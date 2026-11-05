99Food chega a Cuiabá e amplia mercado de delivery

A 99Food, plataforma de entrega de refeições da 99, inicia oficialmente sua operação em Cuiabá com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida e a proposta de ampliar as opções disponíveis para consumidores, restaurantes e entregadores parceiros. O lançamento também contempla Várzea Grande, município vizinho integrado à dinâmica econômica e urbana da capital mato-grossense. A chegada à capital do Mato Grosso dá continuidade à estratégia nacional de expansão da 99Food, que já soma mais de 120 cidades em todo país.

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A expansão da 99Food por Cuiabá também se conecta ao avanço recente da plataforma pelo Centro-Oeste e por importantes polos do agronegócio brasileiro. No decorrer do último mês, a operação passou a contemplar municípios como Sinop, Nova Mutum, Sorriso e Lucas do Rio Verde, cidades estratégicas no eixo produtivo do estado.

Disponível dentro do SuperApp da 99, a expansão da plataforma busca ampliar as alternativas de atendimento na região metropolitana. Para os consumidores, a chegada do serviço amplia as opções para pedir refeições. Em termos de capilaridade, a 99Food começa na região com aproximadamente 1,5 mil restaurantes cadastrados, entre grandes redes e estabelecimentos locais, expandindo os canais de venda para a região.

Para os entregadores, o sistema utiliza ferramentas de geolocalização e algoritmos de inteligência artificial para conectar pedidos a entregadores próximos, estimar prazos de preparo e traçar rotas de entrega. A operação começa com cerca de 1,1 mil entregadores parceiros, que contam com incentivos operacionais voltados a estimular a realização de entregas e corridas pela plataforma durante a fase inicial de expansão.

“Cuiabá representa um passo importante na nossa expansão pelo Centro-Oeste. Estamos falando de uma capital com forte atividade econômica, localizada em um dos estados que mais contribuem para o agronegócio brasileiro e com uma identidade gastronômica e cultural muito própria. Queremos fazer parte da rotina da cidade, oferecendo preços justos para os consumidores, oportunidades de ganhos para os parceiros e condições competitivas para os estabelecimentos”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de Comunicação da 99.

Segundo o executivo, a operação da plataforma prioriza a agilidade e registra tempo médio de entrega de 29 minutos para distâncias de até 5 km, graças à tecnologia de otimização de rotas, previsão de preparo e distribuição inteligente de pedidos entre entregadores.

A gastronomia também ajuda a contar a história de Cuiabá. A tradicional culinária mato-grossense divide espaço com uma ampla oferta de bares, restaurantes, cafeterias, churrascarias e peixarias, refletindo a diversidade cultural de uma cidade que reúne influências indígenas, regionais e de diferentes partes do país. Pratos e ingredientes típicos, como mojica de pintado, pacu assado, ventrecha de pacu, Maria Isabel, farofa de banana e doces regionais, fazem parte dessa identidade gastronômica, marcada especialmente pela presença dos peixes de água doce e pelos sabores do Pantanal. A operação de entrega integra a estrutura de serviços do aplicativo da empresa na região, que, além do delivery de comida e bebida, conta também com os serviços de mobilidade, entregas e soluções financeiras.

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Com DNA brasileiro desde sua criação, em 2012, a 99 opera em mais de 4,4 mil cidades e conecta milhões de usuários a motoristas e motociclistas parceiros que, além de transportar pessoas, também realizam entregas de objetos e de comida.