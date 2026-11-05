Novembro azul: quebre o silêncio para mais qualidade de vida

A confirmação de um câncer de próstata costuma provocar apreensão. Influenciados por fatores culturais, muitos homens ainda adotam uma postura inerte diante da saúde: escutam o parecer médico, mas deixam de expor dúvidas sobre a rotina, o bem-estar e os próximos passos. Para estimular o protagonismo masculino nas consultas, a campanha Quebre o Silêncio chega neste Novembro Azul com o lançamento do Guia de Consulta, um recurso digital interativo desenvolvido para ajudar o paciente a formular perguntas e colocar suas principais dúvidas no centro da conversa médica.

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A iniciativa conta com a participação do ex-jogador de futebol Roberto Rivellino, que enfrentou a doença e compartilha sua experiência para estimular outros homens a conversarem abertamente com os profissionais de saúde. A ação é promovida pela Novartis em parceria com o Instituto Vencer o Câncer (IVOC), o Instituto Lado a Lado pela Vida e o Instituto Oncoguia.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de tumor mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo projeções do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2026–2028, o país registrará 77.920 novos casos por ano.

Mesmo sendo um tipo de câncer comum, o perfil comportamental de gerações mais maduras, especialmente homens entre 60 e 80 anos, popularmente conhecidos como geração baby boomer, ainda retarda o esclarecimento de dúvidas essenciais.

“A ciência traz atualizações contínuas para o cuidado do câncer de próstata, e é importante que o avanço técnico seja acompanhado da comunicação entre médico e paciente”, explica Dr. Fernando Korkes, Chefe do Departamento de Oncologia Urológica da SBU e Urologista do Einstein Hospital Israelita. “Muitos pacientes relatam que as principais perguntas só surgem no trajeto de volta para casa, após o impacto inicial da notícia É importante incentivar o homem a perguntar, compreender seu quadro e participar das definições que envolvem sua própria saúde.”

Guia de Consulta

Para ajudar o paciente a formular suas perguntas com antecedência, a campanha disponibiliza o Guia de Consulta, recurso interativo acessível no portal de saúde da Novartis: Câncer de Próstata - Saiba mais sobre câncer de próstata, qual é o seu diagnóstico, opções de tratamento e como a doença se comporta. Por meio de um questionário simples, o usuário aponta em qual momento do acompanhamento está e quais aspectos do dia a dia mais geram incerteza. A plataforma organiza essas informações em uma lista personalizada de perguntas para serem levadas à próxima consulta médica.

A ação reforça ainda o papel da rede de apoio, incluindo familiares, parceiras e cuidadores, que frequentemente auxilia na marcação de exames de rotina e no suporte prático durante os atendimentos.

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“Estimular a comunicação transparente sobre a saúde masculina é um passo importante para que o cuidado com a saúde masculina deixe de ser um tabu”, avalia Bianca Cormanich, diretora de Oncologia da Novartis Brasil. “Trabalhar a conscientização amplia o acesso à informação e reforça que nenhum paciente precisa enfrentar esse processo em silêncio.”