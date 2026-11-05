IBGE abre 27.279 vagas com ganhos de até R$ 4.370

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta quinta-feira, 5 de novembro, o edital de um processo seletivo com 27.279 vagas temporárias para recenseador. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo. Os profissionais contratados atuarão na coleta de dados do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A remuneração é composta por uma parcela fixa de R$ 1.741 e outra variável, vinculada à produtividade, que pode chegar a R$ 2.629. Dessa forma, os ganhos podem alcançar R$ 4.370. Os contratados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192 e aos demais benefícios previstos no edital.

As inscrições começam às 10h de 6 de novembro e seguem até as 23h59 de 25 de novembro de 2026. A prova objetiva está prevista para 31 de janeiro de 2027. As vagas estão distribuídas por todas as unidades da Federação, conforme as necessidades da operação censitária.



Como se inscrever no processo seletivo do IBGE



Os interessados deverão realizar a inscrição no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. A taxa de participação é de R$ 70, com prazo de pagamento até 27 de novembro de 2026.

Durante o cadastro, o candidato deverá escolher a área de trabalho em que pretende atuar e o município onde deseja realizar a prova. Uma mesma área de trabalho pode abranger um ou mais municípios. As opções poderão ser alteradas até o encerramento do período de inscrições, conforme as regras estabelecidas no edital.

Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos entre 6 e 25 de novembro. O benefício é destinado aos candidatos que atendam aos critérios previstos para pessoas de baixa renda e doadores de medula óssea, mediante comprovação das condições exigidas.

Antes de finalizar a inscrição, é importante consultar a distribuição das vagas, os municípios abrangidos e os locais de aplicação da prova. Todo o procedimento deve ser realizado pelos canais oficiais da banca organizadora.



Quem pode concorrer às vagas de recenseador



Para concorrer a uma das vagas do Concurso do IBGE, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos. Os candidatos também deverão estar em dia com as obrigações eleitorais e, quando aplicável, militares, além de apresentar aptidão física e mental para exercer as atividades do cargo.

O edital prevê ainda outras condições para a contratação, incluindo restrições relacionadas ao exercício de cargos públicos e a vínculos temporários anteriores. Por isso, é importante conferir todos os requisitos e a documentação exigida antes de realizar a inscrição.

Das 27.279 vagas oferecidas, 17.731 são destinadas à ampla concorrência. As demais oportunidades estão distribuídas entre as seguintes modalidades:

6.820 vagas para pessoas pretas ou pardas;

1.364 vagas para pessoas com deficiência (PcD);

818 vagas para indígenas;

546 vagas para quilombolas.



A classificação dos candidatos será realizada por área de trabalho e modalidade de concorrência.



Remuneração combina parcela fixa e produtividade



A remuneração dos recenseadores será composta por uma parcela fixa e outra variável, calculada de acordo com a produtividade. Essa segunda parte, limitada a R$ 2.629, levará em consideração as entrevistas realizadas e as unidades visitadas, além dos critérios de qualidade e conclusão das atividades estabelecidos para a operação.

Com isso, os ganhos podem chegar a R$ 4.370, considerando a soma das duas parcelas. É importante destacar que esse valor representa o limite de remuneração possível, e não um pagamento fixo garantido a todos os contratados. O recebimento da parcela variável dependerá do desempenho nas atividades de coleta e do cumprimento dos critérios previstos.

Além do auxílio-alimentação de R$ 1.192, os profissionais terão direito a auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço e auxílio para custear os deslocamentos necessários à realização do trabalho de campo.



Prova terá 60 questões em janeiro de 2027



A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A avaliação contará com 60 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

As questões serão distribuídas entre três disciplinas:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Matemática: 15 questões;

Conhecimentos Técnicos: 30 questões.



Cada questão valerá um ponto, totalizando 60 pontos. Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos no total e obter, no mínimo, um ponto em cada disciplina.

O conteúdo de Conhecimentos Técnicos terá como referência o material de estudo sobre o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, disponibilizado pela banca organizadora.



O que faz um recenseador do IBGE



Os recenseadores serão responsáveis por visitar estabelecimentos agropecuários, realizar entrevistas presenciais e registrar as informações coletadas em dispositivos eletrônicos. Entre as atividades previstas estão a localização das unidades em sua área de atuação, a atualização dos registros dos estabelecimentos e a conferência dos dados referentes aos locais visitados.

Também caberá aos profissionais agendar entrevistas, retornar aos endereços quando necessário e transmitir os questionários dentro dos prazos estabelecidos. A função exige organização, atenção à qualidade dos registros, cumprimento das metas de produtividade e preservação do sigilo das informações fornecidas pelos entrevistados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os contratados também participarão de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária. A coleta nacional está prevista para 2027 e deverá reunir informações sobre a realidade do campo brasileiro, contribuindo para a produção de pesquisas e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor agropecuário.