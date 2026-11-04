Birdwatching atrai turistas para a avifauna brasileira

O birdwatching, modalidade de ecoturismo que consiste na observação de aves, tem registrado crescimento significativo no Brasil, atraindo visitantes de diversas partes do mundo. A Secretaria do Entorno do Distrito Federal informa que existem mais de 100 milhões de praticantes de atividade globalmente, dos quais cerca de 42?mil estão no Brasil.

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A prática permite conhecer as aves a partir de seus cantos, movimentos, hábitos e interações com o ambiente, não exigindo conhecimento prévio. Essa acessibilidade tem impulsionado o interesse em diferentes biomas brasileiros, como o Cerrado e a Amazônia, além de cidades que se destacam como destinos especializados.

“Para iniciantes, o primeiro contato pode ser feito pela identificação de cantos, cores, formatos e comportamentos. Observadores experientes buscam espécies raras”, relata Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Joinville, em Santa Catarina, vem se consolidando como um polo estratégico para o birdwatching. O município oferece trilhas acessíveis, áreas de proteção ambiental e rica biodiversidade, atendendo turistas, fotógrafos e observadores de todos os níveis. Segundo o biólogo Alexandre Venson Grose, presidente do COA Joinville, a cidade registra espécies raras e inéditas em nível nacional, difíceis de encontrar em outras regiões do país.

A Amazônia representa outro importante cenário para a observação de aves, abrigando uma variedade impressionante de espécies, incluindo araras, tucanos e gaviões. “Ao visitar essas regiões, é fundamental respeitar a natureza e seguir as diretrizes do turismo sustentável: não deixar lixo, não perturbar os animais e contribuir para a preservação ambiental”, enfatiza Vininha F. Carvalho.

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Com a expansão da prática, o birdwatching consolida-se como uma opção de turismo sustentável, promovendo a valorização da biodiversidade brasileira e oferecendo experiências de contato direto com a avifauna.