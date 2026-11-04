Escolha de pagamento exige critério na Black Friday

Com a proximidade da Black Friday, principal data do calendário varejista, milhares de empreendedores se debruçam sobre planilhas e planejamento para preparar suas operações. Na edição de 2025, segundo ICVA Cielo, o protagonismo do e-commerce e do Pix como forma de pagamento mostram que o consumidor está cada vez mais exigente e conectado, evidenciando que o varejista precisa investir em tecnologia e integração de canais para acompanhar essa transformação.

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No entanto, um levantamento da Cielo, líder em tecnologia e serviços para o varejo, alerta para um erro comum que custa caro no momento de alta demanda como o que ocorre com a data: escolher soluções de pagamento olhando unicamente para os custos imediatos da maquininha.

Em períodos de altíssimo volume, a eficiência e a lucratividade do negócio dependem de como o ecossistema de pagamentos responde aos gargalos operacionais da empresa — seja a necessidade urgente de capital de giro para repor o estoque, a estabilidade do sistema no balcão ou a integração de múltiplos canais digitais.

"O insight central para o varejista nesta Black Friday é escolher a sua solução de pagamentos a partir do problema real que precisa resolver no negócio, e não por uma promessa genérica de menor taxa. Vender no pico exige olhar a operação de ponta a ponta. Uma dica fundamental é entender que uma ferramenta que evita o abandono de compra no site ou garante o dinheiro no mesmo dia para comprar mais mercadoria gera um resultado financeiro muito superior do que uma pequena fração economizada em taxa", destaca Adriana Garbim, vice-presidente Comercial de Varejo e Empreendedores.

Para orientar os lojistas no planejamento da data, a executiva oferece dicas baseadas nos principais dilemas levantados no estudo.

Formas diversas de pagamento em toda a jornada

Na Black Friday, a compra acontece de forma pulverizada: loja física, WhatsApp, Instagram, e-commerce, links de pagamento e marketplaces. Somado a isso, o Estudo Geracional Cielo 2025 mostra que metade dos consumidores brasileiros escolhem o meio de pagamento antes mesmo de iniciar a compra. A dica é certificar-se de que sua tecnologia de pagamentos atue em múltiplos canais. Se a solução não oferecer um checkout fluido no e-commerce ou dificultar a venda rápida por link no WhatsApp, o consumidor não vai esperar.

Velocidade de recebimento para não prejudicar fluxo de caixa e estoque

Para muitos segmentos, receber o dinheiro mais rápido é mais importante do que obter a menor taxa. Na Black Friday, o caixa é um diferencial operacional indispensável para cobrir a reposição expressa de estoque, pagamento de logística e contratação de equipe temporária. A dica é avaliar modalidades de recebimento no mesmo dia ou no dia seguinte para garantir liquidez imediata durante a maratona de vendas.

Valor da integração

A melhor solução não é apenas a que cobra menos por transação, mas a que resolve gargalos do negócio. Na Black Friday, integrar pagamentos, canais de venda e sistemas de gestão permite acompanhar, em um só lugar, as vendas feitas na loja, pela internet, por link ou maquininha. Além de reduzir etapas manuais e facilitar a conciliação, essa integração amplia a visibilidade sobre os recebimentos e o fluxo de caixa, trazendo mais agilidade e controle justamente no período de maior movimento.

Custo total da operação

Muitos lojistas cometem o engano de comparar apenas o percentual das taxas que incidem sobre as transações de débito do crédito. Durante muito tempo, o pagamento foi visto apenas como uma transação, mas hoje ele pode conectar venda, recebimento, gestão financeira, crédito e fluxo de caixa. Por isso, a dica é colocar na ponta do lápis todos os componentes que impactam a margem: isenção ou aluguel dos terminais por metas de faturamento, tarifas do Pix, custos operacionais, facilidade de antecipação e a eficiência das ferramentas de gestão e conciliação financeira.

Instabilidades operacionais e abandono de vendas

No fim, a infraestrutura de pagamentos deve ser vista como parte essencial da experiência do cliente. Na loja física, além de garantir que as maquininhas estejam atualizadas, carregadas e conectadas, vale apostar em soluções que levem o pagamento até o consumidor, evitando filas nos horários de pico. Também é importante considerar a capacidade de suporte do parceiro de pagamentos. Em datas de grande movimento, contar com atendimento ágil e próximo faz diferença para resolver rapidamente eventuais ocorrências e evitar impactos nas vendas.



Já no online, como o WhatsApp — utilizado por 95% dos lojistas que vendem pela internet segundo pesquisa da Cielo com o Instituto Expertise —, o caminho é oferecer fluxos simples, com poucas etapas, informação de frete clara e o uso de links de pagamento para transformar a intenção em venda sem que o cliente precise sair da conversa.

Sobre a Cielo

Somos mais que uma máquina, somos a empresa de meios de pagamentos mais lembrada pelos brasileiros. Nosso propósito é simplificar e impulsionar negócios para todas as pessoas. Por isso, assumimos o compromisso de facilitar a gestão de estabelecimentos comerciais e transformar a vida daqueles que empreendem ou que desejam entrar nesse universo. Como acreditamos que a ponta de pagamento é apenas a porta de entrada para diversos serviços inteligentes e conectados entre si, nosso portfólio é recheado de soluções para atender às necessidades de mais de 780 mil clientes.

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Entre eles, estão desde empreendedores individuais até os maiores varejistas do país. Somamos a tradição e a vanguarda de 30 anos de experiência com as soluções mais modernas disponíveis no mercado de meios de pagamentos. Tecnologia de ponta, logística eficiente e os mais rígidos padrões de segurança são as nossas marcas registradas. Sabemos que nenhum negócio nasceu para ficar parado e estamos sempre preparados para juntar forças e crescer com os nossos clientes.