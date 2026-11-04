SGCA homenageia excelência em comunicação na Ásia, Europa e no mundo árabe

Sua Alteza, Xeique Dr. Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Vice-Governante de Sharjah e Presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, homenageou os vencedores da 13ª edição do Prêmio de Comunicação Governamental de Sharjah (SGCA), organizado pelo Departamento de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB).

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SGCA honours communication excellence across Asia, Europe and the Arab world (Photo: AETOSWire)

Os vencedores representaram a China, Índia, Tailândia, Ucrânia e o mundo árabe. Cerca de 433 inscrições, provenientes de 31 países de quatro continentes, foram aprovadas na triagem inicial. A premiação abrangeu 23 categorias em cinco setores, incluindo seis prêmios concedidos por parceiros.

Sua Excelência Tariq Saeed Allay, Diretor Geral do SGMB, destacou o crescimento do prêmio sob a visão de Sua Alteza, Xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e Governante de Sharjah, observando que a iniciativa atraiu mais de 9.500 inscrições ao longo de cinco anos. Ele também ressaltou o papel das parcerias internacionais no avanço das práticas de comunicação e na geração de um impacto significativo para indivíduos, instituições e comunidades.

Prêmios de parcerias e internacionais

Os prêmios de parcerias reconheceram a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (China) pela excelência no engajamento de comunidades digitais; a Haqdarshak Empowerment Solutions (Índia) pela melhor comunicação baseada em IA voltada ao impacto social; a Thai Health Promotion Foundation (Tailândia) pelas melhores práticas de comunicação relacionadas a avanços no desenvolvimento; e a Kyiv Digital (Ucrânia) por iniciativas de comunicação governamental inovadoras e resilientes.

A iniciativa Zoud, dos EAU, conquistou o prêmio de Melhor Parceria Público-Privada em Comunicação, enquanto o Brigadeiro-General Piloto AbdulNasir Al Humaidi, porta-voz do Ministério da Defesa dos EAU, foi reconhecido pela Liderança Excepcional em Comunicação Governamental e Estratégica.

Excelência governamental e institucional

Entre os vencedores do governo, a Sharjah Youth recebeu o prêmio de Melhores Campanhas com Impacto Positivo na Conscientização e Práticas da Juventude; o Departamento de Desenvolvimento Comunitário de Abu Dhabi, o prêmio de Melhor Programa de Comunicação em Apoio a Projetos Emergentes e à Juventude; a Polícia de Sharjah, o prêmio de Comunicação Excepcional por uma Maior Qualidade de Vida; o Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos, o prêmio de Melhor Inovação em Comunicação Integrada; e a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres, o prêmio de Melhor Estratégia de Comunicação em Crises.

O prêmio de Melhor Conteúdo de Mídia e Comunicação foi concedido ao Ministério da Economia e Turismo dos EAU e à Egypt Oil & Gas, nas categorias voltadas a governos/organizações e ao setor privado, respectivamente. O prêmio de Melhor Iniciativa de Comunicação Inovadora para o Capacitação Comunitária foi entregue à Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, nas mesmas categorias, respectivamente.

O Ministério da Cultura dos EAU e a Fundação Kalimat conquistaram, respectivamente, o prêmio de Melhor Comunicação Criativa Voltada para Crianças e Adolescentes nas categorias destinadas a governos/organizações e ao setor privado. O Gabinete de Mídia do Governo dos EAU recebeu o prêmio de Melhor Campanha de Promoção da Identidade Emiradense; a House of Wisdom, o de Melhor Campanha de Promoção da Identidade Cultural e da Língua Árabe; e o Ministério das Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente, o de Melhor Uso de Inteligência Artificial na Comunicação Governamental e Institucional.

Prêmios individuais e desafios de inovação

A Associação Egípcia Basmat Nour conquistou o prêmio de Melhor Iniciativa Juvenil em Comunicação, enquanto o tenente-coronel Salem Mohammed bin Ali, da Diretoria-Geral de Identidade e Assuntos de Estrangeiros de Dubai, foi reconhecido como o Melhor Porta-Voz Oficial. Os doutores Himanshu Grover, Neeharika Kushwaha, Nahla Shireen e Varkki Pallathucheril venceram na categoria de Melhor Pesquisa em Ciências da Comunicação.

O prêmio de Grandes Agentes de Mudança em Conteúdo Digital foi concedido a Youssef Karam, dos EAU (categoria até 18 anos), e a Meryem Derni, do Marrocos (categoria acima de 18 anos). O projeto Sanad, da Universidade Khalifa, venceu o Desafio Universitário, enquanto Shaheen conquistou o Desafio de Habilidades em IA.

Prêmios do júri e distinções especiais

A Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade foi reconhecida na categoria Impacto Global por meio do 'Soft Power'; Abdulrahman bin Mohammed Al Owais, Ministro de Assuntos do Conselho Nacional Federal, foi eleito a Personalidade Árabe com Impacto Social Positivo. O Ministério da Defesa dos EAU recebeu uma homenagem especial, que foi aceita pelo Subsecretário e Tenente-General Ibrahim Nasser Al Alawi.

Fonte:AETOSWire

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Hussain AlMulla

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