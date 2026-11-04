AI/R Compass UOL leva aplicações de IA agêntica ao CQCS Inovação 2026

SÃO PAULO, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especializada em Agentic AI —, anuncia sua participação no CQCS Inovação 2026, maior evento de inovação em seguros da América Latina. O congresso ocorre nos dias 4 e 5 de novembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, sob o tema “Transformando o Seguro”.

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No dia 4, às 16h40, o Global FSI Industry Leader da AI/R, Fabio Pereira, conduzirá a palestra “Os dois passivos ocultos do seguro e o que os agentes de IA podem fazer com eles”. A apresentação parte da evolução da produtividade das seguradoras nos últimos anos e de casos de aplicação de IA agêntica em diferentes empresas, tanto em áreas de engenharia quanto de negócio, para discutir como redesenhar os fluxos de forma que os agentes gerem ganhos reais, em vez de reproduzir ineficiências antigas.

“A digitalização das últimas duas décadas trouxe ganhos importantes ao seguro, mas boa parte das ineficiências de processo e de tecnologia foi transposta para o ambiente digital em vez de resolvida. A IA agêntica abre a oportunidade de enfrentar esses passivos de forma estrutural, desde que venha acompanhada de um redesenho dos fluxos, com etapas bem definidas, regras claras e supervisão humana nas decisões críticas”, afirma Fabio Pereira, Global FSI Industry Leader da AI/R.

No dia 5, às 14h30, será apresentado, no Palco Estádio Tech, um case que a AI/R Compass UOL desenvolveu em parceria com a AWS e com o time de IA e dados da CNP Seguros Holding Brasil. Na apresentação, intitulada “Inteligência artificial: da estratégia ao resultado”, Rose Ropelli, Executiva de Experiência do Cliente e Transformação Digital, e Udy Ferreira, Gerente de Transformação Tecnológica e AI Leader, ambos da seguradora, mostrarão a AVALIA, solução que interpreta conversas de atendimento e ampliou de 1% para 100% a cobertura de análise das interações contempladas pelo projeto.

Durante os dois dias de evento, especialistas da AI/R Compass UOL estarão no estande 78, ao lado do Coworking, para apresentar aplicações de IA agêntica em cinco áreas do seguro, que são subscrição, fraude, sinistros, atendimento e operações.

A edição deste ano do CQCS Inovação reunirá cerca de 3.500 participantes e 200 palestrantes, entre eles 14 keynotes e mais de 50 CEOs e presidentes de seguradoras. Mais informações sobre a programação estão disponíveis em: https://cqcsinovacao.com.br/

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Contato:

Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9870093)