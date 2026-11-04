Seguros Unimed amplia programa de cuidado materno com IA

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, está usando a ANA, assistente de inteligência artificial desenvolvida pela StaryaAI e implantada na Oracle Cloud Infrastructure (OCI), para ampliar a participação no programa Nascer Seguro. O programa oferece a gestantes orientações personalizadas sobre a gravidez, recursos educativos e cuidados pós-parto.

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Fundada em 1989, a Seguros Unimed atende sete milhões de segurados no Brasil, com seguros saúde, odontológico, de vida, patrimoniais e de responsabilidade civil profissional, além de previdência privada (aberta e fechada). Para ampliar as inscrições no Nascer Seguro, a Seguros Unimed usa a ANA para responder às dúvidas das gestantes, orientá-las durante a inscrição e colocá-las em contato com as equipes de cuidado, quando é necessário acompanhamento. Com a ANA operando na OCI, a Seguros Unimed captou mais de 2.500 gestantes no Nascer Seguro, reduziu em 81% o tempo dedicado pela equipe às atividades operacionais do processo de inscrição e alcançou um índice de satisfação de 97% entre as beneficiárias, de novembro de 2025 a julho de 2026.

“Nosso objetivo é garantir que mais gestantes tenham acesso ao acompanhamento desde o início da gravidez, quando o cuidado faz toda a diferença para a saúde da mãe e do bebê. Com a ANA, simplificamos a jornada de ingresso na linha de cuidado Nascer Seguro, ampliamos o alcance da iniciativa a mais beneficiárias e permitimos que nossa equipe de saúde dedique seu tempo integral ao acompanhamento clínico e personalizado delas”, afirma Gustavo Gusso, superintendente de Rede e Atenção à Saúde na Seguros Unimed.

Ampliando as inscrições com IA

Para simplificar as inscrições no Nascer Seguro e dar à equipe do programa mais tempo para oferecer suporte clínico personalizado, a Seguros Unimed integrou a ANA ao WhatsApp. A ANA orienta as beneficiárias durante a inscrição em uma única conversa, confirmando dados cadastrais, verificando a elegibilidade, respondendo a dúvidas e conectando-as à equipe de saúde quando necessário. Além disso, com a incorporação da ANA à jornada de captação ativa, a taxa média de conversão em inscrições no Programa Nascer Seguro passou de cerca de 2% no modelo anterior para 27% entre novembro de 2025 e julho de 2026.

A ANA foi desenvolvida pela StaryaAI, fornecedora de uma plataforma de IA e membro da Categoria 1 do Oracle PartnerNetwork (OPN). A ANA opera no NebulaOS, plataforma proprietária de IA da StaryaAI, implantada na OCI. A StaryaAI usa o OCI Enterprise AI para fornecer infraestrutura gerenciada de modelos para a ANA, enquanto o OCI Kubernetes Engine permite a implantação escalável da plataforma. Para atender às necessidades de residência de dados e ajudar a cumprir os requisitos aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil, a ANA opera na região Oracle Cloud de São Paulo.

“Desenvolvemos a ANA para atuar em uma jornada crítica da saúde, onde cada interação precisa ser segura, auditável e rastreável. A Oracle não foi apenas uma fornecedora de infraestrutura em nuvem, mas uma parceira tecnológica na construção dessa arquitetura. Isso nos permite evoluir continuamente os modelos de IA com governança, alta disponibilidade e confiabilidade para atender operações críticas em saúde”, afirma Vinícius Reis, CTO da StaryaAI.

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“As cargas de trabalho de IA na área da saúde exigem uma infraestrutura que ofereça escala, segurança, controles e visibilidade operacional”, afirmou Rafael Scaccabarozzi, vice-presidente de HighTech & Startups da Oracle América Latina. “A Oracle Cloud Infrastructure oferece à StaryaAI uma base para operar e evoluir a ANA, ajudando a Seguros Unimed a tornar o Nascer Seguro mais acessível às gestantes.”