CGTN: Diálogo Global de Prefeitos confirma o compromisso da China com a abertura

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Porto de Ningbo-Zhoushan. /CMG

PEQUIM, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O principal evento do Diálogo Global de Prefeitos de 2026 · teve início na cidade portuária de Ningbo na terça-feira, com representantes de 15 países e 20 cidades internacionais. Com o tema "Abertura e Conectividade para Oportunidades Compartilhadas", o evento resultou em 14 acordos de cooperação e no Consenso de Ningbo sobre Desenvolvimento Cooperativo, destacando o papel das cidades como impulsionadoras do comércio aberto e do benefício mútuo.

Os projetos firmados abrangem intercâmbios entre cidades-irmãs, comércio e investimentos, ciência e educação, e cultura e turismo. "A abertura da cidade não é uma simples expansão e sim uma integração bidirecional das cadeias globais de indústria e inovação", afirmou o Prefeito de Ningbo, Shen Mingquan.

Uma das primeiras cidades costeiras da China a abrir as portas para o mundo, Ningbo mantém laços econômicos e comerciais com mais de 220 países e regiões em todo o mundo.

Essa integração global tem trazido resultados significativos. Em 2024, uma delegação de Ningbo se reuniu com as autoridades do Canal de Suez no Egito. Como resultado, a Dashun Fur de Ningbo investiu US$ 40 milhões na Zona Econômica do Canal de Suez, expandindo sua cooperação dos têxteis tradicionais para a logística moderna. Produtos como o leite em pó da Nova Zelândia e as tâmaras marroquinas são populares entre os moradores de Ningbo, e as Maldivas são um dos 10 principais destinos turísticos para viagens internacionais.

A China continua sendo a maior potência comercial de mercadorias e a segunda maior importadora do mundo, além de ser um importante parceiro comercial de mais de 150 países e regiões. Os dados alfandegários mostram que o comércio de mercadorias da China atingiu 45,47 trilhões de yuans (US$ 6,51 trilhões) em 2025, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior, com exportações de 26,99 trilhões de yuans (US$ 4,06 trilhões) e importações de 18,48 trilhões de yuans (US$ 2,78 trilhões).

O comércio com os parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota representou 51,9% do comércio exterior total da China. Esses números evidenciam uma realidade fundamental: A China precisa do mundo para crescer, e o mundo precisa da China para a prosperidade global.

O diálogo em Ningbo abordou repetidamente a escolha entre "construir muros" e "construir pontes". No evento de terça-feira, o Prefeito de Auckland, Wayne Brown, relatou como uma porta de entrada no Pacífico Sul transformou a distância em abertura. Karimi Said, Prefeito da cidade marroquina de Errachidia, citou a agricultura de oásis e as tâmaras como elos com os mercados globais.

Os intercâmbios culturais durante o evento – incluindo um documento gravado em placa de cobre do Atol de Laamu, nas Maldivas, um escaravelho de Suez e doces normandos de Saint-Étienne, na França – foram colocados em pé de igualdade com os contratos comerciais, refletindo a ênfase do Consenso nos laços pessoais.

O Consenso de Ningbo compromete os participantes com uma colaboração industrial mais profunda, um comércio aberto e o intercâmbio entre as pessoas. Ele se alinha ao espírito de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, defendendo um mundo no qual as cidades apoiem umas às outras por meio da confiança mútua e de uma cooperação em que todos saem ganhando.

Ao conectar portos, cadeias de suprimentos e pessoas – tanto presencialmente quanto por meio de plataformas digitais – as 20 cidades enviaram uma mensagem clara: A abertura e a conectividade, e não o isolamento, continuam sendo o caminho mais seguro para oportunidades compartilhadas.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-03/Global-Mayors-Dialogue-reaffirms-China-s-commitment-to-openness-1RM72ClE0rC/p.html

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9b55509-b530-40f7-a369-86eb58be1196

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9871043)