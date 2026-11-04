EUA são o terceiro maior emissor de turistas ao Brasil

Os Estados Unidos consolidaram-se como um dos principais mercados emissores de turistas estrangeiros para o Brasil, em um ano de fluxo recorde de visitantes. Entre janeiro e agosto de 2026, o país norte-americano foi o terceiro maior emissor, com 514.128 turistas, atrás apenas de Argentina e Chile, segundo a Embratur. No período, o Brasil recebeu mais de 6,4 milhões de visitantes internacionais, que movimentaram US$ 7,4 bilhões, alta de 10,4% sobre o mesmo intervalo de 2025.

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São Paulo lidera como principal porta de entrada desses visitantes e concentra, ao mesmo tempo, o calendário de feiras e eventos de negócios da América Latina. Só na capital paulista foram realizados 1.511 eventos de grande porte em 2025, alta de 22% sobre o ano anterior, segundo o Barômetro Eventos B2B, da UBRAFE em parceria com a São Paulo Turismo. Parte do fluxo de estrangeiros, incluindo o de empresas americanas, está ligada a esse turismo de negócios.

Um mercado emissor consolidado

Os Estados Unidos figuram entre os principais emissores de visitantes ao Brasil, posição observada ao longo de 2025 e 2026. O desempenho acompanha um movimento mais amplo de recuperação do turismo brasileiro, que registrou número recorde de estrangeiros no período recente. Para o turismo de negócios, essa presença se traduz na participação de empresas estrangeiras em feiras, congressos e convenções realizados no país, com concentração em São Paulo.

Da feira ao brinde produzido no Brasil

Para marcar presença nesses eventos, expositores estrangeiros precisam de materiais promocionais personalizados, e parte dessas empresas opta por produzi-los no próprio Brasil, em vez de trazê-los da origem. “Empresas americanas que vêm a eventos no Brasil costumam produzir o brinde aqui, em vez de trazê-lo de fora, para garantir prazo e personalização”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo que atende clientes internacionais.

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A dinâmica aponta para uma faceta da relação entre os dois países que não passa pela exportação de mercadorias: o serviço contratado localmente por empresas estrangeiras durante sua passagem pelo Brasil. Nesse recorte, a produção de brindes para eventos acompanha o calendário de feiras e o fluxo de visitantes internacionais.