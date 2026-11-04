Com foco no hidrogênio, Hyundai apoia 9ª edição do ETRI-USP

A Hyundai Motor Brasil é patrocinadora da 9ª edição da Conferência de Pesquisa e Inovação em Transição Energética – ETRI (sigla em inglês para Energy Transition Research & Innovation). Promovido pelo Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) da Universidade de São Paulo (USP), o encontro acontece de 4 a 6 de novembro e é considerado o principal evento acadêmico-científico da América Latina dedicado à transição energética e à descarbonização da economia.

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“A Geopolítica da Inovação Energética” é o tema que orienta a programação desta edição. As discussões abordarão os efeitos das transformações geopolíticas sobre o desenvolvimento, a implementação e a governança de inovações relacionadas à energia, ao clima e à sustentabilidade.

“Há mais de duas décadas, a Hyundai investe em pesquisa e desenvolvimento de células de combustível para aplicações que incluem automóveis, ônibus e caminhões. Essa trajetória reflete a importância das soluções inovadoras de energia para a companhia e torna a participação no ETRI uma oportunidade de trocar experiências com algumas das principais autoridades no assunto. Queremos continuar contribuindo para a inovação em mobilidade no Brasil e no mundo. Reunir diferentes conhecimentos e perspectivas é fundamental para disseminar boas práticas, estimular novas ideias e mobilizar esforços em favor da descarbonização, em conjunto com governos, academia e indústria, e de alternativas energéticas limpas para o futuro”, afirma Ricardo Martins, vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil, que marcará presença na abertura do evento.

Ainda sobre a presença da Hyundai nas atividades do evento, destaque para Eduardo Fischmann, gerente executivo de Corporate Affairs, CSR e Hidrogênio da marca, que participará do painel “Ecossistema do Hidrogênio”, no dia 5, às 14h, e abordará a estratégia global da Hyundai para o uso do hidrogênio como uma das alternativas na transição para sistemas de mobilidade de baixa emissão. Na mesma data, às 9h, Fábio Bonilha, gerente sênior de ESG e Inovação da Hyundai Motor Brasil, fará a palestra “Avaliação das emissões de carbono ao longo do ciclo de vida e políticas de economia circular em mercados automotivos emergentes: lições do programa MOVER do Brasil”. A programação também contará com Fernando Yamaguti, gerente de Corporate Affairs, CSR e Hidrogênio da companhia, no painel “Indústria e Instituições em Ação: Inovação e Transição Energética”, na quarta-feira, dia 4, às 16h.

A conferência terá ainda a exposição do Hyundai NEXO, uma das principais iniciativas da marca em mobilidade a hidrogênio. O SUV de porte médio incorpora tecnologias que auxiliam na filtragem do ar durante sua operação, e utiliza um sistema de propulsão com célula de combustível e motor elétrico, entrega potência de 163 CV e tem autonomia superior a 660 quilômetros.

A unidade apresentada no evento integra os testes realizados com a USP, responsável por coordenar as pesquisas da primeira planta-piloto do mundo voltada à produção do combustível renovável a partir de etanol. Os estudos buscam avaliar aspectos técnicos, econômicos e ambientais da utilização do hidrogênio verde em aplicações veiculares, e a utilização do NEXO permite avaliar a sua adequação a veículos de passeio com longa autonomia, em diferentes rotas. Dessa forma, o projeto expande sua abrangência para além das aplicações no transporte público.

Serviço:

Evento: 9º Energy Transition Research & Innovation Conference (ETRI)

Data: dias 4, 5 e 6 de novembro de 2026

Horário: a partir das 9h

Ingressos: clicando aqui

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Local: Inova USP – Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 370 – Butantã – São Paulo (SP)