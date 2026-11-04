Plataforma auxilia turistas a encontrar médicos no exterior

A busca por atendimento médico durante uma viagem internacional pode ser um desafio para quem precisa encontrar profissionais, clínicas, hospitais e serviços de saúde fora do Brasil. Para facilitar esse processo, a Airomedical oferece uma plataforma digital que conecta pacientes a instituições e profissionais em diferentes partes do mundo, permitindo pesquisar hospitais que estejam próximos da sua localidade, comparar preços e agendar serviços médicos no exterior.

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A ferramenta reúne informações sobre prestadores de serviços de saúde e disponibiliza recursos para ajudar os usuários a conhecer as opções disponíveis antes de escolher onde realizar um tratamento. A proposta é tornar a jornada de quem procura atendimento internacional mais acessível, organizada e transparente, concentrando diferentes informações em um único ambiente digital.

Entre as funcionalidades disponíveis na plataforma, o buscador de clínicas apresenta avaliações de hospitais, com a possibilidade de filtrar a busca por especialidade. Por meio de uma busca segmentada, os viajantes que precisam de tratamento no exterior podem encontrar clínicas e hospitais que cobrem diferentes áreas, como ortopedia, neurocirurgia, check-up médico, cirurgias gerais, entre outras áreas de especialização.



Plataforma reúne médicos, clínicas e hospitais em diferentes países



Um dos recursos da Airomedical é o catálogo de instituições e profissionais de saúde, que permite aos usuários pesquisar alternativas de atendimento fora de seu país de origem. A plataforma funciona como uma ferramenta de turismo médico, reunindo informações que auxiliam na comparação entre diferentes prestadores de serviços.

A ferramenta também conta com um sistema próprio de avaliação, desenvolvido para oferecer referências durante a escolha de uma instituição. O AiroScore apresenta uma avaliação geral dos estabelecimentos, enquanto o UserScore considera a experiência dos pacientes que optaram por um tratamento médico nos hospitais listados. As duas métricas são combinadas para oferecer diferentes perspectivas sobre os serviços disponíveis.

Com esse modelo, a Airomedical busca facilitar a análise das opções encontradas pelos usuários, reunindo informações institucionais e avaliações relacionadas à experiência de atendimento.

A plataforma também disponibiliza rankings temáticos de instituições de saúde. Entre os levantamentos publicados estão o ranking dos 25 melhores hospitais da Alemanha e uma lista com os dez principais hospitais especializados em tratamento de câncer no país, por exemplo.

Os conteúdos permitem que pacientes interessados no sistema de saúde do país conheçam instituições que aparecem nas classificações elaboradas pela plataforma. Os levantamentos podem ser consultados diretamente no site da Airomedical, que também disponibiliza uma área dedicada à pesquisa de hospitais por áreas de tratamento.



Como encontrar médicos e especialidades pela Airomedical



Para quem procura atendimento médico no exterior, a plataforma oferece um banco de dados e um ambiente de pesquisa que reúne diferentes opções de profissionais e instituições de saúde. O usuário pode consultar os serviços disponíveis, comparar alternativas e buscar informações sobre hospitais e clínicas antes de avançar com a contratação de um atendimento.

A pesquisa pode ser feita pelo catálogo de hospitais, que reúne instituições voltadas também ao atendimento de pacientes internacionais. A partir dessa consulta, é possível conhecer as alternativas disponíveis e identificar estabelecimentos que oferecem serviços relacionados às necessidades de cada paciente.

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Com a integração desses recursos, a Airomedical busca centralizar etapas importantes da pesquisa por assistência médica internacional. A proposta é oferecer aos pacientes um ponto de partida para conhecer profissionais, comparar instituições e encontrar alternativas de atendimento fora de seu país.