Huawei lança FreeBuds Neo no Brasil durante o 11.11

A Huawei lança no Brasil o HUAWEI FreeBuds Neo, fone de ouvido sem fio cuja estreia no mercado nacional está vinculada ao 11.11, uma das principais datas promocionais do comércio eletrônico. Em 11 de novembro, o modelo poderá ser adquirido com condição comercial válida apenas nesse dia, enquanto houver unidades em estoque, por meio da loja oficial da marca na Shopee.

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O dispositivo reúne cancelamento adaptativo de ruído de até 30 decibéis (dB), áudio espacial em 360 graus, autonomia de até 40 horas com o estojo de carregamento e peso de 4,8 gramas por fone. A combinação entre redução de interferências externas e estrutura leve orienta a campanha de divulgação do produto no país, organizada sob o conceito #SuperANCSuperLeve.

Como funciona o cancelamento adaptativo

O cancelamento ativo de ruído, identificado pela sigla ANC (do inglês Active Noise Cancellation), é o principal recurso técnico do modelo. A versão adaptativa ajusta a redução de interferências externas conforme o ambiente, seja no transporte público, no escritório ou em locais de grande circulação, e procura responder às variações do entorno sonoro em vez de operar em um nível fixo.

De acordo com a Huawei, o FreeBuds Neo utiliza uma arquitetura de cancelamento de ruído de canal duplo, associada a um chip de áudio de terceira geração. Algoritmos inteligentes identificam mudanças no ambiente e reagem a elas com rapidez, o que permite atenuar sons externos em até 30 dB durante a reprodução de músicas, podcasts e chamadas.

Esse comportamento dinâmico possibilita que o mesmo aparelho acompanhe trajetos e atividades com níveis de barulho distintos ao longo de um único dia, sem exigir ajustes manuais constantes. A intenção, conforme a fabricante, é associar a imersão sonora ao conforto físico durante o uso, eixo que dá nome à campanha de lançamento.

Ergonomia, reprodução e autonomia

O formato dos fones foi definido a partir de estudos sobre a anatomia do ouvido humano, com o objetivo de favorecer o encaixe em períodos prolongados de utilização. Com 4,8 gramas por unidade, o fone foi pensado para acompanhar rotinas de trabalho, deslocamentos e momentos de lazer com foco no conforto. O estojo de carregamento tem formato arredondado, linhas suaves, acabamento inspirado em elementos espaciais e dimensões compactas para o transporte.

Na parte sonora, o modelo conta com um novo driver Turbo, que opera em uma faixa de frequência de 10 hertz (Hz) a 48 quilohertz (kHz). A transmissão em alta resolução alcança 2,3 megabits por segundo (Mbps) em aparelhos Huawei compatíveis e 990 kilobits por segundo (kbps) em outros dispositivos compatíveis, enquanto o áudio espacial da marca distribui o som em 360 graus para ampliar a percepção de profundidade e de posicionamento.

A duração da bateria varia conforme o uso do ANC. Com uma única carga, o fone reproduz áudio por até 6,5 horas com o recurso ativado e por até dez horas com ele desligado, e o estojo eleva a autonomia total a 40 horas. O carregamento rápido reduz o intervalo necessário para retomar o uso. A diferença de 3,5 horas entre os dois modos evidencia o consumo adicional de energia associado ao processamento do cancelamento de ruído.

O FreeBuds Neo funciona com dispositivos Android, iOS e Windows e permite conexão simultânea com dois aparelhos, o que viabiliza alternar entre smartphone e computador sem novo pareamento a cada troca. Ajustes de áudio e personalização ficam no aplicativo HUAWEI Audio Connect, e smartwatches Huawei compatíveis possibilitam gerenciar determinadas funções diretamente pelo relógio.

A chegada do modelo ao mercado brasileiro durante o 11.11 associa o lançamento a uma data de forte apelo promocional no comércio eletrônico, com um conjunto de especificações centrado na redução adaptativa de ruído e na leveza. A comercialização na data ocorre exclusivamente pela loja oficial da Huawei na Shopee, e a campanha #SuperANCSuperLeve acompanha a apresentação do fone ao público brasileiro ao destacar justamente a relação entre desempenho acústico e peso reduzido.

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Para mais informações, basta acessar: https://consumer.huawei.com/br/