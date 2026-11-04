Inflow lança Mystery Box para a Black Friday

A Inflow é uma marca brasileira de mobiliário que desenvolve sofás, poltronas e outros produtos que chegam na casa dos clientes em caixas compactas. Para a Black Friday deste ano, a marca prepara uma novidade que combina essa característica com uma experiência de surpresa: a Mystery Box, uma caixa que contém um produto do catálogo da Inflow, revelado somente no momento da abertura.

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A ideia é trazer uma forma diferente de descobrir os produtos da marca. Em vez de escolher uma peça específica, a Mystery Box traz a surpresa como parte da experiência, com um item selecionado entre algumas opções no portfólio da Inflow.

Entre os produtos da marca estão sofás modulares, sofás-cama, poltronas e pufes. Além do design, um dos diferenciais da Inflow está no formato de entrega: os móveis são compactados e enviados em caixas, facilitando o transporte até mesmo em espaços menores, como elevadores, corredores e portas.

A Mystery Box fará parte da campanha de Black Friday da marca e contará com poucas unidades disponíveis. Por isso, a Inflow disponibiliza um cadastro antecipado para quem deseja receber o aviso em primeira mão assim que as vendas forem abertas.

O formato une duas características presentes na proposta da marca: os móveis que chegam na caixa e a facilidade de levar novos produtos para dentro de casa. Dessa vez, a experiência começa antes mesmo de conhecer a peça escolhida, já que o conteúdo da Mystery Box só será descoberto na abertura.

A Mystery Box terá valor fixo de R$ 500, independentemente do produto que estiver dentro da caixa. A proposta mantém o preço definido para todas as unidades, enquanto a peça recebida permanece uma surpresa até o momento da abertura.

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Com a novidade, a Inflow apresenta uma maneira diferente de participar da Black Friday, levando o conceito de surpresa para o universo do mobiliário.