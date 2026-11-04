Finados no Alphacampus reúne milhares de pessoas

O Alphacampus registrou um público recorde de visitação durante as homenagens do Dia de Finados. Entre o final de semana e a segunda-feira, 2 de novembro de 2026, cerca de 33,6 mil pessoas passaram pelo espaço para homenagear seus entes queridos, reforçando o papel do cemitério e crematório como um espaço de acolhimento, respeito e valorização da memória afetiva na Região Metropolitana de São Paulo.



Como tradição anual, o Alphacampus desenvolveu uma campanha para a data: “Enquanto Houver Você”, idealizada sob o olhar de Luciane França, diretora-executiva do Grupo Alphacampus. Com o conceito “O Relógio das Memórias”, a iniciativa propôs olhar para a saudade a partir dos vínculos que permanecem, utilizando a simbologia do relógio de bolso para resgatar histórias, ensinamentos e pequenos gestos que continuam vivos no cotidiano de quem lembra.



“O relógio nos diz quanto tempo passou, mas não traduz o que uma pessoa representa para nós. A saudade pode estar em uma voz que lembramos, em um gesto que aprendemos ou em uma história que continuamos contando. Queríamos partir desse lugar: não apenas da falta, mas também daquilo que permanece”, afirma Luciane França.



A programação teve início no final de semana, dias 31 de outubro e 1º de novembro, recebendo em média 7.600 visitantes. O público contou com ambientação acolhedora na cafeteria, marcada pela distribuição de flores e apresentações de violino ao vivo. No Dia de Finados (2/11), auge da mobilização, o Alphacampus contou com a presença de cerca de 26 mil pessoas para uma agenda especial, com celebração religiosa às 10h, apresentação do Coral Alphacampus e a tradicional soltura de balões — momento de intensa emoção e homenagem entre as famílias presentes.



Paralelamente, os visitantes puderam vivenciar a experiência interativa “O Relógio que Guarda Histórias”, que trouxe no mostrador caminhos de lembrança, como voz, música, fotografia, cuidado e legado, convidando cada pessoa a refletir e registrar suas memórias de forma voluntária e reservada.



A frase-síntese “O tempo passa. O amor permanece.” marcou o encerramento das atividades de Finados, reafirmando a proposta do Alphacampus de acolher a saudade e transformar a data em um momento coletivo de respeito às histórias e aos legados.



Sobre o Alphacampus

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O Alphacampus é um cemitério e crematório localizado em Jandira, na Região Metropolitana de São Paulo. Sua atuação reúne serviços funerários e espaços de acolhimento às famílias, com o cuidado à memória como parte essencial de sua proposta institucional e humanizada.

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Informações institucionais: www.alphacampus.com.br | (11) 4206-5810



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