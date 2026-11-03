Agilize é citada em 92,5% das respostas do ChatGPT

Ferramentas de inteligência artificial passaram a fazer parte das pesquisas por produtos e serviços, inclusive em categorias voltadas a empreendedores e empresas. Um levantamento realizado pela Ranqia, plataforma que monitora a visibilidade de marcas nas respostas de sistemas de IA, identificou a presença da Agilize em 92,5% das respostas analisadas para a categoria de Contabilidade Online.

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Publicado em agosto de 2026, o levantamento analisou a frequência com que marcas são mencionadas ou recomendadas por chatbots como o ChatGPT em diferentes categorias de serviços digitais no Brasil. No recorte de Contabilidade Online, a análise considerou a presença das marcas nas respostas geradas a partir das perguntas relacionadas à categoria.

“É um resultado que nos deixa muito satisfeitos porque mostra que a presença digital construída pela Agilize também se reflete nesse tipo de resposta. A inteligência artificial considera diferentes informações para apresentar empresas e serviços, e estar presente nesse processo é um sinal importante de como a marca vem sendo encontrada pelos empreendedores. É algo que acompanhamos de perto e que também ajuda a orientar nossa estratégia digital”, afirma Marlon Freitas, Co-founder & CMSO da Agilize.

Segundo o estudo, eficiência, produtividade, automação, experiência, atendimento, personalização e inovação estão entre os argumentos mais associados à presença das marcas nas respostas analisadas.

Sobre a Agilize

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A Agilize é a primeira empresa de contabilidade online do Brasil. Fundada em 2013, na Bahia, a companhia oferece serviços contábeis para empreendedores e empresas, com uso de tecnologia e atendimento especializado. Atualmente, atende mais de 50 mil empreendedores em todo o país, principalmente micro e pequenas empresas, incluindo ME e EPP optantes pelo Simples Nacional ou pelo Lucro Presumido.