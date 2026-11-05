Sigma Lithium capta R$ 675 milhões para crescer em Minas

A Sigma Lithium anunciou, nesta segunda-feira (2), uma debênture conversível de R$ 675 milhões, reforçando a confiança de investidores estrangeiros no Brasil. O resultado representa um importante passo para a companhia, que mantém suas atividades industriais em Minas Gerais e segue confiando no potencial do estado como referência na produção de óxido de lítio destinado à fabricação de baterias.

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Minas Gerais no centro dos planos de crescimento

A presença da Sigma Lithium em Minas Gerais coloca o estado em uma posição importante na cadeia global de produção de materiais para baterias, utilizados em veículos elétricos e tecnologias de armazenamento de energia.



Com isso, a empresa fortalece sua estrutura financeira e amplia as condições para dar continuidade aos seus projetos industriais e sociais. A iniciativa também reforça a confiança internacional no potencial da indústria brasileira e nas oportunidades de crescimento em Minas Gerais.

Para a companhia, manter uma estrutura financeira sólida é fundamental para sustentar suas operações, planejar novas etapas de desenvolvimento e fortalecer sua presença econômica em Minas Gerais.

Mais segurança para os próximos anos

A operação permitirá à Sigma Lithium reduzir seus custos financeiros e reorganizar compromissos que venceriam nos próximos anos, ampliando o prazo de pagamento até 2031. Na prática, isso representa mais previsibilidade e melhores condições para que a empresa concentre esforços em suas atividades industriais e em seus planos de crescimento.



Com a operação, a Sigma Lithium reafirma sua confiança no Brasil e mantém Minas Gerais como protagonista de sua estratégia de desenvolvimento de longo prazo.

Sobre a Sigma Lithium

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A Sigma Lithium é uma das principais produtoras de materiais de lítio das Américas, com operações industriais em Minas Gerais. A companhia fornece materiais para a fabricação de baterias e utiliza tecnologias voltadas à sustentabilidade, incluindo o reaproveitamento de quase 100% da água empregada em seu processo industrial, o uso de energia elétrica renovável e a operação sem barragens de rejeitos em lama.