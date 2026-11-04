The Estée Lauder Companies anuncia suas metas para o ano fiscal de 2030 no evento “Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion”

A The Estée Lauder Companies Inc. anunciou hoje suas metas para o ano fiscal de 2030 no evento “Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion” (Experiência em Mercados de Capitais: Imersão no Ecossistema Chinês, em português), realizado em Xangai, na China. Stéphane de La Faverie, presidente e diretor executivo, e Akhil Shrivastava, vice-presidente executivo e diretor financeiro, apresentaram as metas da empresa, incluindo seus planos de dar continuidade ao progresso de sua visão estratégica ‘Beauty Reimagined’ e à execução de seu modelo operacional ‘One ELC’ para proporcionar crescimento sustentável, ao mesmo tempo em que continuam a impulsionar uma alavancagem operacional mais forte e maior lucratividade.

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“Estamos iniciando um novo capítulo, não apenas retomando o crescimento, mas também acelerando um crescimento sustentável e rentável, gerando valor a longo prazo. Essa perspectiva está refletida em nossa projeção para o ano fiscal de 2027, que inclui a aceleração do crescimento orgânico das vendas e mais um ano de melhoria significativa na rentabilidade”, afirmou Stéphane de La Faverie, presidente e CEO.

“Hoje, com uma confiança crescente na força da ‘Beauty Reimagined’ e no impacto do nosso modelo operacional ‘One ELC’, apresentamos nossa ambição para o ano fiscal de 2030: alcançar um crescimento orgânico das vendas na casa de um dígito médio ao ano e um crescimento de dois dígitos no lucro por ação (LPA) ajustado até o ano fiscal de 2030, atingindo, ao mesmo tempo, uma margem operacional ajustada entre 16,5% e 18,5% no ano fiscal de 2030.”

de La Faverie destacou: “Estamos nos tornando uma empresa mais rápida, ágil e voltada para o consumidor, com criatividade, mentalidade empreendedora e disciplina operacional para vencer no cenário de beleza em constante mudança. Lançamos as bases, ganhamos impulso e acredito firmemente que o melhor da The Estée Lauder Companies ainda está por vir”.

O PRÓXIMO CAPÍTULO DO CRESCIMENTO

The Estée Lauder Companies Inc. consolida as bases de sua estratégia para o ano fiscal de 2030, estruturada em três pilares principais:

Impulso à Iniciativa ‘Beauty Reimagined’ , gerando um crescimento generalizado das vendas em todas as categorias de produtos e regiões geográficas por meio de: Ampliação do alcance e da conversão dos consumidores por meio da melhor cobertura de mercado da categoria Atração e retenção de consumidores por meio de inovação transformadora Ampliação da atratividade, da relevância, do valor da marca e do engajamento por meio de investimentos sustentáveis voltados para o consumidor

, gerando um crescimento generalizado das vendas em todas as categorias de produtos e regiões geográficas por meio de: Melhoria contínua , impulsionando a expansão das margens e maior alavancagem operacional, por meio de: Conclusão da execução dos casos de negócios aprovados no Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento (“PRGP”) da empresa Incorporação da eficiência no dia a dia em toda a organização Promoção de melhorias adicionais na margem bruta ajustada por meio da excelência operacional

, impulsionando a expansão das margens e maior alavancagem operacional, por meio de: Aproveitar os benefícios do modelo operacional ‘One ELC’ e das ‘Formas de Trabalho Reimaginadas’ , que transformaram a estrutura e a cultura da empresa para agir com rapidez, por meio de: Simplificação de processos e ampliação da tecnologia e automação com seu “One Operating Ecosystem” Capacitação para uma tomada de decisão mais rápida e responsável, formando uma organização mais simples com a ‘One Team’ Cultivo de uma mentalidade ousada, ágil e empreendedora com a ‘One Culture’

, que transformaram a estrutura e a cultura da empresa para agir com rapidez, por meio de:

AMBIÇÃO PARA O ANO FISCAL DE 2030 (não auditada)

A ambição da Empresa para o ano fiscal de 2030 reflete seu foco na diversificação do crescimento das vendas, na expansão das margens e no fortalecimento da geração de caixa.

As ambições da Empresa refletem as seguintes premissas:

Crescimento orgânico sustentável das vendas líquidas, na casa de um dígito médio (entre 4% e 6%), até o ano fiscal de 2030: Crescimento mais diversificado entre categorias de produtos e regiões geográficas, refletindo um maior equilíbrio entre as marcas e entre o Oriente e o Ocidente.

Margem operacional ajustada de 16,5% a 18,5% no ano fiscal de 2030, refletindo: Uma expansão de margem mais expressiva no ano fiscal de 2028, em comparação com os anos fiscais de 2029 e 2030, refletindo o impacto anualizado dos benefícios decorrentes da execução final dos casos de negócios aprovados no âmbito do PRGP (Plano de Recuperação de Lucros e Crescimento) da Empresa até o ano fiscal de 2027. Redução incremental contínua das despesas não voltadas ao consumidor, por meio de eficiências operacionais no dia a dia. Investimentos contínuos voltados ao consumidor para impulsionar o crescimento das vendas.

