Cranberries marcam outono nos EUA com tradição festiva

Mais do que um ingrediente e símbolo cultural e econômico, o cranberry carrega uma tradição que atravessa gerações e acompanha um dos momentos mais simbólicos da cultura norte-americana. Da colheita em campos inundados às mesas de Thanksgiving e Natal, a Superfruta Original Americana representa a união entre agricultura, gastronomia e memória afetiva, mantendo viva uma tradição que se renova ano após ano.

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O mês de setembro marca o início de uma das colheitas mais tradicionais do outono nos Estados Unidos. É nessa época que os produtores de cranberry começam a preparar os campos para retirar das plantas os pequenos frutos vermelhos que, poucas semanas depois, irão abastecer o país e aquecer o comércio exterior. Atualmente, mais de 1.100 pequenos agricultores familiares cultivam cranberries, com destaque para os estados de Massachusetts, New Jersey, Oregon, Washington e Wisconsin.

A relação entre os cranberries e as celebrações de final de ano é especialmente forte por sua presença no tradicional Dia de Ação de Graças, comemorado na quarta quinta-feira de novembro. Considerada uma das datas mais importantes do calendário familiar norte-americano, a celebração reúne parentes e amigos ao redor da mesa para compartilhar uma refeição que simboliza gratidão, união e abundância. Nesse encontro, o molho de cranberry (cranberry sauce) é um dos acompanhamentos mais emblemáticos do jantar de Ação de Graças, servido principalmente com o peru assado. Seu sabor agridoce cria um contraste característico com os pratos da celebração, tornando a fruta presença quase indispensável em muitas mesas americanas.

A tradição se estende ao Natal e às demais festividades de dezembro, quando os cranberries também aparecem em tortas, pães, bolos, bebidas, saladas e diferentes preparações sazonais. A cor vermelha intensa dos frutos contribui ainda para sua associação visual com as festas de fim de ano, reforçando seu papel na gastronomia e na decoração dessa época.

Existe, portanto, uma conexão natural entre o calendário agrícola e o calendário cultural, justamente quando a colheita atinge seu período mais intenso, cresce também a procura pela fruta, especialmente em sua versão fresca e nos produtos destinados às receitas tradicionais.

Para abrir fronteiras continentais de acordo com preferências do consumidor e demandas por produtos menos açucarados e mais naturais, foi criado em 1951 o Cranberry Institute (CI), uma entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção dos benefícios da superfruta e ao apoio a práticas sustentáveis de cultivo.

Indo além da tradição do consumo, a proposta do CI é ampliar a oferta da fruta e reforçar sua versatilidade na alimentação, destacando seus benefícios nutricionais e o modelo sustentável de produção. O instituto também financia pesquisas, divulgações científicas e atua como fonte de informação sobre nutrição e sustentabilidade no setor, como pilar na defesa da qualidade, pesquisa e expansão para mercados como o Brasil.

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No mercado brasileiro, os cranberries podem ser encontrados desidratados, para consumo como snack ou adicionado a iogurtes, saladas e sobremesas; em suco concentrado ou em pó, indicado para o preparo de smoothies e shakes.