Univar Solutions amplia seu portfólio de ingredientes de origem vegetal na América do Norte em parceria estratégica com a Roquette

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DOWNERS GROVE, Illinois, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” ou “Empresa”), uma das principais fornecedoras globais de soluções para usuários de ingredientes especiais e essenciais, anunciou uma nova parceria de distribuição entre sua divisão Foodology by Univar Solutions e a Roquette, líder global em ingredientes de origem vegetal. O acordo amplia o portfólio de ingredientes celulósicos e passa a incluir as proteínas vegetais NUTRALYS® e as fibras solúveis NUTRIOSE®. Com isso, a Foodology by Univar Solutions fortalece sua oferta de ingredientes de origem vegetal para clientes dos Estados Unidos e do Canadá.

“Em parceria com a Roquette, pioneira global em ingredientes de origem vegetal, estamos cumprindo nosso compromisso de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis aos nossos clientes”, afirmou Aaron Lee, vice-presidente sênior de Saúde e Nutrição da Univar Solutions. “Ao ampliar nossa colaboração na América do Norte, que antes abrangia os ingredientes celulósicos e agora inclui também proteínas e fibras vegetais, unimos a liderança da Roquette em inovação no setor de alimentos à nossa cadeia de suprimentos e à nossa inteligência de mercado, reconhecidas no setor. Essa combinação nos permite contribuir para o futuro da nutrição. Por meio dessa colaboração, colocamos em prática o Feeding Healthy Tomorrows (Nutrindo um Futuro Saudável), um projeto de cada vez.”

A proteína de ervilha NUTRALYS® reúne ingredientes versáteis de proteína vegetal, obtidos de ervilhas amarelas não transgênicas por meio de um processo patenteado à base de água desenvolvido pela Roquette. Já a fibra solúvel NUTRIOSE®, produzida a partir de trigo ou milho não transgênicos, apresenta sabor neutro, que preserva as características originais dos alimentos. Também oferece tolerância digestiva clinicamente comprovada e excepcional estabilidade durante o processamento. O portfólio de ingredientes celulósicos inclui METHOCEL™, WELLENCE™, ETHOCEL™, TABULOSE® e MICROCEL®. Esses ingredientes permitem desenvolver diferentes texturas, garantir estabilidade, otimizar o desempenho durante o processamento e aprimorar a experiência do consumidor em uma ampla variedade de aplicações alimentícias. Com mais de 90 anos de experiência, a Roquette ocupa posição de destaque na inovação em alimentos e nutrição, desenvolvendo soluções alimentícias de origem vegetal mais saudáveis e sustentáveis.

“Estamos satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Univar Solutions, estendendo nossa colaboração para além dos ingredientes celulósicos e incluindo também proteínas e fibras vegetais”, declarou Gaetan Fauvarque, chefe de Gestão Global de Distribuição da Unidade de Negócios de Nutrição e Bioindústria da Roquette. “Essa parceria ampliada permitirá que um número maior de clientes na América do Norte tenha acesso aos nossos produtos. Juntos, podemos aproveitar os pontos fortes de cada empresa para levar soluções inovadoras de origem vegetal a mais clientes e atender melhor às necessidades em constante evolução do setor de alimentos e nutrição.”

O portfólio atenderá a diversas aplicações nos segmentos de alimentos e bebidas, incluindo bebidas proteicas, lanches fortificados, produtos destinados a dietas à base de vegetais, produtos de panificação e alternativas à carne. Essas aplicações acompanham tendências importantes do mercado, como o enriquecimento de produtos com proteínas, a expansão das dietas à base de vegetais, as terapias para controle do peso e o aumento do consumo de fibras. Com forte atuação nos segmentos de nutracêuticos e nutrição esportiva, os ingredientes inovadores do portfólio também contribuem para ajudar os consumidores a adotar e manter hábitos de vida mais saudáveis.

Saiba como a Foodology by Univar Solutions ajuda as marcas a acompanhar a evolução das preferências dos consumidores, oferecendo ingredientes de alta qualidade e receitas inovadoras.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma das principais distribuidoras globais de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de destaque que reúne produtos dos principais fabricantes do mundo. A empresa conta com uma das maiores frotas próprias de transporte do setor e uma ampla equipe de vendas técnicas. Soma a esses recursos um conhecimento logístico incomparável, profundo conhecimento dos mercados e das regulamentações, capacidade de desenvolvimento de formulações e receitas e ferramentas digitais de ponta. Essa estrutura permite à Univar Solutions oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado a uma ampla variedade de mercados, setores e aplicações. Em consonância com seu propósito de contribuir para manter as comunidades saudáveis, bem alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e a concentrar esforços no crescimento conjunto (Growing Together). Saiba mais em univarsolutions.com.

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal e desenvolve inovações que contribuem para moldar o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria. A empresa utiliza recursos naturais, como trigo, milho, algas marinhas e celulose, para produzir ingredientes de alto desempenho empregados em alimentos de consumo cotidiano, medicamentos de administração oral, biofármacos avançados e diversas categorias de produtos de origem biológica. Empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários, a Roquette atende clientes em mais de 150 países e tem o compromisso de gerar valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e para a sociedade. Juntos, transformamos o potencial da natureza nos elementos essenciais à vida. Saiba mais sobre a Roquette aqui.

Declarações sobre perspectivas futuras

Este comunicado contém “declarações sobre perspectivas futuras”, nos termos da legislação aplicável, relacionadas a aspectos financeiros e operacionais dos negócios da Empresa. Em geral, essas declarações podem ser identificadas por expressões como “acredita”, “espera”, “pode”, “irá”, “deveria”, “poderia”, “busca”, “pretende”, “planeja”, “estima”, “antecipa” e outras expressões semelhantes. Todas as declarações sobre perspectivas futuras incluídas neste comunicado estão sujeitas às ressalvas apresentadas a seguir.

Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar fora do controle da Empresa. Tais riscos e incertezas podem impedir que as expectativas se concretizem ou, ainda, afetar de maneira significativa e adversa os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações sobre perspectivas futuras se baseiem em premissas que a administração considera razoáveis, as informações aqui apresentadas não garantem a ocorrência de eventos ou a obtenção de resultados futuros. Os acontecimentos e resultados efetivos podem diferir substancialmente daqueles expressos ou indicados nessas declarações. Para obter informações adicionais sobre os fatores que podem afetar a Empresa, consulte seu relatório anual mais recente e os demais relatórios financeiros, especialmente as informações apresentadas na seção “Risk Factors” (Fatores de Risco). As declarações sobre perspectivas futuras refletem exclusivamente as opiniões da Empresa na data deste comunicado e não devem ser consideradas representativas de suas opiniões em qualquer data posterior. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações, exceto quando exigido por lei.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Relações com a Imprensa

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9870585)