direito do Trabalho (Leipnitz Oliveira Hoffmann Advogados), focará na consultoria preventiva e nas repercussões corporativas da jornada 5x2. Vinícius Leipnitz: advogado especializado em Direito do Trabalho e Previdenciário, também sócio da mesma banca, tratará da estruturação trabalhista empresarial.



Segundo o sócio?fundador da Expande, Emerson Alex Smaniotto, o evento evidencia a necessidade de antecipar movimentações legislativas e mercadológicas antes que se tornem passivos ou perdas de competitividade para as empresas.

O projeto conta com o apoio oficial de quinze marcas e instituições, entre elas Gordium, J.Roma, Instigue, S&S Soluções & Investimentos, Sicoob, Windel Sistemas de Gestão, Certpar, JB3 Capital, Zellum Coworking & Marketing, Impulso, Parametriza, Anker Investimentos, Leipnitz Oliveira Hoffmann Advogados, Wallau Imóveis e Zimmermann Almeida Advogados (ZA Advogados). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas online via plataforma Sympla.

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