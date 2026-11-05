Agrolend origina R$ 3 bilhões em crédito

A Agrolend, instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil e especializada em crédito para o agronegócio, ultrapassou a marca de R$ 3 bilhões em originação desde sua fundação, em 2020. O resultado consolida a virada estratégica de 2024, quando a companhia passou a concentrar sua operação nas maiores indústrias de insumos, cooperativas, tradings e processadoras do país, com uma proposta que poucos players conseguem entregar simultaneamente: volume, velocidade e crédito desenhado sob medida para o ciclo de cada cliente.

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O ritmo só acelera. Entre janeiro e 28 de agosto de 2026, a Agrolend originou R$ 1,03 bilhão em crédito, volume que já se aproxima de tudo o que foi originado no ano anterior. A carteira, que fechou 2025 em R$ 968 milhões, está projetada para dobrar e chegar a R$ 2 bilhões até o fim do ano.

“Chegar a R$ 3 bilhões mostra que a aposta nas maiores empresas do agro estava certa. Levamos crédito estruturado e ágil a todas as regiões do país”, comenta André Glezer, co-CEO da Agrolend.

Crédito onde o agro acontece

A originação de 2026 confirma a capilaridade da Agrolend, presente com força nas cinco regiões do país, com os seguintes resultados:

O Sudeste lidera, com R$ 377 milhões. Sede da companhia, a região concentra boa parte das indústrias, cooperativas e tradings atendidas pela Agrolend, com destaque para os polos de cana-de-açúcar e etanol em São Paulo e de café em Minas Gerais;

lidera, com R$ 377 milhões. Sede da companhia, a região concentra boa parte das indústrias, cooperativas e tradings atendidas pela Agrolend, com destaque para os polos de cana-de-açúcar e etanol em São Paulo e de café em Minas Gerais; O Centro-Oeste soma R$ 245 milhões. Coração da produção de grãos e polo do etanol de milho, a região reúne empresas de escala e governança consolidada em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, com o perfil exato para o qual a Agrolend desenha suas soluções;

soma R$ 245 milhões. Coração da produção de grãos e polo do etanol de milho, a região reúne empresas de escala e governança consolidada em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, com o perfil exato para o qual a Agrolend desenha suas soluções; O Sul chega a R$ 183 milhões. Um dos principais corredores de exportação de grãos do país, o Sul tem no cooperativismo sua marca, com operações sofisticadas e de alto volume. A Agrolend vem ampliando o crédito estruturado e a antecipação de recebíveis para indústrias e cooperativas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina;

chega a R$ 183 milhões. Um dos principais corredores de exportação de grãos do país, o Sul tem no cooperativismo sua marca, com operações sofisticadas e de alto volume. A Agrolend vem ampliando o crédito estruturado e a antecipação de recebíveis para indústrias e cooperativas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina; O Norte movimenta R$ 165 milhões. Com a expansão da soja e do milho no Pará, Tocantins e Rondônia, cresce a demanda de produtores de maior escala, tradings e indústrias locais por crédito compatível com os ciclos da nova fronteira agrícola;

movimenta R$ 165 milhões. Com a expansão da soja e do milho no Pará, Tocantins e Rondônia, cresce a demanda de produtores de maior escala, tradings e indústrias locais por crédito compatível com os ciclos da nova fronteira agrícola; O Nordeste soma R$ 49,9 milhões e é aposta de expansão. O avanço do Matopiba, que reúne áreas do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, consolida a produção de grãos e algodão na região. A Agrolend enxerga ali uma das maiores oportunidades para aprofundar o relacionamento com indústrias, tradings e cooperativas locais.



Crescimento com solidez

Para 2026, a companhia mantém sua alavancagem conservadora, sustentada por um patrimônio líquido de R$ 502 milhões e por uma taxa de inadimplência (acima de 90 dias) de apenas 0,68%. Mais do que oferecer crédito, a Agrolend busca estruturar soluções financeiras alinhadas aos ciclos, necessidades e desafios de cada elo da cadeia do agronegócio.

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