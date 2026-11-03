Experts Internacionais Abordam o Futuro das Cadeias de Suprimentos Norte-Americanas Mais Resilientes e Competitivas

O fórum, organizado pela National Academy of Engineering dos Estados Unidos e pelo Tecnológico de Monterrey, reuniu experts para explorar como a inteligência artificial, a pesquisa aplicada, a otimização de processos e a manufatura avançada podem fortalecer a integração industrial no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

Os temas do fórum abordam uma questão central para os líderes de operações e estratégia: como a tecnologia e o conhecimento especializado podem ser transformados em decisões que melhorem o desempenho e a adaptabilidade da cadeia de suprimentos?

MONTERREY, México, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A transformação das cadeias de suprimentos da América do Norte exige o desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia e da capacidade de engenharia necessário para antecipar riscos, otimizar operações e fortalecer a competitividade. Esses desafios foram o foco do fórum internacional Resiliência e Novas Oportunidades: A Cadeia Norte-Americana de Suprimentos do Futuro, realizado no campus do Monterrey do Tecnológico de Monterrey.

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O evento reuniu experts do meio acadêmico, do setor e do ecossistema de inovação para analisar os efeitos da reestruturação da produção, do nearshoring e da aceleração das mudanças tecnológicas no México, Estados Unidos e Canadá. Nesse contexto, o Tecnológico de Monterrey sediou o primeiro encontro no México entre a National Academy of Engineering dos Estados Unidos, a Academia de Ingeniería México e o Tecnológico de Monterrey, oferecendo uma plataforma para o diálogo sobre o papel da engenharia no fortalecimento da integração regional e da competitividade.

Como parte do evento, o painel “Engenharia do Futuro da Competitividade Norte-Americana” contou com a participação de Tsu-Jae Liu, Presidente da NAE; Guillermo Aguirre Esponda, Presidente da Academia de Ingeniería México; e David Garza, Presidente do Grupo Educacional do Tecnológico de Monterrey. O debate abordou a importância de fortalecer a capacidade do México para ir além da manufatura e alcançar atividades de maior valor agregado, com ênfase em design, inovação e desenvolvimento tecnológico.

“Como podemos, como país, fazer a transição de uma cadeia de valor focada na manufatura para uma que impulsione a inovação, o desenvolvimento de produtos e soluções de maior valor? Esse é o principal desafio. Em alguns setores, como o de semicondutores, o México avançou significantemente, especialmente na produção vinculada a servidores de inteligência artificial. No entanto, precisamos avançar em direção a atividades de maior valor agregado, principalmente nas áreas de design e inovação", afirmou David Garza.

Tsu-Jae Liu destacou a experiência do México na manufatura e o seu potencial de participar do design de semicondutores, desde que as oportunidades de capacitação e as parcerias com o setor sejam fortalecidas.

“O México tem tanto talento em engenharia quanto outros países. O segredo é colaborar com o setor para garantir que os programas acadêmicos e as oportunidades de capacitação sejam comparáveis aos dos Estados Unidos e de outros países. Acredito que o México também tem um grande potencial para se tornar um centro de design de semicondutores no futuro", afirmou Liu.

O Presidente da NAE também ressaltou a necessidade de agir com urgência e de forma estratégica: "Se essas medidas não forem tomadas, ficará cada vez mais difícil para o país alcançar ou participar da nova economia no futuro, porque o ritmo das mudanças está se acelerando. É por isso que é importante agir com mais rapidez, mas com uma visão de longo prazo em mente, de forma estratégica."

A pauta do fórum abrangeu sete áreas principais: inteligência artificial e digitalização da cadeia de suprimentos; automação e tecnologias industriais emergentes; otimização e engenharia de sistemas; resiliência e gestão de riscos; sustentabilidade e circularidade; logística e infraestrutura; e competitividade e integração industrial regional.

Os experts analisaram como os dados, a análise preditiva, os modelos matemáticos, a robótica e a pesquisa aplicada podem aumentar a visibilidade operacional, ajudar a antecipar interrupções e apoiar a tomada de decisões industriais.

“O México tem a capacidade de produção, o talento especializado e a posição estratégica para fortalecer as cadeias de suprimentos da América do Norte. O desafio é aproveitar esses pontos fortes para avançar em direção a atividades de maior valor, desenvolver capacidades tecnológicas e de inovação, e fortalecer a colaboração entre a indústria, as universidades e os centros de pesquisa", afirmou Javier Guzmán, Vice-Presidente de Pesquisa do Grupo Educacional Tecnológico de Monterrey.

Para o México, a oportunidade não está apenas em atrair investimentos para a manufatura, e sim também em fortalecer o desenvolvimento tecnológico e a capacitação de talentos, bem como a colaboração entre universidades, empresas e centros de pesquisa.

Para ver as fotos do evento, visite: https://tinyurl.com/NAETecMonterrey

Assista às gravações das sessões completas do evento em: https://live.tec.mx/nae

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Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx/en) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, ela administra 19 campi e 31 escolas de ensino médio em todo o México, atendendo a mais de 88 mil alunos do ensino médio, de graduação e de pós-graduação. Ela é credenciada pela Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC) desde 1950. No QS World University Rankings 2027, ocupa o 29º lugar entre as universidades privadas do mundo e o 188º lugar no ranking global. Na América Latina, ela ocupa o 1º lugar no México e o 4º lugar na região no QS Latin America & the Caribbean University Rankings 2026. Também é reconhecida pela empregabilidade global dos seus graduados e pelos seus programas de empreendedorismo, além de pertencer a redes internacionais, como a Association of Pacific Rim Universities (APRU) e a Universitas 21 (U21). Para ver nosso texto padrão completo, visite:https://tec.rs/Boilerplate

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9869740)