Grupo Botta leva saúde e leitura à rotina de colaboradores

O Grupo Botta, conglomerado com mais de 28 anos de trajetória e responsável pela Hilê Indústria de Alimentos, estruturou um conjunto de iniciativas de endomarketing voltadas à saúde, à leitura, à convivência e à participação comunitária de seus colaboradores. Entre as frentes estão o programa Mude Sua Vida para Melhor, uma biblioteca interna, um ambiente de descanso instalado ao lado do refeitório e o apoio a projetos esportivos e solidários em Xanxerê (SC). A proposta da direção é tratar o cuidado com as pessoas como componente da cultura organizacional, e não como benefício isolado ou campanha de calendário.

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Sob a liderança de Sandro e Gilvana Botta, o grupo diversificou sua atuação ao longo das quase três décadas. A Hilê, especializada na terceirização de suplementos, ocupa posição central nessa história como fabricante de suplementos e alimentos para marcas do Brasil e do exterior. O portfólio inclui ainda as marcas ClinicMais, de suplementos, e CháMais, de chás, além da Ecoz Incorporadora, do mercado imobiliário, do portal de saúde Dr. Bem-Estar e da Ecoz PCHs, ligada ao setor de energia.

Para Sandro Botta, CEO e sócio-fundador do Grupo Botta, a expansão dos negócios não alterou o lugar que as equipes ocupam na história da companhia. “O Grupo Botta cresceu e diversificou seus negócios, mas as pessoas continuam sendo essenciais em nossa trajetória. Acreditamos que uma empresa deve incentivar o desenvolvimento humano, apoiar a comunidade e criar oportunidades para que seus colaboradores cresçam dentro e fora do trabalho”, afirma.

Seis hábitos para incorporar ao dia a dia

A principal iniciativa interna é o Mude Sua Vida para Melhor, programa inspirado nos hábitos cultivados por Gilvana Botta e impulsionado por Anita Botta. A metodologia se organiza em seis pilares: silêncio, hidratação, afirmações, exercício físico, leitura e escrita. A ideia é estimular pequenas mudanças que possam ser absorvidas pela rotina sem grandes rupturas, de modo que o autocuidado deixe de ser uma meta distante e passe a fazer parte do cotidiano.

O programa parte da compreensão de que a atenção aos colaboradores envolve saúde física, equilíbrio emocional e qualidade de vida. Por esse motivo, os estímulos não se restringem ao expediente: os hábitos sugeridos foram pensados para acompanhar cada participante também em casa, nos fins de semana e em diferentes fases da vida.

Livros em circulação e um lugar para pausas

A leitura, um dos seis pilares, ganhou estrutura própria dentro da empresa. A biblioteca interna reúne obras de diferentes temas, disponíveis para consulta e empréstimo, e recebe doações que ampliam o acervo e incentivam a troca de conhecimento entre as equipes. Para mobilizar os leitores, o grupo promoveu, entre 14 de setembro e 26 de outubro de 2026, o Concurso de Leitura, com desafios e premiações para os participantes, ação vinculada ao Mude Sua Vida para Melhor.

A infraestrutura também entrou no planejamento. Ao lado do refeitório, um novo espaço de convivência passou a acolher os colaboradores nos intervalos e no horário de almoço, com mobiliário confortável e lareira para os dias frios. O ambiente foi concebido para o descanso, as conversas informais e a aproximação entre colegas de diferentes setores.

Gilvana Botta, CEO e sócia-proprietária do Grupo Botta, relaciona essas iniciativas a uma visão que enxerga o colaborador para além do cargo. “Quando incentivamos alguém a cuidar da saúde, desenvolver o hábito da leitura ou participar de uma ação solidária, estamos valorizando essa pessoa para além da função que exerce. Queremos que o cuidado, o aprendizado e as boas relações façam parte da nossa rotina”, declara.

Do ambiente interno para a cidade

Os valores trabalhados dentro da empresa chegam à comunidade por meio do esporte. O grupo patrocina, por anos, as Copas Grupo Botta ClinicMais de Futebol de Campo e Futsal, realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Xanxerê. As disputas abrangem categorias que vão de crianças e adolescentes a adultos, abrindo espaço para a prática esportiva e para a convivência entre famílias, com estímulo a princípios como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

No campo solidário, o Grupo Botta engaja seus colaboradores no projeto Tampinhas do Coração, desenvolvido pelo Rotary Club em parceria com a Associação Casa da Amizade (ACA) de Xanxerê. A ação consiste em arrecadar tampinhas plásticas, posteriormente destinadas ao Lar do Idoso do município. A participação é voluntária e combina consciência ambiental e solidariedade, permitindo que gestos individuais somem forças em uma mobilização coletiva.

Embora diferentes entre si, as iniciativas compartilham um mesmo propósito: construir uma cultura empresarial que reconheça os colaboradores como pessoas com interesses, necessidades e projetos que ultrapassam o trabalho. Na leitura do grupo, o endomarketing não se resume a datas comemorativas ou benefícios pontuais, pois se manifesta na continuidade das ações, na criação de oportunidades de participação e na proximidade entre empresa, equipes e comunidade.

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Para mais informações, basta acessar: http://hile.com.br e https://www.botta.com.br/