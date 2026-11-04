Uso de IA nas empresas cresce e agentes chegam à operação

O uso de inteligência artificial nas empresas brasileiras mais que dobrou em dois anos. De acordo com a PINTEC Semestral 2024, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o percentual de empresas industriais com 100 ou mais pessoas ocupadas que utilizam a tecnologia passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024. Em números absolutos, o total subiu de 1.619 para 4.261 empresas, alta de 163% no período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O movimento também alcança os pequenos negócios. A pesquisa Transformação Digital nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com o Meta Instituto de Pesquisa e divulgada em agosto de 2026, aponta que 52% dos empreendedores usaram alguma ferramenta de IA nas duas semanas anteriores à entrevista. O levantamento ouviu 7.182 MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, e 60% deles afirmaram que pretendem adotar ou ampliar o uso da tecnologia no semestre seguinte.

Segundo o IBGE, as áreas em que a IA é mais utilizada nas indústrias são administração (87,9%), comercialização (75,2%) e desenvolvimento de projetos (73,1%). O instituto associa parte do crescimento à popularização das ferramentas de IA generativa. A forma de uso, no entanto, varia entre as empresas e costuma ser dividida em três níveis, que vão do assistente acionado por uma pessoa a grupos de agentes que operam áreas inteiras.

Nível Como a IA atua Papel da equipe Exemplo 1. Copiloto Responde quando é acionada e faz uma tarefa por vez Conduz cada etapa e revisa o resultado Redigir um e-mail ou resumir um documento 2. Agente de IA Recebe um objetivo e executa um processo do início ao fim, conectado aos sistemas da empresa Define o objetivo e acompanha o indicador Atender clientes no WhatsApp e registrar pedidos 3. Time de agentes Vários agentes coordenados operam uma área inteira e trocam informações entre si Define metas e supervisiona a operação Financeiro com agentes de cobrança, conciliação e fechamento



Esse é o campo de atuação da Pixel AI, empresa que orienta outras empresas na implementação de agentes de inteligência artificial. Segundo a companhia, mais de 2 mil empresas integram hoje sua base de membros e, apenas em 2026, os projetos desenvolvidos por elas somam mais de R$ 60 milhões em resultados, entre redução de custos e geração de receita. A empresa é conduzida pelos sócios-fundadores Cayo Syllos (CEO), Bruno Okamoto (CCO) e Matheus Cardozo (COO).

Segundo Cayo Syllos, CEO da Pixel AI, a diferença de resultado entre as empresas da base acompanha esses níveis. "As empresas que estão gerando resultado financeiro com IA já passaram do copiloto. Estão, no mínimo, no nível 2, com agentes executando processos inteiros, e não apenas respondendo a perguntas", afirma.

Bruno Okamoto, CCO da empresa, observa que o volume de lançamentos no setor transforma a seleção de tecnologia em uma etapa do próprio trabalho. "O mercado de inteligência artificial muda toda semana. O empresário não precisa acompanhar cada lançamento, precisa saber o que muda o resultado da empresa na semana seguinte", diz.

Na avaliação de Matheus Cardozo, COO, a etapa mais sensível é a passagem do diagnóstico para a rotina. "A implementação só gera economia quando o agente entra no processo e é medido todos os dias, com indicador e responsável definidos", afirma. Segundo ele, parte da operação interna da própria Pixel AI, como marketing, financeiro e conteúdo, já é executada por agentes construídos pela empresa.

Os dados do IBGE e do Sebrae indicam que a inteligência artificial já está presente em empresas de diferentes portes no país. Com a adoção mais difundida, a passagem do uso como copiloto para agentes e times de agentes, acompanhada da medição de economia de custos e aumento de receita, passa a orientar a avaliação desses projetos dentro das empresas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações disponíveis em https://aipixel.com.br?