Corpo de verão: a importância de iniciar os cuidados agora

Falta pouco mais de um mês para o verão e, se a ideia é chegar à estação mais quente do ano com o corpo que você deseja, a hora de começar a se planejar é agora. Muitas pessoas deixam para procurar tratamentos estéticos quando as temperaturas já estão altas, mas nem sempre esse é o melhor caminho. Alguns procedimentos estimulam a produção de colágeno, um processo que acontece gradualmente e cujos resultados podem levar semanas ou meses para se tornar mais perceptíveis.

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A preocupação com a aparência da pele e o contorno corporal costuma ganhar força nessa época. Flacidez no abdômen, braços e coxas, perda de firmeza e celulite estão entre as queixas que levam pacientes aos consultórios. Um levantamento internacional da NewBeauty, publicado em 2025, também identificou a celulite como uma das principais preocupações estéticas relacionadas ao corpo, seguida pela textura fina da pele e pela flacidez.

Mas por onde começar? A primeira etapa é entender quais são as prioridades de cada pessoa. Quem deseja melhorar a sustentação da pele pode se beneficiar de tecnologias que estimulam o colágeno em diferentes profundidades. Já pacientes que buscam tratar a flacidez e melhorar a qualidade da pele podem ter outras indicações, inclusive com a associação de tratamentos.

“O planejamento faz diferença porque não existe um protocolo universal para o verão. O ideal é começar os cuidados com pelo menos um mês e meio de antecedência, já que alguns tratamentos estimulam a produção de colágeno e precisam de tempo para apresentar resultados mais visíveis. Assim, conseguimos avaliar cada caso e definir a melhor estratégia para que o paciente aproveite o verão com os resultados esperados. Também é importante lembrar que esses tratamentos complementam os cuidados com o corpo, mas não substituem uma rotina saudável”, explica Luiz Perez, médico dermatologista.

As possibilidades de tratamento vão além de uma única região do corpo. A flacidez nas coxas, a perda de firmeza no abdômen e no bumbum e até questões relacionadas ao rejuvenescimento íntimo podem fazer parte da conversa com o dermatologista. Para cada objetivo, a avaliação considera as características da pele, a região tratada e o tipo de resultado esperado.

Nesse contexto, tecnologias como o Ultraformer MPT e o Volnewmer ampliam as possibilidades de cuidado. O Ultraformer MPT utiliza ultrassom micro e macrofocado para estimular o colágeno em diferentes profundidades, enquanto o Volnewmer emprega radiofrequência monopolar para aquecer os tecidos de forma controlada e favorecer a remodelação do colágeno. Como atuam por mecanismos diferentes, as tecnologias podem ser utilizadas de forma individual ou combinada, conforme a indicação médica, em protocolos que buscam melhorar a firmeza e a qualidade da pele em diferentes áreas.

A associação das duas tecnologias dá origem ao protocolo Volformer, que combina o estímulo do ultrassom à ação da radiofrequência. A proposta é atuar em diferentes camadas dos tecidos, com foco na sustentação e na firmeza da pele.

“É possível tratar diferentes regiões, de acordo com as necessidades de cada paciente. Algumas pessoas se incomodam com a flacidez das coxas, enquanto outras desejam melhorar a firmeza do abdômen ou do bumbum. Também existem possibilidades para a região íntima. O importante é entender o que cada pessoa deseja melhorar e avaliar quais tecnologias e protocolos são mais adequados para cada caso”, afirma o dermatologista.

A discussão sobre essas possibilidades esteve no centro da Summer Society, encontro promovido pela MedSystems by Classys e direcionado a médicos, com foco no desenvolvimento de protocolos para a temporada de verão.

Além dos procedimentos em consultório, a preparação para o verão também passa por hábitos que fazem diferença ao longo do ano. Hidratação, alimentação equilibrada, atividade física e proteção solar continuam entre os aliados da saúde da pele. Mais do que buscar mudanças de última hora, a proposta é aproveitar os próximos meses para cuidar do corpo com orientação profissional e respeitar o tempo de resposta de cada tratamento.

Sobre a Classys

A Classys é uma companhia sul-coreana líder mundial em tecnologia médico-estética, com presença de 48.000 tecnologias instaladas em mais de 80 países e um portfólio que inclui o sistema de lifting por HIFU Ultraformer e a solução de volumização por radiofrequência monopolar Volnewmer.

No Brasil, Argentina e Colômbia, a sua operação direta é a Classys with MedSystems, ecossistema líder de inovação em beleza e bem-estar na América Latina, com mais de 20 anos de atuação no mercado de estética médica e rede de mais de 15.000 clínicas parceiras.

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Juntas, as duas companhias conectam tecnologias globais, desenvolvimento científico e capacitação profissional para oferecer soluções avançadas a médicos, clínicas e profissionais do setor em toda a região, sempre orientadas por pesquisa contínua e evidências clínicas de segurança e eficácia.