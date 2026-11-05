Hoff Analytics amplia IA para incorporadoras e construtoras

A Hoff Analytics passa a atender incorporadoras e construtoras com uma nova tecnologia de inteligência artificial voltada à prospecção de terrenos, à análise de viabilidade e à estruturação de novos projetos. Desenvolvida na plataforma Cloe, sistema que concentra a IA proprietária da empresa, a solução reúne dados de zoneamento, mercado imobiliário, população e infraestrutura para apoiar decisões sobre onde construir e quais produtos desenvolver em cada região.

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O diferencial está na integração dessas informações com a base de dados proprietária da Hoff, que reúne anos de histórico de movimentações construtivas em todo o Brasil e identifica projetos ainda em fase de planejamento. Essa base é analisada por uma IA treinada pela própria empresa para interpretar a linguagem técnica da construção brasileira, reconhecer as características dos projetos e contextualizar a atividade construtiva de cada localidade.

Para incorporadoras e construtoras, essa combinação permite avaliar um terreno considerando também as obras em andamento, os projetos previstos para a vizinhança e os agentes envolvidos em seu desenvolvimento. A análise incorpora, assim, informações sobre a oferta imobiliária em formação, que podem contribuir para a definição da localização, da tipologia e do posicionamento de novos empreendimentos.

"A expansão para incorporadoras e construtoras representa uma nova etapa para a Hoff. Construímos uma base de conhecimento sobre a atividade construtiva no Brasil e agora aplicamos essa inteligência às decisões que antecedem um empreendimento, como a escolha da área e a definição do produto. Nosso papel é mostrar o que os dados significam para cada negócio", afirma Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics.

A nova frente nasceu de uma série de conversas com profissionais do mercado imobiliário. Entre os desafios identificados está a necessidade de reunir informações que costumam estar distribuídas em diferentes fontes, com formatos e critérios distintos. A avaliação de um terreno depende do que a legislação permite construir, dos preços praticados na região, do perfil do público e da infraestrutura disponível. Na Cloe, esses dados ficam conectados para permitir a comparação entre áreas candidatas.

A plataforma apresenta lotes, zoneamento, restrições ambientais e urbanísticas, perímetros de políticas urbanas, redes de energia, áreas urbanizadas e unidades de conservação. Essas informações ajudam a identificar condicionantes de uso e limitações de uma área nas etapas iniciais de prospecção, orientando sobre quais terrenos devem avançar para uma análise mais aprofundada.

Na leitura de mercado, o sistema reúne preços médios por metro quadrado, quantidade de imóveis disponíveis para venda e locação e indicadores que permitem comparar regiões. Dados demográficos e de renda, somados às estimativas de moradores, de trabalhadores e da circulação de pessoas ao longo do dia, contribuem para avaliar o perfil do público e a demanda potencial de cada localização.

Com essas informações no mesmo ambiente, as equipes podem comparar terrenos e bairros com critérios padronizados, identificar restrições e fundamentar a definição do produto imobiliário. O histórico de movimentações construtivas e os projetos futuros acrescentam contexto a essa análise, permitindo considerar como a atividade imobiliária vem se desenvolvendo no entorno.

Para as construtoras, a solução também contempla recursos voltados ao acompanhamento da execução. Entre as funcionalidades estão o relatório diário de obra (RDO) automatizado, a análise de imagens em 360 graus por inteligência artificial e o acesso a plantas atualizadas via QR code no próprio canteiro. A proposta é facilitar o registro das atividades, a consulta às informações do projeto e o acompanhamento da obra pelas equipes.

O mapeamento mantido pela Hoff também permite identificar as construtoras e os profissionais envolvidos nos empreendimentos da região analisada. A plataforma reúne, ainda, fornecedores de insumos e prestadores de serviços, apoiando a busca por empresas para as etapas de contratação e execução.

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Com a nova solução, a Hoff amplia a aplicação de sua inteligência de dados às decisões de incorporação e construção, reunindo na Cloe recursos que vão da análise do terreno ao acompanhamento do empreendimento.