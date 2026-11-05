Framework Digital é reconhecida pelo GPTW 2026

A Framework Digital conquistou um lugar entre as Melhores Empresas para Trabalhar em Tecnologia da Informação no Brasil, no ranking nacional de 2026 do Great Place to Work (GPTW). O reconhecimento, anunciado durante uma cerimônia realizada nesta semana em São Paulo, representa um dos principais marcos da companhia em sua trajetória de fortalecimento de marca empregadora e evidencia a consistência da cultura organizacional.

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A conquista ganha ainda mais relevância quando observada em conjunto com os demais reconhecimentos recebidos pela empresa ao longo do ano. Em 2026, a Framework conquistou sua primeira certificação Great Place to Work, com 92% de aprovação dos colaboradores, e passou a integrar o ranking das melhores empresas para trabalhar de Minas Gerais. Também pelo segundo ano consecutivo, foi reconhecida nacionalmente pelo ranking Lugares Mais Incríveis para Trabalhar, iniciativa da FIA Business School em parceria com o Estadão. Na avaliação dos próprios profissionais, a empresa mantém ainda nota 4,6 de 5 estrelas no Glassdoor.

Mais do que uma sequência de premiações, os resultados apontam para a consolidação de uma marca empregadora que vem ganhando reconhecimento em diferentes pesquisas. São avaliações que consideram a experiência dos profissionais, a percepção sobre o ambiente de trabalho e as práticas de gestão de pessoas, reforçando a capacidade da Framework de construir uma cultura consistente e sustentável.

Para Leonardo Barros, CEO da Framework Digital, o reconhecimento nacional representa a confirmação de um trabalho que faz parte das decisões estratégicas da companhia. “Conquistar esse reconhecimento em nível nacional, especialmente dentro do setor de tecnologia, tem um significado muito importante. É a confirmação de que estamos construindo um ambiente em que as pessoas encontram oportunidades, desenvolvem seu potencial e participam de algo maior. Os resultados que alcançamos neste ano são consequência de um trabalho contínuo, que envolve nossas lideranças, nossas equipes e a forma como escolhemos construir a empresa todos os dias", afirma.

Marca empregadora como diferencial competitivo no mercado de tecnologia

Em um setor marcado pela alta demanda por profissionais especializados e pela disputa por talentos, a reputação de uma empresa como lugar para trabalhar também representa um diferencial competitivo. Para a Framework, investir na experiência dos colaboradores está diretamente conectado à capacidade de atrair profissionais qualificados, desenvolver equipes e sustentar relações de longo prazo com seus talentos e clientes.

Com mais de 16 anos de atuação em tecnologia, a companhia desenvolve soluções tecnológicas para grandes empresas de diferentes segmentos e mantém profissionais especializados em projetos de clientes. Nesse contexto, a qualidade do ambiente de trabalho tem impacto direto na continuidade das equipes, na preservação do conhecimento e na excelência das entregas.

“A tecnologia evolui o tempo todo, mas são as pessoas que transformam conhecimento em soluções e geram impacto real para os nossos clientes. Queremos ser uma empresa em que os profissionais tenham orgulho de trabalhar, encontrem espaço para crescer e percebam que fazem parte de um projeto consistente. Isso exige investimento em desenvolvimento, boas lideranças, reconhecimento e relações de confiança. Nossa marca empregadora é construída na experiência que entregamos às pessoas, e não apenas naquilo que comunicamos ao mercado”, complementa Leonardo.

A estratégia de fortalecimento dessa experiência passa por iniciativas de desenvolvimento profissional, acompanhamento individual, proximidade entre lideranças e equipes, reconhecimento e integração. A proposta é fazer com que a cultura esteja presente nas relações e nas decisões do dia a dia, conectando o crescimento das pessoas à evolução da empresa e aos resultados do negócio.

Com os reconhecimentos de 2026, a Framework amplia sua presença entre as empresas de tecnologia reconhecidas pela qualidade de seu ambiente de trabalho e fortalece sua reputação no mercado. Uma trajetória que reforça seu compromisso em crescer sem abrir mão daquilo que considera essencial: colocar as pessoas no centro da transformação.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de tecnologia impulsionado por inteligência artificial, que integra estratégia, produto, engenharia, growth e IA para resolver desafios complexos de negócio. Com mais de 700 colaboradores, a empresa atua de ponta a ponta, da estratégia ao deploy, conectando visão de negócio, tecnologia e execução para acelerar a inovação, ampliar a eficiência e gerar valor para grandes marcas.

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