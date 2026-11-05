Cursinho do DF leva 250 vestibulandos ao palco antes do ENEM

A poucos dias da primeira etapa do ENEM, cerca de 250 alunos da Academia das Específicas trocam a apostila pelo teatro nesta quinta-feira, 5 de novembro. Das 13h às 19h, o cursinho pré-vestibular realiza a terceira edição do Palco das Específicas, evento de encerramento do ano letivo pensado para que os estudantes cheguem à prova mais leves e confiantes. A entrada é gratuita e exclusiva para os alunos das unidades Asa Sul e Taguatinga.

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Para Luís Henrique Bogado, diretor da Academia das Específicas, a semana que antecede o exame pede outro tipo de preparo. "A gente passa o ano inteiro puxando o aluno no treino, aprimorando os conhecimentos. Na semana da prova, o que ele mais precisa é respirar e lembrar que o trabalho pesado já foi feito", afirma.

O tema escolhido para 2026 é "Brasilidades", uma celebração da diversidade cultural do país. A programação reúne apresentações musicais e de dança, palestras motivacionais e depoimentos de ex-alunos e estudantes que contam como foi o próprio ano de preparação. O evento usa o palco inteiro, com projeções, iluminação e som profissionais, e mobiliza cerca de 50 pessoas entre professores, monitores, equipe técnica e convidados.

"Nossos alunos vêm de todo canto do DF, e muitos têm família de outros estados. Brasília é um pedaço de cada lugar do Brasil, e a sala de aula também. Escolher Brasilidades foi o nosso jeito de dizer que toda história que chega aqui tem espaço", explica Bogado.

Um evento que virou tradição

A primeira edição aconteceu em 2024, no Teatro dos Bancários, e abriu com baterias universitárias e apresentações artísticas de alunos e professores. Em 2025, no Teatro La Salle, o encontro ganhou dinâmicas interativas e chegou a ser tema de reportagem da TV Globo, disponível no Globoplay.

Segundo o diretor, o Palco nasceu da mesma ideia que orienta o dia a dia do cursinho. A metodologia da Academia, chamada Triplo A, começa pelo acolhimento, com professores, monitores e coordenação próximos dos alunos e um ambiente sem competição entre eles. "Aluno acolhido aprende melhor. Aqui ninguém é um número, e isso vale para a sala de aula e vale para o palco", diz.

Bogado faz questão de lembrar que o evento é o fechamento de um ano inteiro de estudo. "O que dá para fazer nesta semana é descansar, dormir bem e chegar com a cabeça no lugar. Se o aluno sair do teatro mais leve do que entrou, a gente cumpriu o nosso papel", conclui.

Serviço

Evento: Palco das Específicas 2026, tema Brasilidades

Data: quinta-feira, 5 de novembro de 2026

Horário: das 13h às 19h

Público: exclusivo para alunos do pré-vestibular das unidades Asa Sul e Taguatinga

Entrada: gratuita

Sobre a Academia das Específicas

A Academia das Específicas é um cursinho pré-vestibular de Brasília, com unidades na Asa Sul e em Taguatinga. Oferece preparação para o ENEM, o PAS e o vestibular tradicional da UnB e os vestibulares de Medicina das faculdades particulares do DF. Já soma mais de mil aprovados em universidades públicas e é o único curso de Brasília com três notas mil na redação do ENEM. Segundo a instituição, um em cada três aprovados em Medicina na UnB estudou na Academia.

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