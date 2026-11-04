Alta do ouro afeta preços do varejo no Brasil

A valorização do ouro no mercado internacional vai muito além das vitrines das joalherias. Embora o impacto mais direto seja percebido no comércio de joias, as oscilações do metal também despertam atenção de fabricantes, distribuidores e comerciantes de diferentes segmentos, especialmente aqueles que utilizam o ouro como matéria-prima ou componente de seus produtos.

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Em um cenário de instabilidade econômica, tensões geopolíticas e mudanças nas expectativas dos investidores, o metal precioso costuma ganhar destaque como alternativa de proteção patrimonial. Esse movimento pode influenciar decisões empresariais, estratégias de abastecimento e o comportamento dos consumidores.

De acordo com a Agência Brasil, o ouro alcançou sucessivos recordes de valorização em janeiro de 2026, chegando a superar US$ 5,3 mil por por onça (31,1 gramas). Entre os fatores apontados estavam as incertezas internacionais e as tensões comerciais.

Como a valorização do ouro chega ao comércio

Para JV Rodrigues, CEO da JDTbusiness, o efeito da cotação do ouro sobre o varejo depende principalmente da participação do metal na composição dos produtos comercializados. Em determinados segmentos, a variação pode provocar aumentos expressivos nos custos. Em outros, a influência é mais limitada.

Para ele, no segmento de eletrônicos, o cenário é diferente, pois o ouro é utilizado em pequenas quantidades na fabricação de celulares, computadores, televisores e outros equipamentos, principalmente por suas propriedades de condução elétrica e resistência à corrosão.

O levantamento do World Gold Council também demonstra a importância do metal para a indústria tecnológica. Em 2025, a demanda mundial de ouro pelo setor de tecnologia chegou a aproximadamente 323 toneladas, com destaque para aplicações na indústria eletrônica.

"Na indústria e no setor de tecnologia, o impacto é direto. Quando o ouro fica mais caro, fabricantes precisam desembolsar mais recursos para adquirir matéria-prima, o que pode resultar em reajustes nos preços praticados pelas lojas", explica Rodrigues.

Consumidor fica mais atento aos preços e às condições de compra

As oscilações econômicas também influenciam o comportamento de quem compra. Quando determinados produtos ficam mais caros, consumidores tendem a pesquisar alternativas, comparar estabelecimentos e avaliar com maior cuidado as condições de pagamento.

Esse movimento exige atenção dos comerciantes, que precisam equilibrar custos operacionais, margens comerciais e competitividade. A estratégia pode envolver diversificação de produtos, negociação com fornecedores, controle de estoques e maior atenção ao perfil do público consumidor.

Um levantamento divulgado pela FecomercioSP, em maio de 2026, ajuda a ilustrar como diferentes produtos apresentam comportamentos distintos no varejo. Na cesta de itens tradicionalmente procurados para o Dia das Mães, as joias registraram aumento de 26,81% em 12 meses, enquanto eletrodomésticos e eletrônicos apresentaram reduções de preços em diversas categorias.

Os dados mostram que a valorização de uma matéria-prima não significa necessariamente aumento generalizado dos preços no comércio. Cada segmento possui características próprias, influenciadas por fatores como custos de produção, câmbio, concorrência, disponibilidade de mercadorias e demanda dos consumidores.

Especialistas destacam importância de acompanhar o mercado

Para empresas que trabalham diretamente com produtos fabricados em ouro, acompanhar as oscilações da cotação é fundamental para planejar compras, administrar estoques e estabelecer preços competitivos, explica Igor Ferreira, especialista em ouro da joalheria Fábrica do Ouro.

"A cotação do ouro influencia diretamente os custos de quem trabalha com esse metal, mas o preço final de um produto também depende de outros fatores, como fabricação, acabamento, fornecedores e características da peça. Por isso, é importante que o consumidor avalie o conjunto, e não apenas o valor anunciado", conclui Ferreira.

Perspectivas para o comércio varejista

A trajetória do ouro continuará sendo acompanhada por diferentes setores da economia, especialmente aqueles que dependem diretamente do metal em seus processos produtivos. Entretanto, seu impacto sobre o comércio varejista não ocorre de maneira uniforme.

Para os empresários, o desafio está em compreender como as mudanças no mercado internacional podem afetar seus respectivos segmentos e antecipar possíveis alterações nos custos e no comportamento dos consumidores. Já para quem compra, pesquisar preços, comparar produtos e avaliar as condições oferecidas pelos estabelecimentos continuam sendo medidas importantes para realizar escolhas mais conscientes.

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Em um mercado cada vez mais competitivo, acompanhar indicadores econômicos e entender os fatores que influenciam os preços pode ajudar tanto comerciantes quanto consumidores a tomar decisões mais bem fundamentadas.