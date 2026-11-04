Buffet Actuel expande atuação e inaugura Moema Ville

O Buffet Actuel, referência há décadas no setor de eventos de alto padrão, acaba de lançar sua mais nova unidade de negócios: o Moema Ville. De acordo com Sergio Dalle Molle, sócio-fundador do Actuel, “o empreendimento nasce com a missão de traduzir a expertise técnica do grupo em um ambiente que une o charme residencial de um dos bairros mais nobres da capital paulista a uma infraestrutura tecnológica de ponta”.

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Enquanto o Actuel consolidou sua história com grandes celebrações, o Moema Ville surge para ocupar um nicho estratégico: eventos que demandam proximidade, exclusividade e design. O espaço foi projetado para transitar entre o corporativo dinâmico e o social afetivo, acomodando desde workshops e lançamentos de marcas até mini-weddings e aniversários intimistas.

Para Dalle Molle, o Moema Ville não é apenas um novo endereço, mas uma evolução do modelo de serviço do grupo. Entre os principais destaques estão uma gastronomia autoral, onde o menu segue o rigor de qualidade do Buffet Actuel, mas com opções adaptadas para formatos modernos, como ‘finger foods’ gourmet e estações gastronômicas interativas, com uma arquitetura versátil, onde o projeto privilegia a iluminação natural e o uso de materiais nobres, permitindo que o cliente personalize o layout sem perder a identidade sofisticada do local.

Um grande diferencial do novo empreendimento é a localização privilegiada, no coração de Moema, onde o espaço oferece facilidade de acesso e a conveniência de uma das infraestruturas urbanas mais completas de São Paulo. “O Moema Ville é a resposta do Buffet Actuel a um novo comportamento do consumidor, que busca espaços menos impessoais e mais conectados com a identidade do anfitrião", afirma a diretoria do grupo.

Sobre o Buffet Actuel

Com anos de tradição no mercado paulistano, o Buffet Actuel é sinônimo de excelência em hospitalidade e gastronomia. A marca se destaca pela curadoria minuciosa de cada detalhe, desde o planejamento logístico até a execução final, garantindo que cada evento seja uma experiência sensorial única. Mais informações: www.buffetactuel.com.br

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Vervi Assessoria

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