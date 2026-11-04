Temu lança programa de afiliados para criadores sem site

A plataforma internacional de comércio eletrônico criou o Programa de Afiliados da Temu, um formato voltado a influenciadores, produtores de conteúdo e pessoas que desejam ter uma renda divulgando produtos na internet, mesmo sem possuir site ou blog. A iniciativa permite compartilhar ofertas e recomendações por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e comunidades digitais, com a possibilidade de receber comissões e recompensas por indicações.

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A proposta amplia o acesso ao marketing de afiliados para além dos criadores que mantêm páginas próprias ou grandes audiências. Administradores de grupos, participantes de fóruns e pessoas que compartilham promoções também podem utilizar seus canais para divulgar os produtos da plataforma.

Entre os meios de divulgação aceitos estão WhatsApp, Facebook, Telegram, Reddit, Discord e X (antigo Twitter), além de outras plataformas digitais. Para acompanhar as indicações, a empresa disponibiliza links e códigos exclusivos aos participantes.

Como funciona o programa de afiliados da Temu

O funcionamento começa com a inscrição na plataforma. Após o cadastro, o participante informa os canais que pretende utilizar e recebe recursos para compartilhar produtos e ofertas com seu público.

A variedade de categorias disponíveis na Temu permite direcionar as recomendações a diferentes interesses de consumo, como decoração, tecnologia, moda, acessórios e artigos para o dia a dia. Assim, quem administra uma comunidade sobre determinado assunto pode selecionar produtos relacionados ao perfil dos participantes.

A estratégia também contempla pessoas com audiências menores. Um administrador de um grupo de WhatsApp sobre decoração, por exemplo, pode divulgar ofertas e recomendações sem precisar criar um site para apresentar os produtos.

Quanto ganha um afiliado da Temu?

O Programa de Afiliados da Temu trabalha com diferentes formas de remuneração, que incluem comissões sobre pedidos elegíveis de novos usuários, recompensas por indicações e bônus de campanhas promocionais. Na página de recrutamento, a empresa anuncia comissões entre 35% e 40% e recompensas por vendas e indicação elegível. Também são oferecidos incentivos adicionais em determinadas campanhas, como a Black Friday.

A remuneração depende das regras de cada ação promocional, do mercado em que o afiliado está inscrito e do cumprimento dos critérios de conversão. No Brasil, por exemplo, as comissões durante a Black Friday começam em 35% e podem chegar a 45%. Além disso, o participante pode receber um bônus de ativação de R$ 50 por cada novo usuário que concluir o download do aplicativo e realizar um pedido após ser indicado.

Isso significa que o simples compartilhamento de um link ou o recebimento de cliques não assegura o pagamento de comissão. As indicações precisam gerar as ações previstas nas condições do programa.

É necessário ter site ou muitos seguidores?

Não. Um dos principais diferenciais do programa é permitir a participação de pessoas que utilizam redes sociais e comunidades digitais como canais de divulgação, sem exigir um site ou blog. A iniciativa também não está limitada a influenciadores conhecidos. Administradores de grupos de ofertas, divulgadores de cupons, participantes de fóruns e usuários que recomendam produtos podem se candidatar.

Durante a inscrição, é necessário fornecer as informações solicitadas e indicar os canais utilizados para compartilhar os links e códigos. A Temu pode solicitar comprovação da atividade de divulgação, como um link válido do canal ou capturas de tela que demonstrem a utilização dos recursos de afiliado.

De acordo com a plataforma, o prazo informado para essa avaliação é de um a três dias úteis. A aprovação e a liberação dos valores dependem do atendimento às condições estabelecidas. As comissões também podem passar por validação: pedidos cancelados, devolvidos ou considerados inelegíveis podem resultar em ajustes nos valores contabilizados.

Por isso, é importante acompanhar as regras de cada campanha e verificar os critérios de levantamento antes de considerar uma comissão como saldo disponível.

Qual é a diferença entre afiliados e influenciadores?

Além do programa geral de afiliados, a Temu mantém uma modalidade específica para influenciadores digitais. Embora ambos tenham como objetivo ampliar a divulgação dos produtos, existem diferenças na forma de participação.

O Programa de Afiliados da Temu concentra-se no compartilhamento de links e códigos, na indicação de novos consumidores e na geração de comissões. Já a modalidade de influenciadores prioriza a produção de conteúdo, como vídeos, demonstrações e avaliações de produtos.

Nesse segundo formato, os participantes podem ter acesso a produtos gratuitos, recompensas por publicações aprovadas, comissões e oportunidades de divulgação patrocinada. TikTok, Instagram e YouTube estão entre os principais canais utilizados.

A candidatura ao programa de influenciadores considera características das contas nas redes sociais, incluindo audiência e engajamento. Por isso, os requisitos dessa modalidade não devem ser confundidos com os critérios do programa geral de afiliados.

Antes de começar a divulgar produtos, é importante conhecer as regras de participação e as condições de remuneração. A Temu estabelece restrições a práticas como geração artificial de tráfego, informações enganosas e envio de mensagens não autorizadas. Outro ponto de atenção é a variação das condições comerciais. Comissões, recompensas, critérios de aprovação e formas de pagamento podem mudar conforme o país e as campanhas disponíveis.

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Ao permitir que links e códigos sejam compartilhados em diferentes canais digitais, o programa abre espaço para pessoas que desejam ingressar no marketing de afiliados sem investir na criação de um site ou blog. A proposta utiliza redes sociais e comunidades já existentes como meios de divulgação e aproxima a plataforma de consumidores alcançados por recomendações e ofertas compartilhadas na internet.