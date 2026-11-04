Zanshin integra RollClass ao Asaas e automatiza cobranças

A Zanshin Software, empresa de Teutônia (RS) especializada em soluções SaaS (Software como Serviço), ampliou os recursos do RollClass, sistema de gestão voltado a escolas de cursos livres, como instituições de dança, música e idiomas. A plataforma agora conta com integração ao Asaas, serviço de gestão de cobranças e pagamentos que permite emitir faturas, enviar links de pagamento pelo WhatsApp e registrar automaticamente a quitação das cobranças.

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A integração permite gerar cobranças a partir das mensalidades previstas nos contratos dos alunos e também de lançamentos financeiros avulsos registrados no sistema. Dessa forma, as instituições podem utilizar a plataforma para administrar tanto os recebimentos recorrentes quanto valores adicionais, como taxas, materiais e outros serviços oferecidos aos alunos.

As faturas podem ser encaminhadas por e-mail, disponibilizadas na Área do Aluno e enviadas pelo WhatsApp, conforme os recursos contratados e as configurações utilizadas pela instituição. O envio pelo aplicativo de mensagens é realizado por meio do serviço do próprio Asaas, permitindo que os responsáveis financeiros recebam os links de pagamento diretamente em suas conversas, sem que a escola precise copiar e encaminhar individualmente cada cobrança.

Os links de pagamento podem oferecer opções como Pix, boleto bancário e cartão, de acordo com as modalidades habilitadas no Asaas. Ao acessar a fatura, o pagador pode selecionar uma das formas disponíveis e realizar o pagamento. A utilização de diferentes modalidades permite atender às preferências dos responsáveis financeiros e oferecer alternativas para a quitação dos valores.

Um dos principais recursos da integração está na comunicação entre as duas plataformas após a realização do pagamento. Quando o Asaas confirma a quitação de uma cobrança, o RollClass recebe a informação e realiza automaticamente a baixa correspondente no módulo Financeiro. Com isso, os registros de recebimentos são atualizados sem a necessidade de a equipe administrativa identificar manualmente cada pagamento e alterar sua situação no sistema.

A automatização dessa etapa contribui para reduzir tarefas operacionais relacionadas à conferência de extratos, identificação de pagamentos e atualização de registros financeiros. Também facilita o acompanhamento das cobranças em aberto, permitindo que os responsáveis pela administração tenham informações mais atualizadas sobre a situação financeira dos alunos e os valores a receber.

A novidade atende a uma necessidade recorrente de escolas de cursos livres, que trabalham com diferentes modalidades de contratação, planos de mensalidades e períodos de pagamento. Em instituições com um número maior de alunos, o controle individualizado dos recebimentos pode representar uma parcela significativa das atividades administrativas, especialmente quando envolve o envio de lembretes, a conferência de pagamentos e a identificação de valores pendentes.

Além da integração com o Asaas, o RollClass também permite cadastrar uma chave Pix para incluir um QR Code nas cobranças encaminhadas por e-mail ou disponibilizadas na Área do Aluno. Essa alternativa pode ser utilizada por instituições que desejam receber pagamentos diretamente por Pix, sem integrar o sistema a uma plataforma de gestão de cobranças. Nesse modelo, entretanto, a confirmação do recebimento e a baixa financeira precisam ser realizadas manualmente.

Para utilizar a integração com o Asaas, é necessário contratar o pacote de Meio de Pagamentos do RollClass. O envio de cobranças pelo WhatsApp é realizado por meio do serviço do Asaas e pode estar sujeito a tarifas adicionais, conforme as condições comerciais aplicáveis à utilização da plataforma.

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A atualização amplia os recursos de gestão financeira disponíveis no RollClass, que reúne funcionalidades para administrar alunos, contratos, mensalidades e outros processos da rotina de escolas de cursos livres. A integração com o Asaas acrescenta ao sistema ferramentas para automatizar etapas do processo de cobrança, facilitar a comunicação com os responsáveis financeiros e manter os registros de recebimentos atualizados.