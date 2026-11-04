Empresas brasileiras aceleram a transformação com IA da AWS

Empresas no Brasil estão utilizando serviços da AWS em programas coordenados para gerenciar cargas de trabalho digitais em expansão e fortalecer suas bases tecnológicas, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

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O relatório ISG Provider Lens® AWS Ecosystem Partners 2026 para o Brasil aponta que as empresas estão adotando abordagens unificadas para a modernização de aplicações, gestão de dados e inteligência artificial, à medida que a pressão econômica intensifica o foco na produtividade. Os rápidos avanços em IA estão elevando a demanda por infraestrutura local de computação e conectividade, ao passo que a regulação da IA, a cibersegurança e a soberania digital influenciam as estratégias tecnológicas. Segurança, residência de dados e rastreabilidade tornam-se requisitos cada vez mais importantes, especialmente no setor público e em segmentos altamente regulados.

“As agendas de nuvem nas empresas brasileiras estão deixando de focar tanto em capacidade para se concentrar mais em arquitetura de negócios”, afirmou Anay Nawathe, cloud delivery lead da ISG para as Américas. “O desafio é saber se as empresas conseguem organizar dados, controles e responsabilidades operacionais de forma adequada para que a IA possa atuar de maneira confiável nos processos centrais.”

Empresas brasileiras estão adotando agentes de IA para tarefas como automação de processos, atendimento ao cliente e desenvolvimento de software, o que aumenta a necessidade de práticas como o AgentOps para definir responsabilidades claras no gerenciamento dessas ferramentas. À medida que o uso de IA se expande, as organizações buscam garantir que os dados sejam confiáveis ??e bem governados, além de obter uma melhor observabilidade de modelos, agentes e informações sensíveis. As empresas também estão reforçando os controles de identidade, a proteção de dados e a continuidade operacional para atender às expectativas por um uso responsável da IA.

As empresas no Brasil estão se tornando mais seletivas em relação à modernização de aplicações, decidindo quais sistemas reconstruir, quais modificar de forma pontual e quais manter como estão. Muitas estão implementando automação e IA para operações de TI (AIOps) a fim de alcançar modelos operacionais mais autônomos. O uso de FinOps para IA também está em expansão, ajudando as empresas a avaliar gastos e retornos de maneira mais consistente.

Empresas de médio porte representam uma parcela significativa da demanda por serviços de nuvem, dados e IA no Brasil, à medida que modernizam aplicações e ampliam a automação. Muitas operam ambientes tecnológicos complexos, mas carecem de capacidade interna para conduzir programas de transformação. Como resultado, buscam modelos de entrega que combinem orientação, implementação e operações contínuas, em um ritmo e com um orçamento adequados ao seu porte.

“O mercado de médio porte no Brasil busca modelos de transformação que sejam práticos e replicáveis”, afirmou Adriana Frantz, autora principal do relatório. “Fornecedores que entregam modernização integrada, melhorias operacionais e visibilidade de custos podem ajudar os clientes a avançar sem a necessidade de estruturar grandes equipes internas de transformação.”

O relatório também explora outras tendências da AWS no Brasil, incluindo a crescente demanda por competências técnicas especializadas e por soluções em nuvem adaptadas a setores específicos.

Para mais informações sobre os desafios relacionados à AWS enfrentados por empresas no Brasil, bem como as orientações da ISG para superá-los, confira o relatório ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório avalia as capacidades de 36 fornecedores em cinco quadrantes: AWS Professional Services, Managed Services, AWS Data Lifecycle Management Services, AI-Powered Business Transformation with AWS e AWS Brazil Public Sector — Technology Services.

Aponta a AI/R Compass UOL e a dataRain como líderes em todos os cinco quadrantes. Indica a Accenture, BRLink, Capgemini, Darede e Dedalus como líderes em quatro quadrantes cada. BRQ, CI&T e Claro Empresas são apontadas como líderes em três quadrantes cada. A3Data, GFT, Logicalis e TIVIT são apontadas como líderes em dois quadrantes cada. EDS – Extreme Group, G&P, MadeinWeb, NTT DATA, ST IT Cloud, T-Systems e Valcann são apontadas como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Nuage IT é reconhecida como Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição do ISG — em dois quadrantes. A Darede e a MadeinWeb são reconhecidas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em A3Data, BRLink, dataRain, G&P, Nuage IT, ST IT Cloud e upd8.

Na área de experiência do cliente, a MHP foi nomeada ISG CX Star Performer global para 2026 entre os fornecedores do ecossistema AWS. A MHP obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens AWS Ecosystem Partners 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra avulsa nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria tecnológica focada em inteligência artificial. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais, estando agora na vanguarda da utilização da IA para ajudar as organizações a alcançarem a excelência operacional e um crescimento mais acelerado. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados e pesquisas de mercado proprietários, conhecimento profundo e governança dos ecossistemas de fornecedores, e pela experiência de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261104565289/pt/

Press Contacts:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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