Trained Therapeutix Discovery nomeia Andrew Glass como diretor-executivo

A Trained Therapeutix Discovery (“TTxD”), empresa pioneira em imunoterapia fundada pelos grupos Jean Boulle e Heritage, que desenvolve nanomedicamentos para modular a imunidade inata, anunciou a nomeação de Andrew Glass como CEO, com efeito imediato. O executivo traz mais de 20 anos de experiência em liderança no setor de ciências da vida como diretor executivo da Vivasure Medical e, anteriormente, trabalhou por mais de 15 anos em cargos de alta gestão na Abbott.

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Andrew Glass, CEO, TTxD

Em conformidade com as mudanças anteriormente anunciadas no Conselho de Administração da empresa no início deste ano, o Sr. Glass assume o cargo no momento em que a empresa passa da fase pré-clínica para a fase clínica. Sua experiência em estratégia de desenvolvimento, financiamento e crescimento organizacional está voltada para acelerar a concretização dos objetivos associados à tecnologia da plataforma RIDE, de propriedade da TTxD. Isso inclui a expansão de seu programa de imunologia e inflamação, incluindo a indicação do candidato clínico para o RIDE-002 e a gestão contínua das relações com as partes interessadas para garantir opções de crescimento futuro.

Stefano Buono, presidente do conselho de administração da TTxD, afirmou:

“Em nome do conselho, é uma grande satisfação dar as boas-vindas a Andrew à empresa. Neste momento crucial de seu desenvolvimento, a experiência dele na criação e expansão de empreendimentos inovadores em ciências da vida será de grande valia.” Ele lidera uma equipe excepcional na TTxD, que conta com o apoio de nossos acionistas fundadores, focada em concretizar todo o potencial da plataforma RIDE.

Andrew Glass, diretor-executivo (CEO) da TTxD, declarou:

“É com grande satisfação que me uno à Trained Therapeutix Discovery neste momento crucial, após uma década de desenvolvimento e investimentos contínuos. A plataforma RIDE da empresa apresenta uma abordagem inovadora para o tratamento de doenças imunomediadas, ao reprogramar a imunidade inata em sua origem. A transformação de uma base científica sólida em produtos eficazes, que alcancem os pacientes, é onde minhas competências se somam às de tantos profissionais da TTxD que lideram o desenvolvimento nesta área científica inovadora."

A plataforma RIDE da TTxD foi concebida para atuar sobre as células progenitoras mieloides, que determinam o comportamento do nosso sistema imunológico inato. Ao reprogramar a imunidade inata em sua origem, a plataforma visa alcançar um controle mais preciso e duradouro das respostas imunológicas. O RIDE-002 está em desenvolvimento para o tratamento de doenças inflamatórias, incluindo, entre outras, a hidradenite supurativa e a doença inflamatória intestinal.

Sobre Andrew Glass

Andrew Glass é um executivo experiente no setor de ciências da vida, com um histórico comprovado de alinhamento entre pesquisa e desenvolvimento e objetivos comerciais para promover o crescimento de tecnologias inovadoras. Desde 2021, ele exerceu o cargo de CEO da Vivasure Medical, empresa sediada na Irlanda que desenvolve soluções inteiramente absorvíveis para o fechamento percutâneo de vasos de grande calibre. Sob sua liderança, o produto PerQseal, da Vivasure, obteve autorização para comercialização na Europa, conquistou a aprovação IDE (Investigational Device Exemption) da FDA (agência reguladora dos EUA) e teve seu pedido de aprovação para comercialização submetido ao mesmo órgão. Em janeiro de 2026, a empresa foi vendida para a Haemonetics Corporation por um valor total de US$ 215 milhões.

Andrew acumulou 15 anos de experiência em posições de liderança na Abbott antes de assumir a direção da Vivasure. Mais recentemente, ele ocupou o cargo de Diretor Regional na Abbott Vascular, sendo responsável pelas operações comerciais em 13 países europeus. Anteriormente, ocupou posições de nível sênior nas áreas de gestão geral, desenvolvimento de negócios e marketing na Europa, na região da Ásia-Pacífico e nos Estados Unidos. Andrew é detentor de um MBA pela Harvard e graduado em Engenharia Química e Biologia Molecular pela Universidade de Princeton.

Sobre a Trained Therapeutix Discovery

A Trained Therapeutix Discovery é uma empresa de biotecnologia que desenvolve uma plataforma de nanomedicina projetada para modular o sistema imunológico inato em sua origem. A plataforma RIDE, da empresa, tem como alvo células progenitoras mieloides, visando tratar a desregulação imunológica em condições como doenças inflamatórias e câncer. Os principais programas da empresa são o RIDE-001, voltado para o campo da oncologia, e o RIDE-002, para as áreas de imunologia e inflamação. A Trained Therapeutix Discovery foi fundada pelo Jean Boulle Group e pelo Heritage Group, investidores de longo prazo com experiência comprovada na criação e expansão de empreendimentos inovadores em ciência e tecnologia. Para obter mais informações, acesse ttxdiscovery.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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