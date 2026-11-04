Tendências Mundiais de Consumo para 2027: Confiança, Transparência e Controle Ganham Protagonismo

Os consumidores já não depositam total confiança em marcas, na tecnologia ou no próprio futuro. À medida que a incerteza se torna uma característica permanente do cotidiano, atribui-se maior valor à confiabilidade, transparênciacomprovação imediata de valor. O relatório Principais Tendências Mundiais de Consumo para 2027 da Euromonitor International aponta que os consumidores buscam maior controle, à medida que a incerteza remodela o comportamento de consumo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103731358/pt/

Euromonitor's Top global consumer trends 2027

Com base em dados da Passport, plataforma de inteligência de mercado da Euromonitor International impulsionada por IA, o relatório indica que os consumidores buscam equilíbrio e controle em um mundo no qual já não esperam encontrar certeza. Em vários mercados, os consumidores valorizam cada vez mais a confiabilidade, transparência, comunidade e obtenção de benefícios imediatos e tangíveis.

"Os consumidores não estão mais apenas comprando produtos ou serviços; eles buscam confiança", disse Ali Angus, Chefe de Inovação na Euromonitor International. "Seja a confiança em uma marca, a segurança em relação à IA, o sentimento de pertencimento a uma comunidade ou o equilíbrio na própria vida, as pessoas estão cada vez mais voltadas a escolhas que parecem confiáveis ??e que estão sob seu controle."

O relatório aponta cinco tendências que moldam o comportamento do consumidor em 2027:

Garantia de prateleira

A confiabilidade vem se tornando a nova proposta de valor. À medida que o aumento dos custos e as disrupções passam a ser parte do cotidiano, os consumidores privilegiam, cada vez mais, marcas em que confiam; marcas que se mantêm disponíveis, consistentes e com preços acessíveis. Mais da metade compra apenas de marcas em que confia plenamente, enquanto 72% se preocupam com a alta dos preços.

Dependência relutante

Os consumidores desejam a assistência da IA, mas não sua autoridade. A adoção da IA ??generativa continua crescendo com rapidez, porém a confiança permanece limitada. Embora 81% utilizem a IA generativa para auxiliar em atividades cotidianas, apenas 19% a consideram uma fonte altamente confiável de informações para compras.

Impulsionado pelos pares

As comunidades vêm se tornando as novas influenciadoras. À medida que a confiança nas instituições e no conteúdo online diminui, os consumidores passam a depender cada vez mais de amigos, familiares e grupos com interesses semelhantes para definir o que compram e em quem confiam. Quase três quartos das pessoas confiam em recomendações de amigos e familiares no momento de realizar uma compra.

Alternância de modo

A era do aperfeiçoamento pessoal incessante está dando lugar à otimização seletiva. Os consumidores buscam, cada vez mais, equilibrar a produtividade e o autodesenvolvimento com momentos de recuperação, lazer e bem-estar. Enquanto 42% sentem uma pressão constante para realizar tarefas, 69% buscam ativamente formas de simplificar suas vidas, um reflexo do desejo crescente de equilibrar a busca por conquistas com o bem-estar.

Tempo futuro

Os consumidores estão cada vez mais céticos quanto ao futuro. À medida que a confiança nos marcos tradicionais diminui, as pessoas passam a valorizar benefícios imediatos e resultados tangíveis, em detrimento de promessas que talvez nunca se concretizem. Apenas um em cada cinco consumidores possui uma conta de poupança para a aposentadoria, enquanto 38% acreditam que o mundo irá se tornar mais perigoso nos próximos cinco anos. As pessoas priorizam, cada vez mais, um valor imediato e tangível em vez de promessas a longo prazo.

Os consumidores vêm se tornando cada vez mais seletivos quanto a onde depositam sua confiança, cautelosos em relação ao que compram e exigentes quanto ao valor que as marcas oferecem. Em 2027, as marcas que obtiverem sucesso serão aquelas que ajudarem os consumidores a navegar pela incerteza com confiança.

Para mais informações, acesse o relatório Principais Tendências Mundiais de Consumo para 2027 da Euromonitor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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