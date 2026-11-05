IA centraliza o atendimento das agências de viagens

A Just Travel, traveltech especializada em soluções digitais para agências de viagens, apresentou uma plataforma de atendimento com inteligência artificial que concentra, em um único ambiente, as conversas de chat, WhatsApp, Instagram Direct, SMS e e-mail. A solução foi lançada durante a Abav Expo 2026, realizada de 30 de setembro a 2 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Conectada ao CRM, a ferramenta organiza o histórico de cada contato e dá às equipes uma visão única do cliente, da primeira mensagem ao fechamento da venda. O desenvolvimento teve apoio do EmbraturLAB, iniciativa de inovação voltada ao turismo brasileiro.

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A solução responde a uma dificuldade comum no setor: o cliente alterna rapidamente entre canais, enquanto a agência precisa preservar contexto, velocidade e consistência. Quando as interações ficam dispersas, informações se perdem, respostas se repetem e oportunidades esfriam antes da conclusão da compra.

Com a centralização, os atendentes podem visualizar o percurso da conversa e trabalhar em uma base compartilhada. A inteligência artificial apoia a rotina e reduz etapas operacionais, enquanto a equipe mantém a condução comercial e o relacionamento com o viajante. A proposta é dar escala à agência sem abrir mão da orientação humana que influencia decisões de viagem.

“Reunir canais e CRM dá contexto ao atendimento e ajuda a agência a aumentar em até três vezes a taxa de conversão em vendas”, afirma Fábio Barreto, co-fundador da Just Travel.

Na prática, uma solicitação iniciada pelo Instagram pode seguir pelo WhatsApp ou por e-mail sem romper o histórico do cliente. Essa visão unificada ajuda a distribuir demandas entre os atendentes, registrar interações e definir os próximos passos de cada oportunidade.

Entre os principais recursos da plataforma estão:

Centralização de chat, WhatsApp, Instagram Direct, SMS e e-mail;

Integração das interações com o CRM;

Histórico unificado para preservar o contexto do atendimento;

Apoio de inteligência artificial às rotinas da equipe;

Organização das oportunidades ao longo da jornada comercial;

Operação compartilhada para atendimento e acompanhamento de clientes.



O recurso passa a integrar o ecossistema de soluções da Just Travel e aproxima loja virtual, relacionamento e conversão em uma mesma estratégia digital. O lançamento ocorre em um período de expansão da empresa, que registra alta de 60% nas vendas de 2026 em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Paralelamente, a Just Travel participa desde março de um programa de internacionalização da ApexBrasil em parceria com o Sebrae, voltado à entrada da empresa na Europa. Entre as ações realizadas está a participação na IFTM Top Resa, feira de turismo promovida em Paris.

Canais oficiais da Just Travel

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