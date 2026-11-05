Instituto Rauen une clínica e estética no pós-emagrecimento

A popularização dos medicamentos que atuam sobre os receptores de GLP-1 e GIP, as “canetas emagrecedoras”, mudou o perfil de quem procura clínicas de estética. Pacientes que alcançam perdas de peso expressivas passam a ter novas queixas: pele menos firme, mudanças no contorno do rosto e do corpo e, em alguns casos, redução de massa muscular. Nesse contexto, o Instituto Rauen, clínica multidisciplinar no Health Center do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, passou a associar a avaliação clínica e nutrológica ao uso de tecnologias estéticas, com indicações definidas a partir das necessidades de cada paciente.

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A dimensão dessa transformação aparece nos ensaios clínicos. No estudo SURMOUNT-1, publicado no New England Journal of Medicine com 2.539 participantes, a dose mais alta de tirzepatida levou a uma redução média de 20,9% do peso corporal em 72 semanas, ante 3,1% no grupo placebo. Perdas expressivas de peso podem vir acompanhadas de mudanças na aparência da pele e no contorno corporal. Em um estudo com usuários de medicamentos GLP-1, 38,7% relataram algum tipo de alteração cutânea; o dado, porém, não permite afirmar que todas essas alterações tenham sido causadas pelos medicamentos.

Para o Dr. Eduardo Rauen, nutrólogo, especialista em medicina do esporte e fundador do Instituto Rauen, “o paciente percebeu que emagrecer não significa simplesmente perder peso. Ele quer preservar a musculatura, melhorar a qualidade da pele e alcançar um resultado estético que acompanhe sua transformação metabólica. É nesse contexto que os protocolos integrados ganharam importância”, afirma.

Mecanismos complementares

De acordo com o fundador do Instituto Rauen, a escolha das tecnologias parte da premissa de que o emagrecimento atinge tecidos distintos, como pele, gordura e musculatura, e de que cada equipamento tem um mecanismo de ação próprio.

A radiofrequência, isolada ou associada ao microagulhamento, estimula a produção de colágeno e pode melhorar a firmeza e a textura da pele. O ultrassom microfocado pode ser indicado para flacidez e contorno facial. A criolipólise atua sobre a gordura localizada que persiste após a perda de peso, e os equipamentos de estímulo muscular servem como recurso complementar. A indicação de cada tecnologia e de suas possíveis combinações depende da avaliação individual do paciente.

O Dr. Eduardo Rauen observa que nenhum tratamento isolado é capaz de atuar sobre todas as consequências de uma perda significativa de peso. “O diferencial não está em somar equipamentos, mas em integrar mecanismos de ação complementares em um plano integrado ao acompanhamento clínico do paciente”, diz.

Avaliação do organismo como ponto de partida

Segundo o médico, dois pacientes que perdem exatamente 20 quilos podem apresentar transformações corporais completamente diferentes, em função de idade, genética, quantidade e velocidade da perda, composição corporal inicial, qualidade da pele e preservação muscular. Por isso, a avaliação no instituto considera percentual de gordura, massa muscular, distribuição do tecido adiposo, grau de flacidez e elasticidade da pele, além de saúde metabólica, ingestão de proteínas, rotina de exercícios e fase do emagrecimento.

O nutrólogo explica que a resposta aos estímulos depende das condições biológicas de cada paciente. A formação e a remodelação do colágeno envolvem proteínas, vitamina C e outros nutrientes, e deficiências relevantes podem comprometer a reparação dos tecidos. “Um paciente que perdeu uma quantidade importante de massa muscular, por exemplo, precisa de uma abordagem diferente daquela indicada para alguém que preservou sua musculatura, mas apresenta flacidez cutânea”, detalha. Ele acrescenta que as tecnologias de contração muscular não substituem o treinamento de força, a ingestão proteica adequada e a recuperação.

Uma revisão sistemática publicada na Aesthetic Surgery Journal Open Forum, que reuniu estudos sobre as alterações faciais após perda de peso decorrente de tratamento medicamentoso, observou correlação entre o emagrecimento expressivo e sinais de envelhecimento facial, como a redução do volume de gordura do rosto e o aumento da flacidez da pele. É nesse cenário que muitos pacientes passam a buscar, além do emagrecimento, tratamentos voltados à firmeza da pele e ao contorno.

Limites e expectativas

Entre os cuidados na estruturação desses protocolos, o Dr. Eduardo Rauen cita a segurança das associações, os intervalos entre procedimentos, o tempo de recuperação dos tecidos e o monitoramento por avaliação clínica, análise de composição corporal e documentação fotográfica padronizada. “Nem toda flacidez pode ser corrigida com tecnologias não invasivas, e nem toda alteração corporal exige um procedimento”, pondera. O especialista ressalta ainda que a associação de recursos não garante resultados superiores em todos os casos, sobretudo diante de excesso significativo de pele.

Na avaliação do médico, a medicina do emagrecimento entra em uma etapa em que o número de quilos eliminados deixa de ser o único indicador relevante, e a forma como o paciente emagreceu, a musculatura preservada e as alterações na pele passam a integrar a análise dos resultados. “A tecnologia deve complementar o tratamento, nunca substituir o diagnóstico, o raciocínio clínico e o acompanhamento do paciente”, conclui o Dr. Eduardo Rauen.



Sobre o Instituto Rauen

Idealizado pelo Dr. Eduardo Rauen, médico do esporte e nutrólogo, o Instituto Rauen é uma clínica multidisciplinar no Health Center do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O espaço reúne nutrologia, medicina do esporte, estética avançada, medicina vascular, medicina da dor, ginecologia, cirurgia digestiva e fisioterapia, com planejamento individualizado e acompanhamento próximo de cada paciente.

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