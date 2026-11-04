Projetos esportivos atendem 10 mil crianças e adolescentes

A prática esportiva na infância contribui para o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes. Além dos benefícios para a saúde, as atividades favorecem a convivência, a disciplina, a responsabilidade e o trabalho em equipe. Para muitas famílias, projetos esportivos gratuitos representam uma oportunidade de oferecer aos filhos experiências de aprendizado e socialização que fazem diferença no dia a dia.

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Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 58,4% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos são insuficientemente ativos, ou seja, não acumulam o tempo de atividade física considerado adequado pelos critérios do levantamento.

Em Belo Horizonte, o Instituto Mais Ação, organização sem fins lucrativos criada em 2018, no Barreiro, promove a inclusão social por meio de projetos esportivos gratuitos para crianças e adolescentes. A instituição já atendeu mais de 10 mil jovens em mais de 70 municípios de 16 estados brasileiros.

Alexandre Seixas, ex-atleta, fundador e diretor do Instituto Mais Ação, destaca que os aprendizados proporcionados pelo esporte vão além da atividade física. Para ele, a convivência nos treinos ajuda crianças e adolescentes a respeitar regras, lidar com frustrações, assumir responsabilidades e trabalhar em equipe. “O esporte tem um papel importante na formação dos jovens porque ensina a conviver, respeitar as diferenças e enfrentar desafios. São aprendizados que eles levam para a escola, para casa e para as relações que constroem ao longo da vida”, afirma.

Esporte transforma a rotina das famílias

Dona de um pequeno salão de beleza no Barreiro, em Belo Horizonte, Yara Fernanda Fortunato Gomes, de 30 anos, encontrou no projeto esportivo do Instituto Mais Ação uma oportunidade para que a filha praticasse esporte. Mãe solo de Yasmin Fortunato Gomes, de 10 anos, ela soube das aulas por meio da Escola Estadual Cecília Meireles, onde a menina estuda e onde também são realizadas as atividades de vôlei oferecidas gratuitamente pela organização.

Yara percebe mudanças no comportamento da filha desde que ela começou a frequentar as aulas de vôlei há seis meses. “A Yasmin se desenvolveu bastante, está mais desenvolta, mais comunicativa e bem menos estressada. Ela não gosta de faltar a essas aulas esportivas de jeito nenhum”, conta.

A gratuidade das aulas e o fato de elas acontecerem na própria escola de Yasmin também facilitam a rotina da família. Como trabalha e não tem tempo para levar a filha a outras atividades, Yara valoriza a oportunidade. “Eu acho esse projeto muito bom e, por ser na própria escola em que ela estuda, ainda me ajuda muito. Ela vai de van e eu busco depois, é perto da nossa casa. Eu não tenho tempo para levá-la para outras atividades extracurriculares e também é uma coisa muito boa por ser gratuito”, afirma.

A experiência de Rejane Batista, de 50 anos, também mostra como o esporte passou a fazer parte da rotina familiar. Assistente administrativa e moradora do bairro Industrial, ela acompanha a participação da filha, Emanuelle Luiza Batista, de 10 anos, nas aulas de futsal do Instituto Mais Ação há quatro anos.

Estudante da Escola Municipal Professora Júlia Kubitschek, Emanuelle frequenta as atividades duas vezes por semana, após as aulas do período da tarde. Rejane percebe avanços na comunicação e na convivência da filha desde o início do projeto. A menina fez amizades, criou vínculos com os professores e demonstra entusiasmo com os treinos.

Rejane conta que a filha se tornou mais comunicativa e fez amizades desde que começou a frequentar as aulas de futsal. Emanuelle também criou vínculos com os colegas e professores. “Depois que minha filha entrou nesse projeto, ela desenvolveu ainda mais. Ela é muito inteligente, comunicativa e socializou muito”, relata.

O futsal também se tornou uma fonte de motivação para Emanuelle. A menina que joga como atacante já conquistou medalhas e troféus. Em casa, Rejane estabelece limites para o uso do celular, enquanto o esporte ocupa um espaço importante no tempo livre da filha. O vínculo com os colegas e professores e o prazer de jogar também contribuem para que ela mantenha o interesse pelas atividades.

Emanuelle joga como atacante no futsal e já conquistou medalhas e troféus. “Ela gosta muito de jogar e fica feliz quando participa das competições. Para mim, é muito bom ver o interesse dela pelo esporte e acompanhar suas conquistas”, conta Rejane.

Novas amizades e descobertas

Moradora do bairro Mangueiras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, Hayla Pinheiro, de 33 anos, acompanha a participação do filho Theo Eduardo, de 8 anos, nas aulas de futsal do projeto Sementinhas do Esporte, do Instituto Mais Ação. Há quatro meses, o menino treina três vezes por semana na quadra de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) perto de casa.

Antes tímido no contato com crianças de outras escolas, Theo agora está mais à vontade com os colegas e animado para ir aos treinos. “Ele está amando as aulas. Foi a melhor coisa que fiz por ele. Theo era tímido, principalmente com crianças que não estudavam na mesma escola. Agora está mais falante, empolgado e sempre pede para ir às aulas”, conta Hayla.

Theo frequenta as aulas pela manhã e estuda à tarde. Segundo a mãe, as atividades esportivas são uma oportunidade para ele estar com outras crianças. “Em casa, ele brinca sozinho. As aulas de futebol são excelentes para ele socializar”, afirma Hayla.

Acesso gratuito ao esporte

As atividades do Instituto Mais Ação acontecem, principalmente, em escolas públicas, complexos esportivos cedidos pelas prefeituras e outros espaços comunitários. A proximidade desses locais com a rotina das famílias facilita o acesso de crianças e adolescentes às aulas e favorece a participação regular nas atividades.

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A organização desenvolve seis projetos esportivos gratuitos, voltados a diferentes faixas etárias e modalidades, como futebol, futsal, judô e voleibol. Além das aulas, os participantes recebem uniformes e materiais esportivos necessários para a prática. A programação também pode contemplar festivais, amistosos, passeios culturais e atividades educativas sobre temas como saúde e meio ambiente.