Melhoria da alíquota efetiva de imposto ajustada da Empresa, para 30% ou menos até o ano fiscal de 2030.

Até o ano fiscal de 2030, a Empresa espera alcançar lucros mais elevados, menores pagamentos relacionados a reestruturações e eficiência contínua no capital de giro, visando fortalecer o fluxo de caixa operacional e, juntamente com uma alocação mais eficiente de recursos em CAPEX, aumentar o fluxo de caixa livre.

Crescimento de dois dígitos no lucro líquido ajustado por ação diluída até o ano fiscal de 2030

DETALHES DA TRANSMISSÃO (WEBCAST)

Os interessados poderão acompanhar a transmissão ao vivo na quarta-feira, 4de novembro, a partir das 13h (Horário Padrão da China) / 00h (Horário do Leste dos EUA) / 2h (horário de Brasília), por meio da seção de Relações com Investidores da The Estée Lauder Companies Inc. Uma gravação da transmissão ficará disponível no site.

MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO GAAP

Este comunicado à imprensa inclui medidas financeiras prospectivas que não seguem os princípios contábeis geralmente aceitos (não GAAP), incluindo vendas líquidas orgânicas, margem operacional ajustada, alíquota efetiva de imposto ajustada e lucro líquido diluído ajustado por ação de classe A. As vendas líquidas orgânicas representam as vendas líquidas ajustadas para excluir devoluções associadas a reestruturações e outras atividades; impactos não comparáveis decorrentes de aquisições, alienações e descontinuações de marcas; bem como o impacto da conversão de moedas estrangeiras. A Empresa prevê um impacto nas vendas líquidas decorrente da aquisição da Forest Essentials no ano fiscal de 2028, especificamente no primeiro trimestre desse ano fiscal — impacto que, no momento, não pode ser previsto com certeza razoável. Da mesma forma, não é possível prever, com certeza razoável, o impacto da variação cambial. Adicionalmente, a Empresa espera, para o ano fiscal de 2028, despesas relacionadas a reestruturações e outras atividades na ordem de US$ 40 milhões a US$ 50 milhões (antes de impostos). Tais despesas, que devem afetar a margem operacional, a alíquota efetiva de imposto e o lucro líquido diluído por ação de classe A, foram excluídas dessas métricas prospectivas. Isoladamente, não se espera que as despesas estimadas com reestruturações e outras atividades afetem as melhorias projetadas nessas métricas, tanto na base reportada quanto na base ajustada. A Empresa não apresenta reconciliações completas das métricas prospectivas não GAAP com as métricas GAAP (princípios contábeis geralmente aceitos) mais diretamente comparáveis, uma vez que tais reconciliações não podem ser elaboradas sem um esforço excessivo. Isso se deve à dificuldade inerente de prever, com certeza razoável, outros valores necessários para realizar essas reconciliações. Pelas mesmas razões, a Empresa não consegue prever, com certeza razoável, todos os ajustes necessários para fornecer métricas financeiras prospectivas baseadas nos princípios contábeis GAAP. O montante desses ajustes pode ser relevante e, portanto, resultar em métricas financeiras GAAP prospectivas significativamente diferentes — ou inferiores — às métricas financeiras não GAAP prospectivas.

AVISO SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações contidas neste comunicado à imprensa, em particular aquelas apresentadas em “Ambição para o Ano Fiscal de 2030”, como também as observações feitas pelo CEO e por outros membros da administração, podem constituir declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Tais declarações podem abordar as expectativas da Empresa em relação a vendas, lucros ou outro desempenho financeiro e liquidez futuros, outras métricas de desempenho, lançamentos de produtos, expansão para novas regiões, iniciativas de tecnologia da informação, novos métodos de venda, a estratégia de longo prazo da Empresa, reestruturações e outros encargos — bem como a economia de custos resultante —, além de operações ou resultados operacionais futuros. Essas declarações podem conter termos como “espera-se”, “deve”, “provavelmente resultará”, “acredita-se”, “estima-se”, “planeja-se”, “pretende-se”, “pode”, “deverá”, “antecipa-se”, “projeta-se”, “prevê-se” ou expressões semelhantes. Embora a Empresa acredite que suas expectativas se baseiam em premissas razoáveis, dentro dos limites de seu conhecimento sobre seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas da Empresa. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais divirjam das expectativas incluem, sem limitação:

