Peso do cabo elétrico não comprova qualidade do produto

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A percepção de que um fio ou cabo elétrico mais pesado necessariamente apresenta maior qualidade ainda está presente entre consumidores e profissionais do setor. A associação está relacionada, principalmente, à maior densidade do cobre em comparação com outros materiais que podem ser utilizados na composição de condutores.



Embora o peso possa funcionar como um indicador complementar e até mesmo como um sinal de alerta para possíveis irregularidades, ele não é suficiente para comprovar a qualidade ou a conformidade de um produto.



De acordo com a COBRECOM, fabricante de fios e cabos elétricos de baixa tensão, características como resistência elétrica, seção nominal, composição e qualidade do material condutor, isolação e atendimento às normas técnicas são fundamentais para avaliar o desempenho e a segurança dos cabos.



“Um cabo mais pesado não é necessariamente um cabo de melhor qualidade. O peso pode variar em função da quantidade de material condutor, da isolação e de outros componentes construtivos. Para avaliar a conformidade, é muito mais significativo verificar a resistência elétrica e os demais requisitos e ensaios estabelecidos pelas normas ABNT aplicáveis”, explica Paulo Sandrini Pozetti, coordenador de treinamentos técnicos da COBRECOM.



Qualidade depende das normas técnicas



A qualidade de um fio ou cabo elétrico está relacionada ao atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis a cada produto. Entre os parâmetros importantes está a resistência elétrica do condutor, que possui valores máximos definidos conforme a seção nominal, o material e as características construtivas e classe de encordoamento aplicáveis ao produto.



A ABNT NBR NM 280, por exemplo, estabelece valores máximos de resistência elétrica a 20 °C para os condutores. Esse parâmetro permite verificar se o desempenho elétrico está de acordo com os padrões estabelecidos para o produto.



“Não é possível determinar apenas pelo peso se o condutor possui a composição e as características elétricas adequadas. A avaliação deve considerar os ensaios e requisitos normativos, além das características dimensionais e construtivas do produto”, destaca Pozetti.



Peso do cabo pode ser um indicador, mas não comprova qualidade



O peso pode ser utilizado como uma ferramenta complementar de controle e como um possível sinal de alerta. Isso ocorre porque diferentes componentes presentes no cabo, como o material condutor, a isolação e eventuais coberturas, interferem no peso final do produto.



A densidade dos materiais também deve ser considerada. O cobre, por exemplo, possui densidade significativamente maior que a do alumínio. Dessa forma, um condutor de alumínio com aparência superficial semelhante à de um condutor de cobre tende a apresentar peso inferior quando comparados produtos de mesma seção e comprimento.



“Vale ponderar que, segundo a NBR 5410, o uso de condutores de alumínio em instalações residenciais/prediais comuns possui restrições severas de seção (geralmente permitidos apenas para seções nominais a partir de 16 mm² ou em condições específicas de projeto devido ao risco de conexões e oxidação)”, esclarece Pozetti.



Quais características determinam a qualidade de um cabo elétrico?



De acordo com Paulo Sandrini Pozetti, entre as principais características que influenciam a qualidade de um fio ou cabo estão a qualidade do material condutor, sua resistência elétrica, o material e a classe do condutor, a espessura e a qualidade da isolação, a tensão nominal, a capacidade de condução de corrente e o desempenho mecânico e térmico.



A avaliação deve considerar o conjunto dessas características e o atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis ao produto. Dessa maneira, aspectos visuais ou o peso do cabo não devem substituir a análise de suas especificações.



Cabo mais pesado também pode estar fora das especificações



Segundo Pozetti, o peso, por si só, não garante que um cabo esteja de acordo com as especificações técnicas. Um produto pode apresentar maior massa e, ainda assim, não atender aos requisitos relacionados à seção nominal, resistência elétrica, qualidade do condutor ou características da isolação.



“Por isso, não se deve utilizar o peso como único parâmetro de escolha. A conformidade precisa ser comprovada pelos ensaios e requisitos das normas ABNT aplicáveis”, ressalta Pozetti.



Como escolher fios e cabos elétricos com segurança



Na compra de fios e cabos elétricos, o consumidor deve verificar a identificação do produto, a seção nominal, a tensão e a aplicação indicada, além da certificação do Inmetro, que é obrigatória para todas as linhas de fios e cabos elétricos que são utilizados em obras residenciais, como os cabos flexíveis antichama para instalações prediais de PVC 450/750 V 70 °C. Também é recomendável adquirir os materiais de fabricantes confiáveis e em estabelecimentos regulares.



A documentação fiscal e as informações disponíveis na embalagem também devem ser conferidas. Outro cuidado é verificar se o registro do Inmetro indicado na embalagem está válido, quando a certificação for aplicável ao produto.



“Preço e peso não devem ser utilizados como únicos critérios de escolha. É importante verificar a identificação, a certificação quando aplicável, as características técnicas e a procedência do produto”, orienta Pozetti.



Segundo ele, um produto tecnicamente adequado deve apresentar rastreabilidade, identificação correta, certificação quando aplicável e características elétricas compatíveis com sua seção nominal e aplicação.



“Também vale reforçar que a segurança de uma instalação começa pela escolha correta do condutor, e não pela aparência do produto”, conclui Pozetti.



O profissional também recomenda checar se o fabricante é associado da Qualifio (Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos), que é mais uma garantia de confiança na hora de comprar cabos elétricos seguros e de qualidade, já que a entidade testa e avalia com muito rigor os produtos tanto de fabricantes associados, como também os das empresas não associadas.