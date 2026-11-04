Farmacêutica explica quando a alergia exige avaliação

Espirros, congestão nasal, lacrimejamento, coceira e manifestações na pele são sintomas comuns de diferentes tipos de alergia. Embora muitas vezes sejam encarados como problemas passageiros, quando persistem, podem interferir no sono e em atividades do dia a dia. Além disso, a tentativa de controlar os sintomas por conta própria pode mascarar problemas que precisam de avaliação profissional.

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A farmacêutica e supervisora de treinamentos do Laboratório Teuto, Magali Tamas, explica que alguns medicamentos utilizados no tratamento de alergias atuam justamente sobre a histamina, substância envolvida nas reações alérgicas. Um exemplo é a bilastina, anti-histamínico utilizado em quadros como rinite e urticária.

“A bilastina é um anti-histamínico, ou seja, atua inibindo a ação da histamina ao impedir sua ligação aos seus receptores H1 periféricos. É eficaz no combate aos sintomas de alergias respiratórias, como a rinite ou dermatológicas como as urticárias”, explica. Esses sintomas incluem coceiras e erupções na pele, lacrimejamento, congestão nasal e espirros.

Segundo ela, nem todo sintoma deve ser tratado por conta própria. Um dos principais cuidados para quem apresenta algum tipo de alergia é evitar a automedicação. De acordo com a farmacêutica, é importante observar a persistência dos sinais e buscar avaliação médica quando não há melhora.

No caso da bilastina, por exemplo, Magali destaca que o medicamento é tarjado e deve ser utilizado com orientação profissional. “Deve ser tomado sempre com orientação médica, respeitando dosagem e duração do tratamento”, alerta.

Além disso, qualquer problema de saúde que persista por mais de 5 ou 7 dias, sem responder ao tratamento precisa ser investigado e passar por reavaliação médica. Grávidas e mulheres que estejam amamentando também não devem fazer uso de nenhum medicamento sem orientação de um especialista.

A recomendação é especialmente relevante porque sintomas aparentemente semelhantes podem ter causas diferentes e estar relacionados a alergias, mas também podem aparecer em infecções respiratórias e outras condições. A avaliação adequada ajuda a identificar a origem do problema e definir o tratamento mais apropriado.

Quando a alergia afeta a rotina

Além dos sintomas físicos, as alergias podem ter impacto sobre a qualidade de vida. Quando o desconforto interfere no sono ou se torna frequente durante o trabalho, os estudos e outras atividades, é importante investigar o quadro. “Bilastina é um ativo moderno e eficiente, altamente seletivo aos receptores H1 periféricos. Não provoca sonolência e possui uma posologia prática de 1 vez ao dia, sendo uma opção para pessoas ativas, que possuem uma vida corrida”, afirma Magali.

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A seletividade de um medicamento também é um aspecto importante quando se avalia seu perfil de segurança. De modo geral, quanto mais direcionada é a atuação de um princípio ativo ao mecanismo envolvido na doença ou no sintoma, menor tende a ser a interferência sobre outros sistemas do organismo, o que pode reduzir determinados efeitos colaterais.