(1) maior concorrência por parte das empresas dos setores de cuidados com a pele, maquiagem, perfumaria e produtos para os cabelos. (2) a capacidade da Empresa de desenvolver, produzir e comercializar novos produtos dos quais os resultados operacionais futuros podem depender, bem como de enfrentar com sucesso os desafios do negócio da Empresa; (3) consolidações, reestruturações, falências e reorganizações no setor de varejo podem causar uma redução no número de lojas que vendem seus produtos, um aumento na concentração da propriedade nesse setor, a aquisição de varejistas por concorrentes ou a aquisição de concorrentes por clientes que sejam varejistas, bem como a incapacidade de cobrar seus créditos. (4) redução de estoques e uma gestão mais rigorosa do capital de giro por parte dos varejistas; (5) o sucesso, ou alterações no cronograma ou no escopo, da inovação em novos produtos, incluindo lançamentos, bem como o sucesso, ou alterações no cronograma ou no escopo, de programas de publicidade, distribuição de amostras e merchandising; (6) mudanças nas preferências dos consumidores quanto à forma como percebem o valor e onde e como compram; (7) riscos sociais, políticos e econômicos para as operações de fabricação, distribuição e varejo da empresa, tanto no mercado interno quanto no exterior, incluindo mudanças nas políticas e regulamentações de investimento estrangeiro e de comércio dos países anfitriões e dos Estados Unidos. (8) mudar leis, regulamentos e políticas (incluindo suas interpretações e aplicação) que afetem, ou venham a afetar, as atividades da Empresa, incluindo aquelas relacionadas a seus produtos ou redes de distribuição; alterações nas normas contábeis, nas leis e regulamentações tributárias, nas leis, regulamentos ou acordos ambientais ou relativos à mudança climática, nas regras comerciais e nas regulamentações alfandegárias; bem como o desfecho e os custos de processos judiciais ou regulatórios, e quaisquer medidas que a Empresa venha a tomar em consequência disso; (9) flutuações cambiais que afetam os resultados operacionais da Empresa e o valor de seus ativos no exterior, os preços relativos a que a Empresa e seus concorrentes estrangeiros vendem produtos nos mesmos mercados e os custos operacionais e de fabricação da Empresa fora dos Estados Unidos; (10) mudanças nas condições econômicas globais ou locais, incluindo aquelas decorrentes da volatilidade nos mercados globais de crédito e de ações, políticas econômicas governamentais, desastres naturais ou causados pelo homem, epidemias reais ou percebidas, desafios na cadeia de suprimentos, inflação ou aumento nos custos de energia, que possam afetar o poder de compra dos consumidores, a disposição ou capacidade dos consumidores de viajar e/ou adquirir os produtos da Empresa durante as viagens, a solidez financeira dos clientes, fornecedores ou outras contrapartes contratuais da Empresa, as operações da Empresa, o custo e a disponibilidade de capital de que a Empresa possa necessitar para novos equipamentos, instalações ou aquisições, os retornos que a Empresa é capaz de gerar sobre seus ativos de planos de previdência e o impacto resultante nas obrigações de aporte, o custo e a disponibilidade de matérias-primas e as premissas subjacentes às estimativas contábeis críticas da Empresa; (11) atrasos nas remessas, preços de matérias-primas, desabastecimento e aumento dos custos de produção decorrentes de interrupções nas operações em qualquer uma das instalações que fabricam os produtos da Empresa ou nos seus centros de distribuição ou de estoque, incluindo interrupções que possam ser causadas pela implementação de iniciativas de tecnologia da informação ou por reestruturações; (12) taxas de aluguel imobiliário e disponibilidade de imóveis, o que pode afetar a capacidade da Empresa de aumentar ou manter o número de pontos de venda nos quais comercializa seus produtos, bem como os custos associados a suas demais instalações; (13) mudanças no mix de produtos, com maior proporção de produtos menos lucrativos; (14) a capacidade da Empresa de adquirir, desenvolver ou implementar novas tecnologias da informação, incluindo tecnologia operacional e sites para e-commerce, em tempo hábil e dentro das estimativas de custo; de manter a continuidade das operações de suas tecnologias da informação novas e existentes; e de proteger os dados e outras informações que possam estar armazenados nessas tecnologias ou em outros sistemas ou mídias; (15) a capacidade da Empresa em identificar e aproveitar oportunidades para aumentar a eficiência, por meio de estratégias anunciadas publicamente e iniciativas de reestruturação e redução de custos, bem como de integração de negócios adquiridos e geração de valor a partir deles, é fundamental para o seu sucesso. (16) consequências decorrentes de conflitos locais ou internacionais em todo o mundo, bem como de qualquer ato de terrorismo, retaliação e da ameaça de novos atos ou retaliações; (17) o momento e o impacto de aquisições, investimentos e alienações; e (18) fatores adicionais, conforme descrito nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K referente ao ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2026.

A Companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar declarações prospectivas feitas neste documento ou de outra forma.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos. A empresa também é gestora de marcas de luxo e prestígio em todo o mundo. Seus produtos são vendidos em cerca de 150 países e territórios por meio de marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr. Jart+, a família de marcas DECIEM (incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha), bem como Balmain Beauty e Forest Essentials.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261103285076/pt/

Investidores:Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Imprensa:Brendan Riley

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