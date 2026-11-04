A TVS Motor Company apresentou hoje, na EICMA 2026, a TVS RTR 125 LC, uma motocicleta de alto desempenho e baixo peso, pronta para produção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261102914857/pt/

TVS inova na EICMA 2026 com RTR 125 LC, uma moto esportiva urbana para o dia a dia

A RTR 125 LC proporciona uma experiência de pilotagem empolgante para quem possui a habilitação categoria A1, com os modos de pilotagem permitindo ao motociclista se adaptar a condições variáveis.

Design e iluminação

O design característico da união entre o tanque e a carenagem, a postura agressiva com o peso concentrado à frente e as proporções de contornos bem definidos conferem à moto seu caráter robusto e urbano. O chassi em treliça exposto reforça seu visual imponente e decidido.

Um farol retangular de LED com uma luz de condução diurna (DRL) marcante define a dianteira, enquanto uma lanterna traseira de LED com design tripartido confere à traseira uma identidade própria.

Sistema de propulsão e transmissão

A motocicleta é equipada com um motor de 125 cilindradas, com refrigeração líquida, comando duplo no cabeçote (DOHC) e quatro válvulas, que desenvolve 11 kW (14,9 CV) a 9.000 rpm e 12 Nm a 7.000 rpm.

O motor está acoplado a um câmbio de seis marchas e a uma embreagem multidisco com sistemas de assistência e deslizamento, proporcionando trocas de marcha suaves e reduções controladas.

Chassi e freios

O chassi Synchro Stiff combina uma estrutura em treliça e um conjunto basculante fundido com um garfo dianteiro KYB do tipo invertido (USD) de 41 mm e um monoamortecedor traseiro ajustável.

As rodas de liga leve vêm equipadas com um pneu dianteiro 100/80-17 e um pneu traseiro 140/70-R17. O sistema de freios conta com um disco dianteiro de 300 mm com pinça Bybre de montagem radial e um disco traseiro de 240 mm, também com pinça Bybre, complementados por ABS de canal duplo e modos de pilotagem.

Conectividade e conveniência

Ela conta com uma tela TFT de 5" e conectividade Bluetooth versátil. O espelhamento de mapas em tela cheia e a navegação passo a passo mantêm as orientações de rota sempre visíveis.

Peyman Kargar, Presidente de Negócios Internacionais da TVS Motor Company, disse: "A Europa é uma peça-chave em nossos planos de crescimento internacional, apresentando oportunidades significativas nos segmentos de mobilidade elétrica, motocicletas de elevado desempenho e transporte urbano de alto nível. O sucesso nestes mercados exige uma profunda compreensão das necessidades dos clientes, uma sólida execução local e uma rede robusta de distribuição e serviços."

Especificações técnicas

Item TVS RTR 125 LC Motor 125 cilindradas, 4 válvulas, refrigeração líquida, DOHC Caixa de câmbio e embreagem Câmbio de seis marchas e embreagem multidisco com sistema de assistência e deslizamento Estrutura e conjunto basculante Chassi tipo treliça de alta rigidez e conjunto basculante fundido Potência 11 kW (14,9 CV) a 9.000 rpm Torque 12 Nm a 7.000 rpm Suspensão dianteira USD - 41 mm (KYB) Suspensão traseira Monoamortecedor ajustável

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102914857/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Kanika Mehta: kanika.mehta@tvsmotor.com