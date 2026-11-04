TVS inova na EICMA 2026 com RTR 125 LC, uma moto esportiva urbana para o dia a dia
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A TVS Motor Company apresentou hoje, na EICMA 2026, a TVS RTR 125 LC, uma motocicleta de alto desempenho e baixo peso, pronta para produção.
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261102914857/pt/
TVS inova na EICMA 2026 com RTR 125 LC, uma moto esportiva urbana para o dia a dia
A RTR 125 LC proporciona uma experiência de pilotagem empolgante para quem possui a habilitação categoria A1, com os modos de pilotagem permitindo ao motociclista se adaptar a condições variáveis.
Design e iluminação
- O design característico da união entre o tanque e a carenagem, a postura agressiva com o peso concentrado à frente e as proporções de contornos bem definidos conferem à moto seu caráter robusto e urbano. O chassi em treliça exposto reforça seu visual imponente e decidido.
- Um farol retangular de LED com uma luz de condução diurna (DRL) marcante define a dianteira, enquanto uma lanterna traseira de LED com design tripartido confere à traseira uma identidade própria.
Sistema de propulsão e transmissão
- A motocicleta é equipada com um motor de 125 cilindradas, com refrigeração líquida, comando duplo no cabeçote (DOHC) e quatro válvulas, que desenvolve 11 kW (14,9 CV) a 9.000 rpm e 12 Nm a 7.000 rpm.
- O motor está acoplado a um câmbio de seis marchas e a uma embreagem multidisco com sistemas de assistência e deslizamento, proporcionando trocas de marcha suaves e reduções controladas.
Chassi e freios
- O chassi Synchro Stiff combina uma estrutura em treliça e um conjunto basculante fundido com um garfo dianteiro KYB do tipo invertido (USD) de 41 mm e um monoamortecedor traseiro ajustável.
- As rodas de liga leve vêm equipadas com um pneu dianteiro 100/80-17 e um pneu traseiro 140/70-R17. O sistema de freios conta com um disco dianteiro de 300 mm com pinça Bybre de montagem radial e um disco traseiro de 240 mm, também com pinça Bybre, complementados por ABS de canal duplo e modos de pilotagem.
Conectividade e conveniência
- Ela conta com uma tela TFT de 5" e conectividade Bluetooth versátil. O espelhamento de mapas em tela cheia e a navegação passo a passo mantêm as orientações de rota sempre visíveis.
Peyman Kargar, Presidente de Negócios Internacionais da TVS Motor Company, disse: "A Europa é uma peça-chave em nossos planos de crescimento internacional, apresentando oportunidades significativas nos segmentos de mobilidade elétrica, motocicletas de elevado desempenho e transporte urbano de alto nível. O sucesso nestes mercados exige uma profunda compreensão das necessidades dos clientes, uma sólida execução local e uma rede robusta de distribuição e serviços."
Especificações técnicas
Item
TVS RTR 125 LC
Motor
125 cilindradas, 4 válvulas, refrigeração líquida, DOHC
Caixa de câmbio e embreagem
Câmbio de seis marchas e embreagem multidisco com sistema de assistência e deslizamento
Estrutura e conjunto basculante
Chassi tipo treliça de alta rigidez e conjunto basculante fundido
Potência
11 kW (14,9 CV) a 9.000 rpm
Torque
12 Nm a 7.000 rpm
Suspensão dianteira
USD - 41 mm (KYB)
Suspensão traseira
Monoamortecedor ajustável
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102914857/pt/
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Kanika Mehta: kanika.mehta@tvsmotor.com
Fonte: BUSINESS WIRE