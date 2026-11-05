Kwai supera 54 bilhões de views sobre vida cotidiana

A rotina de uma família, os desafios da maternidade, a vida a dois e o dia a dia de quem mora no interior estão entre as histórias que conquistam o público no Kwai. Sem depender de grandes acontecimentos ou produções elaboradas, os criadores transformam experiências comuns em vídeos que despertam identificação, geram conversas e aproximam milhões de pessoas de diferentes realidades brasileiras.

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Dados da plataforma referentes ao período de janeiro a outubro de 2026 mostram que conteúdos de vida real estão entre as três categorias mais assistidas do Kwai, atrás apenas de humor e profissões. Dentro desse universo, vlogs e diários pessoais somaram mais de 54 bilhões de visualizações e representam mais da metade do consumo da categoria. No Nordeste, a força desse tipo de conteúdo é ainda maior. O resultado destaca o interesse por histórias que retratam experiências locais e ajudam a dar visibilidade à diversidade de sotaques, costumes, tradições e modos de viver do país.

Parte desse sucesso vem da maneira como os criadores transformam o cotidiano em narrativa. Familiares, amigos, vizinhos e integrantes da comunidade passam a fazer parte de histórias acompanhadas pelo público ao longo do tempo. A espontaneidade dos registros e a proximidade com situações reconhecíveis ajudam a criar vínculos entre quem produz e quem assiste.

“A identificação é um dos elementos mais poderosos do vídeo curto. Quando criadores compartilham suas rotinas, famílias e comunidades, o público encontra não apenas entretenimento, mas também experiências muito próximas da própria realidade. Essa conexão ajuda a explicar por que conteúdos de vida real ocupam um espaço tão relevante no Kwai e reforça nosso papel como uma plataforma que valoriza a diversidade e a autenticidade dos brasileiros”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil.

Entre os criadores que encontraram no cotidiano uma forma de conquistar grandes audiências, o Kwai destaca Paula Ferrão, Lindaci Luna, Kary Brito, Marco Túlio e Gegeu Mezenga. Com diferentes estilos e histórias, eles mostram como a rotina familiar, os costumes regionais e as situações comuns do dia a dia podem se transformar em conteúdo que conecta milhões de pessoas.

Paula Ferrão transforma os desafios da vida doméstica em conteúdo com o qual o público se identifica

Com mais de 31,7 milhões de curtidas no Kwai, Paula Ferrão transforma a rotina de casa em histórias que vão além da organização dos ambientes. Seus vídeos mostram um lar real, onde nem sempre tudo está em ordem e as tarefas se acumulam, mas sempre há espaço para colocar as coisas no lugar e recomeçar. Ao mostrar situações familiares e transformações possíveis no dia a dia, Paula aproxima o conteúdo da experiência de quem assiste e encontra nos pequenos desafios domésticos um tema recorrente, reconhecível e capaz de despertar identificação.

Lindaci Luna transforma situações corriqueiras em histórias de humor

Natural de Passira, em Pernambuco, Lindaci Luna conquistou quase 7 milhões de seguidores no Kwai ao compartilhar momentos da própria rotina com espontaneidade e bom humor. Festas em casa, situações com a namorada Andressa e até o desafio de abrir uma jaca viram histórias que aproximam a criadora do público. O diferencial está em encontrar graça em acontecimentos simples, sem depender de grandes produções ou roteiros elaborados. Essa combinação de humor, relações pessoais e referências do cotidiano ajudou Lindaci a construir uma comunidade engajada e a conquistar o prêmio de Criador do Ano no Prêmio Kwai 2025.

Kary Brito encontra nos pequenos momentos a inspiração para seus vídeos

Com mais de 5,4 milhões de curtidas no Kwai, Kary Brito compartilha uma rotina marcada por tarefas comuns, momentos de lazer e músicas e sons populares na plataforma. Em seus vídeos, a ideia de uma vida “simples, mas feliz” funciona como fio condutor: atividades cotidianas ganham ritmo e se transformam em registros leves, que convidam o público a reconhecer valor nos pequenos acontecimentos. Ao combinar situações familiares com trilhas que ajudam a dar identidade aos vídeos, Kary mostra como a vida comum pode se tornar conteúdo recorrente, próximo e fácil de acompanhar.

Marco Túlio Davi transforma profissões do dia a dia em humor

Natural de Uberlândia, em Minas Gerais, Marco Túlio encontrou nas situações cotidianas do trabalhador brasileiro inspiração para criar vídeos que combinam humor e identificação. Com mais de 3,2 milhões de seguidores e 78 milhões de curtidas no Kwai, o criador interpreta profissionais de diferentes áreas, reproduzindo seus hábitos, expressões e situações de trabalho de forma bem-humorada. Ao dar vida a personagens como professores, padeiros e mecânicos, Marco transforma experiências reconhecíveis em esquetes que divertem e aproximam o público de realidades presentes no dia a dia de milhões de brasileiros.

Gegeu Mezenga transforma a convivência cotidiana em histórias que o público acompanha

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Com mais de 78,4 milhões de curtidas no Kwai, Gegeu Mezenga aposta em vídeos curtos de humor, situações descontraídas e interações com pessoas de seu convívio. Em vez de depender de acontecimentos extraordinários, o perfil explora reações, brincadeiras e relações entre personagens recorrentes, criando situações que despertam curiosidade sobre o que acontecerá a seguir. A familiaridade com essas pessoas e a continuidade das histórias ajudam a transformar publicações isoladas em um universo de conteúdo que o público pode acompanhar ao longo do tempo.

