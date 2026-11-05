Intercâmbio em família une idioma, cultura e convivência

O desejo de conhecer países e culturas diferentes está entre as motivações centrais de quem investe em intercâmbio no Brasil, e esse objetivo também pode ser vivido em família. Programas desenhados para pais e filhos permitem que a família estude um idioma, conviva com outra cultura e compartilhe a rotina em outro país durante o mesmo período, o que transforma o aprendizado em uma vivência coletiva.

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Os números do setor ajudam a dimensionar esse interesse. A pesquisa Selo Belta 2026, realizada pela Brazilian Educational & Language Travel Association (Belta) entre fevereiro e abril de 2026 com 74 empresas que somam 590 pontos de venda, aponta a possibilidade de realizar o sonho de conhecer países e culturas diferentes como o segundo principal objetivo dos clientes ao investir em intercâmbio, atrás apenas da busca por uma experiência que concilie estudo, trabalho e turismo. O interesse em idiomas ocupa a terceira posição do mesmo ranking.

O levantamento também mostra que o público do intercâmbio vai além dos jovens adultos. Embora a faixa de 18 a 24 anos lidere entre os clientes que viajaram, as faixas de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos aparecem em quarto e quinto lugares, e as crianças com menos de 15 anos surgem na sexta colocação. Os cursos de férias voltados a jovens, por sua vez, figuram como o segundo tipo de programa mais comercializado pelas agências consultadas.

Aprendizado compartilhado

Para Marina Jendiroba, diretora-executiva da Intercultural, empresa que atua com programas de intercâmbio há 31 anos, as modalidades individual e familiar cumprem papéis distintos. “O intercâmbio individual proporciona ao estudante mais autonomia, independência e amadurecimento, pois ele precisa lidar com novos desafios sozinho. Já o intercâmbio em família traz a oportunidade de pais e filhos aprenderem juntos, conhecerem novas culturas e compartilharem descobertas”, explica.

Segundo a executiva, os ganhos ultrapassam a fluência em outra língua. “Além do aprendizado de um novo idioma, essa experiência fortalece os vínculos familiares, amplia a visão de mundo e cria memórias que serão levadas para a vida toda. Acredito que as duas modalidades são enriquecedoras, mas o intercâmbio em família tem esse diferencial de transformar o aprendizado em uma experiência compartilhada entre pais e filhos”, afirma.

O convívio com hábitos, valores e formas de comunicação diferentes produz efeitos em todas as idades. “O contato com outras culturas amplia a visão de mundo, desenvolvendo a empatia, o respeito às diferenças e a curiosidade. Para as crianças, é uma oportunidade de aprender desde cedo; para os adultos, de rever conceitos e descobrir novas perspectivas”, observa Marina.

Cotidiano no exterior aproxima a família

A diretora destaca que são as situações do dia a dia no destino que dão consistência à experiência. “Viver uma experiência internacional em família fortalece os vínculos porque permite compartilhar descobertas, superar desafios e criar memórias juntos. Situações simples, como explorar uma nova cidade, experimentar comidas diferentes ou se comunicar em outro idioma, tornam-se oportunidades de aprendizado e conexão”, descreve.

A convivência intensa em outro país, no entanto, exige preparo. De acordo com Marina, o principal desafio é conciliar os interesses e as expectativas de pais e filhos. “Para isso, é importante planejar juntos, manter o diálogo e respeitar as diferenças, equilibrando momentos em família com experiências individuais”, orienta. A própria pesquisa da Belta lista a preocupação com a segurança dos filhos no país de destino entre os fatores que pesaram contra a contratação de programas, o que coloca o planejamento como etapa decisiva para as famílias.

Efeitos após o retorno

Os aprendizados costumam acompanhar a família na volta ao Brasil. “Uma experiência internacional pode trazer mais diálogo, união e abertura para novas culturas no dia a dia da família. As crianças voltam mais curiosas e independentes, enquanto os pais passam a valorizar ainda mais o aprendizado fora da sala de aula”, enfatiza a diretora-executiva. Ela acrescenta que as memórias e descobertas compartilhadas aproximam pais e filhos e incentivam uma educação com mais empatia, respeito e visão de mundo.

O cenário do mercado indica espaço para esse tipo de vivência: segundo o mesmo levantamento, 72,9% das agências esperam crescimento no envio de estudantes ao exterior em 2026. Fundada em 1995, em Florianópolis, a Intercultural oferece programas em mais de 40 países, com opções de estudo, trabalho, desenvolvimento profissional, turismo e experiências culturais. Nas propostas voltadas a famílias, as experiências podem ser adaptadas a diferentes perfis e objetivos, com acompanhamento dos participantes desde o planejamento até o retorno ao Brasil.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.intercultural.com.br/