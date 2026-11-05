Black Friday consolida compra mais planejada no Brasil

A Black Friday, tradicionalmente associada à busca por descontos, vem sendo incorporada a uma jornada de consumo que começa muito antes da última sexta-feira de novembro. Em vez de esperar a chegada das ofertas para decidir o que comprar, parte dos brasileiros já organiza listas, acompanha preços e pesquisa condições de pagamento com antecedência. O movimento indica que a data se tornou também um momento de planejamento para quem deseja aproveitar oportunidades sem perder de vista o orçamento.

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Uma pesquisa do Google em parceria com a Offerwise, realizada em julho de 2026, aponta que 48% dos consumidores já tinham uma lista de compras definida antes do início oficial da temporada, enquanto 44% já pesquisavam preços e condições antecipadamente. O levantamento também identificou que 60% consideram a Black Friday a única data do ano que realmente vale a pena planejar para adquirir produtos de maior valor.

Outro estudo, realizado pelo Consumer Insights UOL em parceria com a MindMiners, reforça essa tendência. Entre os brasileiros que pretendem comprar na Black Friday de 2026, 94% afirmam pesquisar na internet informações sobre produtos e serviços. Além disso, 42% dos consumidores que compraram ou pretendem comprar na data começam a pesquisar entre um e três meses antes do evento.

O cuidado na decisão também aparece na atenção dedicada às condições da compra. Segundo a pesquisa do UOL, frete ou possibilidade de entrega gratuita são fatores considerados por 55% dos entrevistados nas compras online, seguidos pela qualidade dos produtos (52%) e pelo prazo de entrega (44%). Os dados mostram que o preço continua relevante, mas divide espaço com aspectos que influenciam a experiência como um todo.

A busca por informações também ganha novos caminhos. Entre os consumidores que pesquisam produtos e serviços pela internet, 63% afirmam utilizar ferramentas de inteligência artificial para essa finalidade, segundo o mesmo levantamento. Entre as aplicações citadas estão aprofundar o conhecimento sobre um produto, encontrar preços menores e comparar diferentes opções. Ainda assim, mecanismos de busca e sites de lojas e marketplaces seguem presentes nessa jornada.

O planejamento financeiro é outro elemento importante. Pesquisa da Serasa Experian divulgada em outubro de 2026 mostra que 62% dos consumidores afirmam se planejar com antecedência para a Black Friday, enquanto 61% pesquisam e comparam preços e 74% acompanham os valores dos produtos para avaliar se os descontos realmente compensam. O levantamento também aponta que 52% elaboram uma lista do que pretendem adquirir.

Esse comportamento não significa que o consumidor deixe de buscar boas oportunidades, mas indica uma preocupação maior em avaliar o benefício real de cada oferta. A comparação entre lojas, a análise das condições de pagamento e a verificação da reputação dos canais de venda ajudam a reduzir dúvidas antes da decisão final.

Nesse cenário, a Casa&Video acompanha um período em que categorias como eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos e itens para o lar costumam fazer parte das pesquisas dos consumidores. A diversidade de produtos e necessidades reforça a importância de uma jornada de compra que permita comparar alternativas e considerar diferentes aspectos antes da escolha.

“Hoje, a decisão de compra não acontece necessariamente no momento em que a oferta aparece. Muitos consumidores chegam à Black Friday com necessidades identificadas, produtos pesquisados e uma ideia do quanto pretendem investir. Esse processo torna a comparação e a clareza das informações ainda mais importantes”, afirma Rodrigo Spillere, CTO e Diretor de Ecomm da Casa&Video.

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A consolidação desse comportamento mostra que a Black Friday vai além de um único dia de ofertas. Para o consumidor, a data representa uma oportunidade que exige pesquisa, organização e avaliação das condições disponíveis. Nesse contexto, comprar bem envolve não apenas encontrar um preço atrativo, mas também escolher produtos e condições que façam sentido para as próprias necessidades.