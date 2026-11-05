Summit de Gestão de Contratos eleva o nível do mercado em BH

O Centro de Convenções CDL/BH recebeu, no dia 20 de outubro, o Summit de Gestão de Contratos, Terceiros e Tecnologia, evento idealizado e realizado por Márcio Barros, CEO da MPH Consultoria e fundador da Academia de Contratos. O encontro foi o 33º evento organizado por ele desde 2016 e o primeiro no formato de Summit. A edição também marcou os dez anos da Academia de Contratos.

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A proposta partiu da constatação de que contratação, gestão de contratos, gestão de terceiros, suprimentos e tecnologia estão cada vez mais conectados. Para obter melhores resultados, as empresas precisam integrar processos, pessoas, dados, riscos e decisões. O público reuniu gestores e fiscais de contratos e profissionais de Suprimentos, Compras, Jurídico, Compliance, ESG, Auditoria, Gestão de Terceiros, Operações, Manutenção e Tecnologia.

A Gestão de Contratos reúne etapas como elaboração, negociação, execução, acompanhamento e encerramento dos acordos firmados por uma organização. A Gestão de Terceiros trata do relacionamento com fornecedores, prestadores de serviço e parceiros contratados, incluindo seleção, acompanhamento de desempenho e conformidade regulatória. As duas disciplinas foram os eixos centrais da programação, ao lado de temas como inteligência artificial, automação, governança contratual, robotização, segurança e CLM (Contract Lifecycle Management).

Palestras e debates

A programação da manhã começou com Márcio Barros, que tratou da estruturação de células de Gestão de Contratos de alta performance. Em seguida, Robson Souza, da Vale, abordou o vazamento de valor que ocorre depois da assinatura dos contratos. Gustavo Procópio, da China Railway, discutiu se a inteligência artificial representa oportunidade ou risco para o capital humano em contratos e suprimentos. André Almeida, da Echoenergia, apresentou a energia como ativo estratégico, e Isabella Oliveira e Kleber Albuquerque, da RMMG, falaram sobre o papel da qualidade no sucesso dos contratos. Junio Magela, da ESGSCAN, encerrou a manhã com uma análise de riscos ESG pouco visíveis e de alto custo para as empresas.

À tarde, Marcos Ohta, da Afry, discutiu como integrar Compras, Jurídico, Operações, Financeiro e Gestão de Riscos em torno de um mesmo contrato. Carolina Cabral, da Nimbi, tratou de oportunidades e riscos ocultos na gestão de fornecedores. O painel sobre Gestão de Riscos de Terceiros (TPRM) reuniu Raquel Borges (Anglo American), Isabela Coelho (AngloGold Ashanti), Norton Araujo (Concrejato Engenharia), Samanta Oleynick (Atlantic Nickel), Carolina Cabral (Nimbi) e Ludmila Miranda (LM Consultoria) para debater formas de antecipar riscos trabalhistas, financeiros, cibernéticos, operacionais e reputacionais. Mauro Cassaniga, do Grupo Rentank, fechou o bloco com uma apresentação sobre o uso de robôs em atividades de alto risco.

Premiações e homenagens

No fim da tarde, a cerimônia de gala reconheceu profissionais do setor. A premiação Profissionais Destaque de 2026, nas categorias Gestão de Contratos e Gestão de Terceiros, contemplou nomes como Wanderley Santo, vice-presidente de Operações da Cedro Mineração, e Gustavo Procópio, coordenador de Contratos da China Railway.

O Troféu Mulheres na Gestão, o Reconhecimento Marianna Keller, homenageou mulheres do Brasil e do exterior que ampliam oportunidades de liderança, entre elas Carolina Cabral, CEO da Nimbi, e Silla Motta, CEO da Donna Lamparina e referência no setor energético. O Troféu Histórias homenageou Kleber Albuquerque e Joaquim Guedes, cujas trajetórias são marcadas pela dedicação, pelo desenvolvimento de negócios e pela formação de pessoas.

A cerimônia terminou com a 5ª edição do Troféu Nacional de Gestão de Contratos, o Troféu Barros-Degan, com apresentação do jornalista Helton Sforzin e entrega feita pelo próprio Márcio Barros. O prêmio ficou com a equipe de Contratos da Vale, liderada pelo gerente-geral Robson Souza e integrada por Debora Brito, Thiago Barros, Ana Alberto e Mateus Coutinho. O time venceu com o melhor projeto de Gestão do Ciclo de Vida dos Contratos (CLM), entre mais de 180 projetos inscritos. Na mesma noite, Robson Souza também foi reconhecido como Profissional Destaque de 2026.

Avaliação dos participantes

Para Robson Souza, o evento ofereceu mais do que conteúdo técnico. "Foi uma experiência enriquecedora, não apenas pela troca de conhecimentos, mas também pela oportunidade de conhecer pessoas interessantes, criar conexões e compartilhar experiências valiosas", afirmou o gerente-geral da Vale.

Wanderley Santo destacou o cuidado da organização com os detalhes e a valorização dos profissionais, e recomendou a participação de colegas e empresas nas próximas edições.

Silla Motta afirmou que o encontro reuniu pessoas que pensam os contratos para além do papel. "Mais do que adquirir conhecimento, esses encontros reforçam convicções, provocam reflexões e nos lembram da importância de continuar aprendendo", disse.

Patrocinadores e próxima edição

O evento teve patrocínio de empresas como Nimbi, destaque latino-americano em Supply Chain Management e Procurement; Echoenergia, integrante do Grupo Equatorial e referência em energias renováveis; e DocuSign, referência global em assinaturas eletrônicas. Também patrocinaram o Summit RMMG, AFRY, Mirante Engenharia e i5 Marketing, entre outras empresas. Na Feira de Tecnologia, Inovação e Oportunidades, as marcas apresentaram soluções a gestores e executivos das áreas de contratos, suprimentos e gestão de terceiros.

A MPH Consultoria, fundada em 2018, atua em Gestão de Contratos, Suprimentos, Governança e Gestão de Terceiros, com trabalhos que já alcançaram mais de 17 países. A empresa é conduzida por Márcio Barros e pela sócia Marianna Keller. O Summit contou ainda com o apoio consultivo de Martins Seguros, LM Consultoria em Gestão de Terceiros e MKELLER Advocacia.

A organização prevê uma nova edição do Summit em 2027. Segundo a Academia de Contratos, estarão disponíveis cotas de patrocínio personalizadas, oportunidades de exposição de marca e condições especiais para inscrições corporativas e em grupo.

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Assessoria de imprensa.